Школярам у США показали фото статуї Давида та "Народження Венери". Директорці довелося звільнитися

34 хвилин(и) тому

Директорка школи у штаті Флорида мусила звільнитися після того, як один із батьків поскаржився, що шестикласникам на уроці нібито показували порнографічні картинки. У рамках уроку з історії мистецтв часів Ренесансу діти вивчали статую Давида роботи Мікеланджело.

Статуя оголеної постаті Давида - один із найвідоміших творів мистецтва середньовіччя. Давид - біблійний персонаж, який переміг велетня Голіафа.

У рамках того ж уроку школярам для аналізу запропонували фреску "Створення Адама" Мікеланджело та картину "Народження Венери" Боттічеллі. На обох зображені оголені тіла.

Один із батьків заявив, що дані роботи є порнографією. Ще двоє вважають, що такий матеріал слід узгоджувати з батьками напередодні проведення уроку.

За словами директорки школи Tallahassee Classical School Хоуп Каррасакія, вона подала заяву про звільнення після того, як шкільна рада поставила її перед вибором - піти добровільно або бути звільненою.

Вона розповіла місцевій пресі, що їй не назвали причину її звільнення, але вона пов'язує це зі скаргами щодо статуї Давида.

Каррасакія обіймала посаду директорки школи лише кілька місяців.

Голова шкільної ради Барні Бішоп заявив, що торік попередній директор розсилав батькам повідомлення про те, що на уроці обговорюватимуть роботи Мікеланджело, а цього року цього не зробили.

Він назвав це неприйнятною помилкою і сказав, що батьки мають право знати, коли їхній дитині викладають суперечливу тему або показують неоднозначні зображення.

"Ми не збираємося показувати статую Давида у повний зріст дитсадкам. Ми не збираємося показувати її другокласникам. Показувати статую Давида цілком доречно, починаючи з певного віку. І ми маємо намір уточнити, в якому саме", - сказав Бішоп.

У четвер губернатор Флориди Рон ДеСантіс розпорядився розширити закон штату, який забороняє сексуальну освіту та обговорення питань гендерної ідентичності в середній школі.

Вчителям, які порушили закон, загрожує звільнення і аж до позбавлення ліцензії на викладання.

Статую Давида Мікеланджело створив у 1501-1504 роках.

Роботу визнали шедевром сучасники художника.

Один із майстрів епохи Відродження Джорджо Вазарі говорив, що Давид "перевершив" будь-яку статую, яка будь-коли існувала.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Батьки школярів визнали, що показ таких картин, як "Народження Венери" Боттічеллі, треба було узгодити з ними перед уроком

У 1857 році королева Вікторія подарувала копію Давида музею Південного Кенсінгтона (який пізніше отримав назву Музею Вікторії та Альберта).

Історики стверджують, що королева була настільки збентежена наготою персонажа, що для неї геніталії копії Давида прикривали фіговим листком.