Як F-16 захистять Україну, а ЗСУ залучать іноземних пілотів. Пояснюють Повітряні сили

45 хвилин(и) тому

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Росія дедалі частіше застосовує проти прикордонних міст України керовані авіаційні бомби. Літаки не підлітають близько до кордону і безкарно бомблять цивільне населення з безпечної відстані.

Збройні сили України не мають чим протидіяти такій тактиці росіян, допоки не отримають на заході універсальні бойові літаки США F-16. Вони хоч і не стануть панацеєю від усіх бід, проте можуть закрити багато прогалин оборони українського неба.

На цьому фоні Україна почала отримувати від Словаччини та Польщі старі радянські МіГ-29. Загалом їх дадуть Україні більше трьох десятків. Проте у Повітряних силах не схильні переоцінювати ці машини, адже вони застарілі і серйозно не вплинуть на ситуацію.

Україна і далі наполягає, що головна запорука безпечного неба - це сучасні західні літаки. І вони потрібні не тільки і не стільки для наступу, а для оборони. Україна вже має перелік пілотів, які хоч завтра готові почати вчитись керувати F-16 й швидко опанувати нові машини.

Коли буде рішення щодо західних літаків, як вони допоможуть Україні й чи будуть ЗСУ залучати іноземних пілотів-добровольців? Про це ми спілкувались з речником Повітряних сил, полковником Юрієм Ігнатом.

МіГ-29 від Словаччини та Польщі

Насправді з тих літаків, які Україні передає Словаччина та Польща, максимум декілька машин у стані одразу літати та виконувати завдання, вказує Юрій Ігнат. Частина літаків піде на запчастини.

"Дякуємо всім, хто надає допомогу Україні. Навіть "міги" радянські - це суттєва допомога для нас, це посилює нашу спроможність чи то діючими літаками, чи то літаками, які підуть на запасні частини", - розповідає він.

Ще важливий нюанс - літаки йдуть з боєкомплектом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, МіГ-29 від Польщі та Словаччини радикально не допоможуть Повітряним силам

"Ці машини дозволять посилити наші спроможності у відпрацюванні поточних завдань. Це потужний крок психологічного і політичного характеру, який говорить про те, що Україні вже почали надавати авіаційну важку техніку", - додає Ігнат.

Але застерігає, що ці літаки, які вже дають, не є "супер-пупер модернізовані".

"Пишуть, що вони вже адаптовані під стандарти НАТО, й ми зараз на них полетимо і зробимо перевагу в повітрі. Ні, так не є. Треба це чесно сказати, що ті літаки посилюють поточні завдання, але модернізація там незначна", - наполягає Ігнат.

Поточні завдання - це, за його словами, винищувальне прикриття, яке здійснюють старі літаки, а також удари протирадіолокаційними ракетами HARM, які адаптували під радянські "міги". Останнє важливе для знищення російських систем ППО на території України.

Також "міги" прикривають ударні групи штурмовиків і бомбардувальників, які щодня завдають ударів по росіянах. Вони, як вказує Ігнат, намагаються перехопити крилаті ракети і "шахеди" під час масованих ударів всередині країни.

"Ефективність, на жаль, радянських винищувачів невисока при перехопленні і крилатих ракет, і дронів-камікадзе. Тому що морально застаріла техніка не може працювати більш ефективно", - наполягає Ігнат.

Але з усіма цими завданнями чудово впорались би американські F-16. Вони порівняно технологічні, можуть "бачити" набагато далі і мають засоби ураження для роботи із 100% ефективністю. І головне, вони універсальні.

Можливості F-16

"Ми не можемо на сьогодні воювати на рівних з росіянами наявними радянськими літаками", - наполягає Юрій Ігнат.

Він нагадує, що Україна має старі радянські винищувачі МіГ-29 і Су-27, бомбардувальники Су-24М та штурмовики Су-25. Вони всі монофункціональні.

"Це застаріла радянська техніка - морально та фізично. Вона працює на межі своїх можливостей. Льотчики витискають з неї максимум", - каже Ігнат.

Іншого виходу, ніж переходити на західну техніку, на сучасний багатоцільовий літак, немає. Єдиний багатоцільовий тип літака, як F-16, може об'єднувати в собі усі функції й бути універсальною машиною для завдань Повітряних сил.

Літак F-16 створювався для того, щоб бути частиною протиповітряної оборони і працювати разом з наземними установками ППО. А де система ППО не дістає, там відпрацьовує саме винищувальна авіація.

Наприклад, вночі, коли мобільним вогневим групам із зенітними гарматами і ПЗРК важко працювати, літаки потрібні саме відбиття ударів ракет і дронів.

F-16 дозволили б Повітряним силам суттєво розширити функціонал авіації із захисту України, резюмує Ігнат.

