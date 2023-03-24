Величезний астероїд пролетить повз Землю цими вихідними. Чи він небезпечний?

47 хвилин(и) тому

Автор фото, GIANLUCA MASI, THE VIRTUAL TELESCOPE PROJECT Підпис до фото, Астероїд можна буде побачити з Землі в бінокль

Астероїд, достатньо великий, щоб знищити велике місто, пролетить між орбітами Землі та Місяця цими вихідними - на щастя для нас, повз обидва.

Об'єкт під назвою 2023 DZ2 виявили місяць тому.

У суботу він пройде за 515 000 км від Місяця, а за кілька годин після цього пролетить біля Землі.

Рідко трапляється, щоб такий величезний астероїд — діаметром від 40 до 90 метрів — наближався так близько до планети.

За словами NASA, це важлива можливість для астрономів розширити свої знання про астероїди, коли виявляють небезпечний об'єкт, який може потенційно зіткнутись із Землею.

"Немає жодних шансів, що цей "вбивця міст" вразить Землю, але його близьке наближення дає чудову можливість для спостережень", — сказав керівник відділу планетарного захисту Європейського космічного агентства Річард Мойсл.

Оскільки він пролітає лише за 68 000 км від Землі, астероїд можна буде побачити в біноклі та невеликі телескопи по всій земній кулі.

Пряму вебтрансляцію його наближення забезпечить The Virtual Telescope Project.