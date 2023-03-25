"Жіноча помста довжиною в 20 років". Як українка вигадала "розумні" вбивства колишніх талієм

1 година тому

Автор фото, Нацполіція Підпис до фото, Підозрювана перебуває під вартою

35-річну жінку, родом із Іванкова, затримали на Київщині за підозрою в скоєнні ретельно спланованого вбивства колишніх, які кур'єрською доставкою отримали смертельні посилки, які вони нібито виграли в розіграші у фейсбуці, розповідають в обласній поліції.

Це були шоколадки та пляшка рому, отруєна талієм, рідкісною високотоксичною отрутою, від якої помирають у страшних муках - випадає волосся, поступово німіє тіло, а за декілька днів приходить смерть.

У результаті 38-річний чоловік помер, а четверо жінок, одна з яких була дружиною ще одного колишнього підозрюваної, перебувають на реабілітації. Їм встигли вколоти антиотруту, розповіла ВВС Україна речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

"Вона (підозрювана - Ред.) була настільки розумна, що створила фейкову сторінку в фейсбуці, почала розміщувати там неправдиву інформацію, що нібито проводиться конкурс, і потім на цій сторінці нібито опублікувала імена та прізвища переможців", - розповідає речниця.

"У нас люди люблять безплатне і зрозуміло, що коли вона цей пост розмістила, його почали лайкати, поширювати. Мовляв, розігрується пляшка зі спиртним та шоколадки, а потім уже були прізвища".

Що відомо про загиблих?

Усе почалося з того, що до поліції зателефонував лікар. Він повідомив, що до лікарні Іванківського району доставили 38-річного чоловіка з явними ознаками отруєння талієм.

Автор фото, скрін з відео поліції

Отруєний чоловік повідомив, що 14 лютого на День святого Валентина він отримав повідомлення у вайбері від невідомого номеру про те, що його номер телефону брав участь у розіграші і він виграв приз.

"Через декілька днів він справді отримав пляшку рому, яку став поступово вживати, і три шоколадки. Через деякий час йому стало зле і він потрапив до лікарні", - розповідає очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Тим часом виявилося, що у лікарні в Фастові також лежали четверо жінок, які теж отруїлися талієм.

"2 лютого у мене був День ангела і я вирішила запросити подруг відмітити. Ми розпили пляшку рому, яку я напередодні виграла у розіграші. Через кілька днів нам всім стало погано. Почало пекти в грудях і німіло тіло. Ми з подругою поїхали в Київ, і нас поклали в реанімацію. Волосся почало випадати жмутами", - розповідає потерпіла Інна.

Автор фото, скрін з відео поліції Підпис до фото, Інна показує, якими жмутами знімала з себе волосся

У Іванківському районі довго не могли зрозуміти, що відбувається з чоловіком. У поліції кажуть, що він звернувся до лікарні, бо йому почало віднімати ноги.

"Він перестав ходити, а потім це все почало підніматися вище і він перестав їсти, ковтати. Він не міг випити нормально води. Все тіло було фактично паралізоване", - розповідає Прянішнікова.

Лікарі розуміли, що це отруєння, але чим саме - певності не було.

Події розвивалися стрімко. Лікарі проводили аналізи і навіть залучили Сергія Недашківського, одного з найвідоміших токсикологів країни, розповідає Прянішнікова. Той, за її словами, відразу ж сказав, що симптоми дуже схожі на отруєння талієм, а коли стало відомо про підтверджений випадок у Фастові, діагноз підтвердили остаточно.

Для пацієнта замовили антиотруту, але було надто пізно. Це рідкісна речовина, яку мали привезти до України з-за кордону, але не встигли, говорить Прянішнікова.

"Валентин страшно помирав", - каже вона.

За її словами, 38-річний згас буквально за тиждень.

Жінок у Фастові врятувало те, що вони розпивали пляшку на чотирьох, маленькими рюмочками.

Валентин же був приречений, кажуть лікарі - концентрація талію в його крові була надто високою.

Автор фото, скрін з відео поліції Підпис до фото, "Ми ходили між життям та смертю три тижні", - каже постраждала Галина, у якої тепер теж немає волосся

У жінок також були важкі отруєння - довгий час вони так само не могли ходити, ковтати, втратили волосся, але у них швидше виявили талій та почали вводити антиотруту.

Сьогодні вони вже ходять, але поки що "по 3-5 хвилин", каже Галина, одна з постраждалих жінок.

Як вийшли на підозрювану?

Валентин родом з Іванкова. І поліція почала зіставляти два цих випадки, коли з'ясували, що чоловік однієї з жінок із Фастова - теж з Іванкова.

"Вони з одного села, фактично з однієї вулиці", - говорить Прянішнікова.