І розповідає про спектр сучасних засобів ураження - це керовані авіаційні ракети класу "повітря - повітря", а також класу "повітря - поверхня". За їхньою допомогою можна ефективно і, що головне, на великих відстанях працювати як по повітряних, так і по наземних цілях росіян.

До прикладу, нагадує Ігнат, одна з модифікацій ракети AIM-120 AMRAAM дозволяє вражати повітряні цілі противника на відстані до 180 км. Це більше, ніж усе, що зараз є в авіації України.

За допомогою літаків з такими ракетами Повітряні сили можуть завойовувати перевагу в повітрі над росіянами навіть на окупованих територіях. Але не тільки. Як вказує Ігнат, така техніка і ракети можуть допомогти ПС відганяти російську авіацію подалі від українських кордонів.

"Не лише на окупованих територіях, а й далі, де вони будуть літати і працювати", - каже Ігнат і про територію Росії, з якої літаки запускають ракети та керовані бомби.

Він наголошує, що сьогодні Росія активно застосовує різні далекобійні засоби ураження з літаків з території Росії: це і надпотужні ракети Р-37, і керовані крилаті авіабомби, які летять на десятки кілометрів. Російські літаки запускають їх і не входять в зону ураження українських засобів ППО.

Так росіяни вчинили вночі, коли десять Су-35 відбомбили Сумщину і завдали великої шкоди. А засобів дістати їх Україна не має.

Ці бомби, за його словами, можуть бути від 500 кг до 1,5 тонни. Вони кориговані, ними Росія завдає ударів по українських прикордонних містах та селах.

Ігнат стверджує, що за допомогою F-16 з сучасними ракетами Повітряні сили зможуть відганяти російські літаки з такими бомбами. За його словами, ці ж функції частково зможуть виконувати і сучасні засоби протиповітряної оборони, які Україні незабаром мають дати західні партнери. Це системи PATRIOT та SAMP-T із дальністю ураження по аеродинамічних цілях в 150 км.

Окрім цього, F-16 можуть нести керовані авіаційні ракети "повітря - поверхня", щоб працювати по росіянах на землі. Є можливість використовувати і крилаті ракети. Окрім того, Повітряні сили зможуть більше застосовувати і кориговані авіаційні бомби.

Для роботи на морі для F-16 є протикорабельні ракети типу Harpoon. Їхнім завданням буде контролювати акваторію Чорного моря в інтересах України.

Ну і головне, про що каже Ігнат, F-16 зможуть завдавати ударів високоточною зброєю по логістичних центрах росіян в тилу, звідки йде постачання військ паливно-мастильними матеріалами і боєприпасами.

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Навчання українських льотчиків

Як вказує Ігнат, командування вже визначило список, в якому є кілька десятків пілотів, яких Україна уже готова направляти на навчання.

Вибрали найкращих пілотів, які мають бойовий досвід і навички для того, щоб якомога швидше опанувати нові літаки. Вони, звісно, знають англійську мову.

Ігнат розповів, що вже провели тестування пілотів на певних системах і подивилися їхній рівень підготовки. Є попередні висновки, скільки потрібно часу українцям для опанування західних типів винищувачів.

"Є доволі оптимістичні сигнали, що знадобиться навіть менше, ніж попередньо оголошені 6 місяців для того, щоб опанувати такі типи літака, як F-16", - вказує Ігнат.

Пілоти зі списку, як він каже, дійсно надзвичайно вмотивовані і готові бути першими, для того, щоб опановувати літаки на будь-яких майданчиках.

Але, як визнає Ігнат, навчання ще не почалось, адже досі немає політичного рішення про надання нових літаків. І поки що розглядають різні варіанти літаків.

"У мене є інформація, коли може бути це рішення, але зараз її озвучувати не можу. Ми всі сповнені оптимізму - і пілоти теж, - що рішення все ж буде", - розповів Ігнат.

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Чи будуть іноземні пілоти?

У пресі вже з'являється інформація, що разом із іноземними сучасними літаками Україна може залучити й іноземних "пілотів-добровольців".

"А чому не може такого бути? Якщо в нас є іноземний легіон, в нас є чеченський легіон, в нас є грузинський легіон. Чому ні? В нас є на сайті міністерства оборони рекомендації для громадян іноземних держав, які хочуть стати військовослужбовцями Збройних сил", - розповідає Ігнат про те, що іноземні пілоти можуть у майбутньому служити на нових літаках.

"Тобто це не військовослужбовці, а громадяни, які вже не мають відношення до збройних сил своїх країн, але колись мали такий досвід", - додав він.

І це стосується не тільки колишніх пілотів, а й технічного складу, які будуть обслуговувати нові літаки.