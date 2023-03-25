Залужний - ситуацію в Бахмуті "стабілізували". У США вважають, що Росія відмовилась від наступу

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український військовий біля Бахмута, 24 березня

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що складну ситуацію на Бахмутському напрямку "вдається стабілізувати". Про це він у телефонній розмові сказав начальнику штабу оборони Великої Британії адміралу сером Тоні Радакіну.

"Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту, - написав генерал у телеграм-каналі. - На Бахмутському напрямку - найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати".

Бої під Бахмутом тривають від травня. За цей час російська та українська армії зазнали великих втрат, хоча в Києві заявляють, що втрати росіян - в рази більші.

Bloomberg пише, що Росія вирішила відмовитися від свого весняного наступу після того, як не змогла досягти великих успіхів.

Британська розвідка теж стверджує, що наступ Росії на Бахмут практично зупинився - і це, ймовірно, передусім говорить про надзвичайне виснаження російських сил, вважають у відомстві.

Про це ж на днях говорив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Росіяни в Бахмуті видихаються, сказав він, і натякнув, що ЗСУ скористаються нагодою для наступу.

Ці висловлювання з'явилися на фоні повідомлень про те, що вагнерівців можуть вивести з Бахмута. Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готується згорнути діяльність цього угрупування в Україні та "знову зосередити свою увагу на Африці", писав Bloomberg з посиланням на неназвані джерела, "знайомі з цим питанням".

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Пригожин цього поки що не підтвердив.

Напруга між російським міноборони та ПВК "Вагнер" погіршує ситуацію для Москви, пише розвідка у своєму щоденному зведенні. У Британії вважають, що Росія змістила акцент на інше місто на Донбасі - Авдіївку (на південь від Бахмута) і на сектор Кремінна та Сватово (на північ).

На цих напрямках, за оцінками британської розвідки, російські військові прагнуть стабілізувати лінію фронту. Все це виглядає на те, що після невдалих спроби наступу, який почався в січні, Росія знову почала оборонятися, вважають у відомстві.

Завдання - відбити український наступ

Bloomberg пише, що тепер росіяни хочуть зосередитися на стримуванні українського контрнаступу, який почнеться найближчим часом, приходить до висновку видання.

До українського наступу російське населення почали активніше готувати в інформаційному просторі, спостерігають в Інституті вивчення війни (ISW).

Зокрема, голова Радбезу Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю російських ЗМІ цього тижня сказав, що "вони (Україна) готуються до наступальних операцій", і це "всім відомо".

"Наш генеральний штаб це прораховує і готує свої рішення", - заявив Медведєв. Цю цитату опублікували 24 березня.

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А 23 березня про плани масштабного українського контрнаступу міркував засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. У своєму відео він заявляв, що за декілька тижнів земля підсохне і ЗСУ зможуть використати накопичені війська та західну техніку для наступу - в тому числі завдати удару і біля Бахмуту.

Весняний наступ Росії на Донбасі, судячи з усього, досяг кульмінації, підсумовує ISW, і російський інформаційний простір має відображати як уповільнення російських операцій, так і можливість того, що Україна може повернути собі ініціативу, пишуть аналітики американського інституту.

На їхню думку, російському військовому командуванню необхідно направити значну кількість сил на передову, щоб почати новий наступ. Експерти сумніваються, що такі сили є.

Путін шукає 400 тисяч контрактників

Втім, Bloomberg пише, що загрузнувши в довгому протистоянні, цього року Кремль прагне набрати до 400 тисяч нових контрактників, щоб поповнити ряди російського війська. Стверджуючи це, видання посилається на людей, знайомих з планами Москви.

Bloomberg зазначає, що для поповнення та розширення свої рядів російська армія почала кампанія з набору контрактників на термін до кількох років, а регіональні чиновники нібито отримали квоти на вербування і видають повістки потенційним добровольцям, щоб ті прийшли в призовні комісії, де їх агітують записатися на службу.

За словами джерел видання, в першу чергу влада орієнтується на ветеранів бойових дій та селян.

Автор фото, BBC / QUENTIN SOMMERVILLLE Підпис до фото, Українці вирили масштабну мережу окопів

Масштабна кампанія вербування дозволить Кремлю уникнути ще однієї мобілізації перед виборчою кампанією з переобрання президента Володимира Путіна, вважають джерела видання.

Оголошена у вересні минулого року мобілізація, на думку Bloomberg, похитнула довіру до влади та спровокувала втечу з країни "близько мільйона росіян".