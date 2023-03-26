Ліван розколовся на дві часові зони через суперечку щодо переведення годинника

Анрі Астьє

BBC News

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На кілька наступних тижнів мусульмани та християни Лівану опинилися в різних часових зонах

Сьогодні мешканці Лівану прокинулися у двох ворогуючих часових поясах, на тлі суперечки між представниками політичних та релігійних кіл щодо того, коли годинник слід перевести вперед.

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Наджіб Мікаті оголосив, що перехід на літній час розпочнеться наприкінці Рамадану наступного місяця, що дозволить мусульманам припинити щоденний піст раніше.

Але представники християнської громади заявили, що переведе годинники в останню неділю березня, як це відбувалося за звичай.

Багато підприємств наслідували цей приклад.

Суперечка ілюструє глибокі розбіжності в країні, де християнські та мусульманські фракції вели громадянську війну у 1975-1990 роках і де влада розподіляється між релігійними групами.

У четвер пан Мікаті, мусульманин-суніт, оголосив про своє рішення відкласти початок переходу на літній час до півночі 20 квітня.

Він не назвав причину такого кроку, але багато коментаторів вважають це способом підвищити популярність політика під час Рамадану. Священний місяць для мусульман починається 22 березня і закінчується 21 квітня.

Якщо час залишиться без змін, мусульмани зможуть розговітися на годину раніше, приблизно о 18:00 замість 19:00, коли сонце заходить.

Але впливова християнська Маронітська церква Лівану заявила, що не зважатиме на це рішення, назвала його "дивним".

Кілька великих ліванських організацій також вирішили проігнорувати рішення в.о. прем'єра. Два канали новин, LBCI і MTV, перевели годинники вперед у неділю вранці.

Національний перевізник Middle East Airlines пішов на компроміс. У компанії заявили, що його годинники та інші пристрої будуть працювати за зимовим часом, але час польотів скоригують, щоб уникнути зриву міжнародного розкладу.

Також виникла плутанина для користувачів мобільних телефонів та інших електронних пристроїв, які автоматично переходять на літній час, оскільки багатьом операторів не повідомили про затримку вчасно.