Трамп пообіцяв завершити війну Росії та України за добу і врятувати світ від Третьої світової

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Колишній президент США Дональд Трамп виступив на публіці - вперше після своїх заяв про можливий арешт, які пролунали тиждень тому. На передвиборчому мітингу він пообіцяв зупинити війну Росії та України за 24 години і стверджував, що є єдиною людиною, здатною запобігти Третій світовій війні.

Під час виступу перед тисячами своїх прихильників на мітингу на аеродромі у Вейко в Техасі, Трамп назвав розслідування в Нью-Йорку у справі про виплати грошей порноакторці Стормі Деніелс нецензурним словом.

"Окружний прокурор Нью-Йорка під егідою та керівництвом "департаменту несправедливості" у Вашингтоні розслідує мою справу, яка не є ні злочином, ні провиною, ні романом", - сказав він.

Трамп заявив, що все його особисте, фінансове та ділове життя перетворили на суцільний хаос, а він - найневинніша людина в історії Сполучених Штатів.

У листопаді 2022 року Трамп оголосив, що знову висуне кандидатуру на праймеріз республіканців і намагатиметься стати їхнім кандидатом на президентських виборах 2024 року.

"Я зможу легко запобігти Третій світовій війні"

Під час виступу щодо війни Росії проти України, Трамп нагадав, що саме за його президентства почалися масштабні постачання озброєнь Україні. "Я дав їм сотні та сотні ракет Javelin(протитанкових ракетних комплексів. - Ред.)", - сказав він. Трамп додав, що його попередник Барак Обама направляв Україні лише "подушки" - тобто нелетальне спорядження.

Трамп знову повторив свою тезу про те, що якби він досі був господарем у Білому домі, Путін не наважився б атакувати Україну. На його думку, Путін робив це, бо бачив слабкість і нерішучість Джо Байдена.

"Варто було мені піти - можете назвати тодішню катастрофу як завгодно, - вони [росіяни] відразу почали стягувати війська до кордону [з Україною]", - сказав Дональд Трамп.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року Трамп сказав, що Путін "хоче відхопити шматок України".

Зараз, за його словами, той не зупиниться, поки не отримає її цілком.

У разі переобрання, Трамп пообіцяв миттєво зупинити війну Росії та України.

"Навіть до того, як я увійду до Білого дому, я завершу катастрофічну війну між Росією та Україною, і це не займе більше, ніж добу", - запевнив він, не заглиблюючись у подробиці.

"Стоячи тут перед вами, я - єдиний кандидат, який може сказати таке: я зможу запобігти Третій світовій війні", - оголосив експрезидент під шквал оплесків публіки.

Підпис до фото, Прибічники експрезидента одягали футболки "Бог, зброя, Трамп"

"Полювання на відьом проти президента Трампа"

Протягом останнього тижня Трамп розміщував на своєму сайті та в соціальних мережах дедалі більш загрозливі заяви про "смерть і руйнацію" у випадку пред'явлення йому звинувачення. Однак у своїй промові в Техасі він уникав похмурих прогнозів.

Як зазначає кореспондент BBC в США Ентоні Зуркер, сам мітинг більше схожий на карнавальні передвиборчі збори президентської кампанії Трампа у 2016 році.

Тисячі прихильників колишнього президента блукали по заставленому наметами полю, де купували футболки з написами "Бог, зброя та Трамп" та "Трамп переміг".

Потім вони зібралися на асфальтованому майданчику місцевого аеропорту і кілька годин чекали на приземлення особистого літака колишнього президента під пісні АВВА, Френка Сінатри та Бона Джові.

Рок-зірка Тед Ньюджент виконав версію національного гімну США, час від часу перериваючись для того, щоб лаяти чиновників федерального уряду, які, за його словами, несправедливо садять у в'язницю прихильників Трампа, які штурмували Капітолій США 6 січня 2021 року.

Автор фото, The Washington Post Підпис до фото, На думку Трампа, він є єдиною людиною, здатною зупинити Третю світову війну

До присутніх звернулися і конгресмен Метт Гетц з Флориди і конгресвумен Марджорі Тейлор Грін з Джорджії. Вони критикували окружного прокурора Нью-Йорка Елвіна Брегга, який найближчим часом має ухвалити рішення, чи пред'являти Трампу кримінальні звинувачення.

"Ця атака - кричуще використання нашої судової системи, покликане вплинути на президентські перегони 2024 року, - сказала Грін. - Це не що інше, як полювання на відьом проти президента Трампа, і він абсолютно невинний".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Переслідування експрезидента прихильники Трампа розглядають як полювання на відьом

Напередодні мітингу в Вейко низка ЗМІ та противників Трампа ставила питання, чому колишній президент проводить свій перший мітинг кампанії 2024 року в місті, де 30 років тому федеральна влада і влада штату вступили в збройне протистояння з релігійною сектою "Гілка Давидова", яке закінчилося загибеллю 8 людей.

Однак віце-губернатор Техасу Ден Патрік заявив присутнім, що обрав Вейко тому, що це "велике місто".

Літак президента прибув рано ввечері, здійснив видовищну посадку на аеродром. Новий Trump Force One кружляв над аеродромом під пісню Danger Zone, яка стала популярною завдяки фільму Top Gun. Тим часом на сцені художник швидко намалював портрет колишнього президента, на якому той виглядав досить похмуро.