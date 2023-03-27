Підступне отруєння дівчини. В Японії сталось вбивство, схоже на трагедію в Україні

Келлі Нг

BBC News, Сінгапур

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ресторан в японському місті Кіото

Прокуратура Осаки висунула звинувачення чоловіку у вбивстві знайомої жінки за допомогою талію, який міститься у щурячій отруті.

37-річного Кадзукі Міямото звинувачують у вбивстві 21-річної студентки університету Хінако Хамано в жовтні минулого року. Чоловік, як повідомляється, додав у її напій талій.

Нещодавно талій також виявили у його родички, яка перебуває в комі з 2020 року, повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на джерела.

Лише 1 грам талію може вбити дорослу людину.

Утім, ані мотиву злочину, ані те, як чоловік дістав отруту, поліція поки не з'ясувала. Підозрюваного затримали 3 березня у місті Кіото.

Талій - це м'який метал, який розчиняється у воді та не має смаку чи запаху, тому його важко виявити поза лабораторними умовами.

Вважається, що пан Міямото, агент з нерухомості, дав пані Хамано талій приблизно 11 і 12 жовтня, коли він був у неї вдома у Кіото.

Як повідомляє Japan Times із посиланням на слідчих, він сказав поліції, що вони вечеряли 11 жовтня, а потім пішли додому до Хамано випити.

За словами Міямото, у Хамано були сильні напади кашлю. Пізніше він зв'язався з її родиною, яка наступного дня відвезла дівчину до лікарні.

Хамано померла 15 жовтня від гострої дихальної недостатності - у її блювотних масах і сечі виявили талій, повідомляє Asahi Shimbun.

Поліція підозрює, що Міямото підлив отруту у напій Хамано, коли вони були самі в її квартирі. У смартфоні Міямото, поліція виявила пошукові запити в інтернеті про талій ще до госпіталізації жінки.

Місцеві ЗМІ повідомили, що Хамано познайомилася з Міямото на роботі, де вона працювала неповний робочий день. Крім бізнесу з нерухомістю, Міямото також керує фірмою, яка влаштовує розваги за участю майко, або учнів-гейш.

"Міямото і Хамано іноді випивали і обідали разом, і вони виглядали щасливими в компанії одне одного", - повідомляє Asahi Shimbun, посилаючись на розмови зі знайомими пари.

Слідство також виявило, що родичка Міямото, яка була госпіталізована в Кіото з липня 2020 року і з того часу залишається без свідомості, проковтнула талій. Як повідомляє японська газета The Mainichi, 60-річна жінка раптово втратила свідомість улітку 2020 року.

Використання талію суворо регулюється в Японії. У більшості випадків дослідники або компанії купують його у спеціалізованих підприємств.

У 2015 році студентку університету в Нагої засудили за спробу вбивства двох однокласників за допомогою талію, коли вона навчалася у середній школі.

Талій у смертельних дозах використовувало угруповання "Ісламська держава" проти своїх в'язнів. У деяких країнах, як-от США, речовина заборонена.

Українське вбивство

Лише кілька днів тому Україну збурила схожа історія вбивства із використанням цієї смертельно отруйної речовини.

На Київщині 35-річна жінка, як підозрює слідство, спланувала вбивство колишніх коханців, передавши їм кур'єрською поштою посилки з отруйною речовиною. Як повідомляє поліція, чоловіки вважали, що виграли їх у розіграші у фейсбуці. Це були шоколадки та пляшка рому, отруєні талієм.

У результаті 38-річний чоловік помер, а четверо жінок, одна з яких була дружиною ще одного колишнього коханця підозрюваної, перебувають на реабілітації, їм встигли вколоти антиотруту,

Як припускає поліція, мотив злочину - помста за особисте життя, що не склалося 20 років тому.

Декілька років тому поліція Києва розслідувала випадки, коли хтось намагався отруїти талієм столичних чоловіків. Поліція не пов'язує ці випадки.