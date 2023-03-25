Путін розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. Чим це загрожує Україні та світу

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Іскандер"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, про це він домовився із президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Як стверджує Путін, це буде зроблено без порушення режиму нерозповсюдження ядерної зброї: Мінськ не отримає контролю над ядерними зарядами.

При цьому, за словами Путіна, Росія вже допомогла переобладнати 10 білоруських військових літаків для застосування тактичної ядерної зброї та передала до Мінська ракетні комплекси "Іскандер", які можуть нести такі заряди.

Президент Росії додав, що на території Білорусі до 1 липня буде закінчено будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. Підготовка екіпажів "Іскандерів" має розпочатися 3 квітня.

"Іскандери" можуть бити такими зарядами з Білорусі як по Україні, так і по сусідніх країнах ЄС.

За словами Путіна, "приводом стала заява заступника міністра оборони Великої Британії, що вони збираються постачати снаряди в Україну з збідненим ураном".

"Але навіть поза контекстом цих подій Олександр Григорович Лукашенко давно порушує питання про те, щоб розмістити на території Білорусії російську тактичну ядерну зброю", - сказав Путін в інтерв'ю журналісту Павлу Зарубіну для програми "Москва. Кремль. Путін".

Раніше влада Британії підтвердила, що серед артилерійських снарядів для танків Challenger-2, які отримає Україна, будуть боєприпаси зі збідненим ураном.

Однак влада західних країн та експерти нагадують, що такі снаряди призначені для боротьби з важкою технікою і не мають жодного відношення до ядерних озброєнь. Крім того, боєприпаси із збідненим ураном є і на озброєнні самої Росії.

За даними українських експертів, такі снаряди Росія вже використовувала в Україні.

За словами Путіна, США "розмістили вже давно на території своїх країн-союзників, країн НАТО, у Європі свою тактичну ядерну зброю у шести державах". "Якщо пам'ять не зраджує, це ФРН, Туреччина, Нідерланди, Бельгія, Італія та Греція", - сказав він.

"Олександр Григорович правий, він каже: ну слухайте, ми ж ваші найближчі союзники. Чому американці своїм союзникам роблять це, на їхній території розміщують, вчать, до речі, їхні екіпажі, їхніх льотчиків використовувати при необхідності цей вид озброєнь", - заявив Путін.

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Аналіз: Рішення Путіна - великий крок до ескалації

Павло Аксьонов, кореспондент ВВС питань оборони

Розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї - великий крок у напрямку ескалації війни в Україні.

За час конфлікту Путін неодноразово згадував про ядерну зброю, проте конкретний практичний крок він зробив лише одного разу, коли оголосив про зупинення дії договору СНО-ІІІ.

При цьому навіть словесна загроза застосування ядерної зброї, головна властивість якої - стримування, сама по собі є дією, яка вкрай негативно впливає на стратегічну стабільність у світі. Що вже казати про практичне переміщення зарядів, хоч і тактичних, до зони бойових дій.

Говорячи про розміщення тактичних ядерних боєприпасів у Білорусі, Путін посилається на дії США.

Американці дійсно зберігають деяку кількість вільнопадаючих ядерних бомб у європейських арсеналах, розміщених на території Туреччини та Західної Європи.

Більше того, навіть США проводять програму модернізації цих боєприпасів. В американських сховищах зараз залишаються лише вільнопадаючі бомби - тактичних ракет із ядерними боєголовками там уже не залишилося. Скористатися ними без дозволу американських військових їхні партнери не можуть - це неможливо технічно.

Однак, на відміну від Росії, Сполучені Штати, хоч і зберігають на складах тактичну ядерну зброю, але при цьому не беруть участі у великій та кровопролитній війні на європейському континенті, і не використовують цю зброю як аргумент у політичному протистоянні з росіянами.

Зберігати вдома зброю та спрямовувати її на людей - різні речі навіть з погляду Кримінального кодексу.

Тому слова Путіна про те, що приводом для розміщення тактичного ядерного озброєння (ТЯО) у Білорусі стала передача Україні танкових пострілів із збідненим ураном, звучать особливо тривожно - адже ядерна зброя фігурує у контексті військового конфлікту. До останнього часу це відбувалося на словах, тепер боєголовки будуть фізично переміщені.

Поява у ЗСУ снарядів із збідненим ураном, до речі, привід для такої ескалації досить слабкий - такі снаряди є в російській армії, а будівництво сховища для тактичних ядерних боєприпасів почалося задовго до заяви заступника міністра оборони Сполученого Королівства про передачу українцям таких боєприпасів. Проте цього приводу вистачило для того, щоб Путін публічно оголосив про такий крок.

За його словами, Росія вже переобладнала для використання ТЯО 10 літаків ВПС Білорусі - у них на озброєнні є винищувачі Су-27 та Су-30, які потенційно можуть використати такі боєприпаси. Але набагато серйозніше варто ставитись до його слів про передачу комплексу "Іскандер" - його ракети здатні збити далеко не всі українські зенітні ракетні комплекси.

Щодо застосування тактичної ядерної зброї, то з практичного погляду використовувати її в такій війні як та, що йде в Україні, безглуздо. Вона розроблялась для проведення масштабних ударів численних армій Варшавського блоку проти НАТО. Щоб отримати якусь перевагу на полі бою, необхідно використати багато таких бомб чи ракет.

Однак вважається, що така ескалація вдарить і по тому, хто наважиться на такий крок. Ядерна зброя - один із найбільших страхів для всього світу, і той, хто застосує його в XXI столітті, ймовірно, стане вигнанцем для решти держав.

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, Пуск комплексу "Іскандер"

Росія, Білорусь та "Іскандери"

Остання ядерна зброя, розміщена ще за часів Радянського Союзу, була вивезена з Білорусі до Росії 1996 року. Проте тема повернення обговорюється вже давно.

Передачу Білорусі російських ракетних комплексів "Іскандер-М" Путін та Лукашенко обговорювали ще у червні минулого року, коли білоруський президент приїжджав до Санкт-Петербурга.

Тоді Путін сказав, що передача відбудеться "найближчими місяцями", і наголосив, що такі ракети можуть нести ядерну зброю.

"Як ми з вами і домовлялися, ви ставили питання про це, рішення у нас прийняте. Ми протягом найближчих місяців передамо Білорусі ракетно-тактичні комплекси "Іскандер-М", які, як відомо, можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети. Як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - сказав тоді президент Росії.

У заяві Путіна в суботу наголошується, що ядерні заряди не передаються Білорусі, а лише розміщуються на її території.