Посилка, в якій постраждалим прийшов їхній "виграш", була нехарактерною, і карний розшук почав розслідувати, хто міг купити ті пляшки та шоколадки, проглядали відео з камер спостереження і на одній з камер побачили зображення жінки, яка виносить з магазину ті самі товари, і дізналися, що вона теж родом із Іванкова.

Слідчі підозрюють, що саме вона замовляла кур'єрські поставки "призів" і вела ту саму сторінку з розіграшем в фейсбуці.

Автор фото, скрін з відео поліції Підпис до фото, Правоохоронці підходять до дому жінки

Коли поліція почала спілкуватися з родичами потерпілих в Іванкові, усе почало ставати на свої місця.

Який мотив?

Слідчі вважають, що мотив - помста за особисте життя, що не склалося. "Жіноча помста довжиною в 20 років", - сказав Нєбитов.

Як виявилося, підозрювана зустрічалася із загиблим Валентином.

"Коли ми почали розпитувати матір загиблого, вона почала згадувати всіх дівчат, із якими він був близьким, про неї особливо і не згадала, мовляв, була ще одна дівчина", - говорить Прянішнікова.

Але згодом Катерина згадала цю невеличку історію, яка сталася 20 років тому в Іванкові.

"Вони прийшли до мене і повідомили, що Леся вагітна і треба гроші на аборт. Я казала женіться, але вона не захотіла", - каже матір.

"Вона казала - мене батьки вб'ють, а я казала - доця, тебе батьки не вб'ють, я в тебе є, я тобі буду захистом, я буду глядіти".

Дівчині такий варіант не підходив - вона щойно вступила до університету в столицю, хотіла вчитися та робити кар'єру.

Так було прийнято нібито спільне рішення зробити аборт. Усе це, наголошує Прянішнікова, поліції відомо тільки зі слів матері хлопця, так як сама підозрювана розмовляти не хоче.

Свою провину вона не визнає, і з правоохоронцями співпрацювати не хоче. Під час обшуку, помітив Нєбитов, жінка не сказала ні слова.

"Але помітно, що епізод з її минулого викликає у неї більший інтерес, ніж те, що з нею відбувається зараз. Видно, що вона переживає, і що для неї це було дійсно важливо", - каже речниця.

Автор фото, скрін з відео поліції

Що стосується іншого чоловіка, жінка якого лежала з отруєнням у Фастові, то він також мав інтимні стосунки з підозрюваною, і десь приблизно в той же час, що і Валентин, каже Прянішнікова.

Поліція з'ясувала, що у серпні минулого року цьому іншому чоловіку вже приходила небезпечна посилка, але, ймовірно, доза талію була замала.

На цей раз у січні посилку отримала вже дружина.

Справа Іванютіної

Подібні випадки отруєння талієм дуже рідкісні, кажуть у поліції.

"Це рідкісна отрута, треба знати, де її дістати. Її використовують окремих галязях промисловості", - каже речниця.

Талій не має ні запаху, ні смаку, що робить його особливо небезпечним.

Декілька років тому поліція Києва розслідувала випадки, коли хтось намагався отруїти талієм столичних чоловіків. Результатів розслідування речниця не знає, однак обласна поліція не пов'язує ці випадки, підкреслює вона.

Востаннє гучне вбивство талієм у таких масштабах сталося в Україні в 1980-ті, коли працівниця однієї з київських шкіл підлила отруту в гречаний суп у шкільній їдальні. Тоді двоє дітей та двоє вчителів померли майже відразу, решта 9 потрапили в реанімацію.

За збігом обставин, речниця Київської поліції навчалася у цій самій школі. За її словами, одним із потерпілих був її вчитель.

З'ясувалося, що жінка, яка контролювала якість їжі в шкільній їдальні, померла за два тижні до масового отруєння, і згодом в її тілі також виявили талій. Так поліція перевірила всіх співробітників їдальні та вийшла на Тамару Іванютіну, посудомийку.

У 1987 році жінка заявила, що хотіла покарати шестикласників за те, що вони відмовилися розставляти стільці та столи. Однак пізніше спростувала свої свідчення, бо вони нібито були зроблені під тиском, і відмовилася розповідати щось іще.

Виявилося, що в її житті це був не перший епізод отруєння талієм - речовиною, яку вона діставала в своєї знайомої, яка працювала в геологічному інституті.

У грудні 1990 року Тамару Іванютіну стратили.

Що буде з жінкою з Іванкова?

За словами поліції, підозрювану відправили під варту на 60 діб. Справу розглядали в місцевому суді Іванкова. Свою вину вона не визнає, і слідство триває.

Автор фото, скрін з відео поліції

Якщо жінку визнають винною в умисному вбивстві, їй загрожує 15 років в'язниці або й довічне, каже речниця поліція Ірина Прянішнікова.