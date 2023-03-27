У Тульській області вибухнув безпілотник. Росія боїться масованої атаки українських дронів

1 година тому

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Місцеві ЗМІ та телеграм-канали публікують фото вирви від вибуху у місті Кирєєвськ

У Тульській області за 400 км від кордону з Україною був збитий безпілотник, повідомили російські новинні агенції.

Російське міністерство оборони звинуватило Україну в запуску безпілотника, який спричинив вибух у місті Кирєєвськ Тульської області у неділю. За словами представників відомства, дрон був перехоплений російським комплексом радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Україна не прокоментувала інцидент і відкидає попередні заяви про те, що вона атакувала російські цивільні цілі за допомогою вибухових безпілотників.

Що сталося

Вдень у неділю в місті Кирєєвськ Тульської області пролунав вибух, внаслідок якого було пошкоджено три багатоквартирні будинки і постраждали троє людей, повідомила місцева влада.

За попередньою версією, причиною вибуху став безпілотник із боєприпасом, повідомила російська агенція новин "РИА Новости" з посиланням на МНС Росії.

Агентство "ТАСС" із посиланням на правоохоронні органи Росії зазначило, що йдеться про українське БПЛА Ту-141 "Стриж".

Раніше МНС заявило, що вибух пролунав о 15.19 за місцевим часом.

"Двоє постраждалих - 2002 року та 2006 року народження, у них осколкові рани, швидка [допомога] на місці. Є вирва", - повідомило відомство. Пізніше місцева влада додала, що кількість поранених уламками зросла до трьох.

Місцеві ЗМІ та телеграм-канали публікують кадри з міста, на яких видно вирву від вибуху. За даними телеграм-каналу "База", діаметр вирви становить від 10 до 15 метрів, глибина - майже 8 метрів.

Повідомляється також, що крім житлових будинків було частково зруйновано чотири господарські будівлі.

Автор фото, Telegram Підпис до фото, За даними МНС, від вибуху постраждали три будинки

Пізніше Міноборони РФ заявило, що російський комплекс РЕБ "Поле-21" вивів з ладу систему навігації ударного українського безпілотника, і той, втративши орієнтацію, впав у районі населеного пункту Кирєєвськ Тульської області.

Раніше у березні російські ЗМІ повідомляли про падіння двох безпілотників у Тульській області.

У грудні Москва заявила, що троє військовослужбовців російських військово-повітряних сил загинули в результаті поранення уламками безпілотника, збитого на авіабазі "Енгельс" на півдні країни. З цієї авіабази Росія неодноразово завдавала ракетних ударів по Україні.

Ударна рота дронів

Американський журнал Forbes зазначає, що в російськомовному сегменті інтернету активно обговорюють можливу атаку десятками тисяч БПЛА на російські війська, які вторглися в Україну. Удар начебто готує Київ з метою кардинально змінити ситуацію на передовій.

Про можливу атаку дронів казав у січні Олексій Арестович, донедавна - позаштатний радник Офісу президента України Володимира Зеленського. А у лютому український генштаб оголосив про створення "першої у світі ударної роти БПЛА", повідомляє видання.

Автор фото, міноборони України

За інформацією телеграм-каналу "Російський інженер", Україна скуповувала в Китаї всі доступні на ринку компоненти недорогих перегонових дронів FPV, "за непрямими оцінками, 50-100 тис. штук", цитує Forbes.

За розміром такі апарати менші за стандартні квадрокоптери, але оснащені потужними двигунами, які дозволяють легкому безпілотнику розвивати швидкість до 200 км/год.

Достатньо прикріпити до нього гранату - і дрон можна використовувати як радіокерованого робота-камікадзе, який здатний досить точно вражати цілі на відносно великій відстані від оператора, який керує ним через відеозв'язку.

Вперше ЗСУ успішно застосувало цю тактику наприкінці липня минулого року, нагадує Forbes. Тоді імпровізований FPV-апарат прослизнув у двері зайнятого російськими військовими приміщення, і вибухнув усередині.

З того часу такі атаки стали досить поширеними, повідомляє видання. У мережі можна знайти відеозаписи, на яких імпровізовані радіокеровані камікадзе завдають ударів по російських танках (апарат може без особливих зусиль пірнути у відкритий люк) або по підрозділах росіян, які неможливо дістати прямим наведенням із землі.

За інформацією Forbes, не менше половини вильотів таких безпілотників завершуються успіхом, тобто вражають намічену ціль - при тому, що "порівняно з іншою керованою зброєю і боєприпасами, що баражують, вони дешеві і легко доступні".

Видання наводить підрахунки, згідно з якими створення кожного такого імпровізованого камікадзе обходиться лише у кілька сотень доларів, що значно дешевше навіть за звичайний якісний квадрокоптер, не кажучи про іранські "Шахеди", за кожен з яких Москва платить, за деякими оцінками, від 20 до 50 тисяч доларів.

Наліт 50 тисяч безпілотників, зазначає телеграм-канал "Російський інженер", може стати атакою безпрецедентного масштабу. З огляду на те, що перегонові дрони дуже стійкі до перешкод, зупинити їх звичайними "глушилками" не вийде.