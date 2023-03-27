Підступне отруєння дівчини. В Японії сталось вбивство, схоже на трагедію в Україні
- Келлі Нг
- BBC News, Сінгапур
Прокуратура Осаки висунула звинувачення чоловіку у вбивстві знайомої жінки за допомогою талію, який міститься у щурячій отруті.
37-річного Кадзукі Міямото звинувачують у вбивстві 21-річної студентки університету Хінако Хамано в жовтні минулого року. Чоловік, як повідомляється, додав у її напій талій.
Нещодавно талій також виявили у його родички, яка перебуває в комі з 2020 року, повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на джерела.
Лише 1 грам талію може вбити дорослу людину.
Утім, ані мотиву злочину, ані те, як чоловік дістав отруту, поліція поки не з'ясувала. Підозрюваного затримали 3 березня у місті Кіото.
Талій - це м'який метал, який розчиняється у воді та не має смаку чи запаху, тому його важко виявити поза лабораторними умовами.
Вважається, що пан Міямото, агент з нерухомості, дав пані Хамано талій приблизно 11 і 12 жовтня, коли він був у неї вдома у Кіото.
Як повідомляє Japan Times із посиланням на слідчих, він сказав поліції, що вони вечеряли 11 жовтня, а потім пішли додому до Хамано випити.
За словами Міямото, у Хамано були сильні напади кашлю. Пізніше він зв'язався з її родиною, яка наступного дня відвезла дівчину до лікарні.
Хамано померла 15 жовтня від гострої дихальної недостатності - у її блювотних масах і сечі виявили талій, повідомляє Asahi Shimbun.
Поліція підозрює, що Міямото підлив отруту у напій Хамано, коли вони були самі в її квартирі. У смартфоні Міямото, поліція виявила пошукові запити в інтернеті про талій ще до госпіталізації жінки.
Місцеві ЗМІ повідомили, що Хамано познайомилася з Міямото на роботі, де вона працювала неповний робочий день. Крім бізнесу з нерухомістю, Міямото також керує фірмою, яка влаштовує розваги за участю майко, або учнів-гейш.
"Міямото і Хамано іноді випивали і обідали разом, і вони виглядали щасливими в компанії одне одного", - повідомляє Asahi Shimbun, посилаючись на розмови зі знайомими пари.
Слідство також виявило, що родичка Міямото, яка була госпіталізована в Кіото з липня 2020 року і з того часу залишається без свідомості, проковтнула талій. Як повідомляє японська газета The Mainichi, 60-річна жінка раптово втратила свідомість улітку 2020 року.
Використання талію суворо регулюється в Японії. У більшості випадків дослідники або компанії купують його у спеціалізованих підприємств.
У 2015 році студентку університету в Нагої засудили за спробу вбивства двох однокласників за допомогою талію, коли вона навчалася у середній школі.
Талій у смертельних дозах використовувало угруповання "Ісламська держава" проти своїх в'язнів. У деяких країнах, як-от США, речовина заборонена.
Українське вбивство
Лише кілька днів тому Україну збурила схожа історія вбивства із використанням цієї смертельно отруйної речовини.
На Київщині 35-річна жінка, як підозрює слідство, спланувала вбивство колишніх коханців, передавши їм кур'єрською поштою посилки з отруйною речовиною. Як повідомляє поліція, чоловіки вважали, що виграли їх у розіграші у фейсбуці. Це були шоколадки та пляшка рому, отруєні талієм.
У результаті 38-річний чоловік помер, а четверо жінок, одна з яких була дружиною ще одного колишнього коханця підозрюваної, перебувають на реабілітації, їм встигли вколоти антиотруту,
Як припускає поліція, мотив злочину - помста за особисте життя, що не склалося 20 років тому.
Декілька років тому поліція Києва розслідувала випадки, коли хтось намагався отруїти талієм столичних чоловіків. Поліція не пов'язує ці випадки.
Востаннє гучне вбивство талієм у таких масштабах сталося в Україні в 1980-ті, коли працівниця однієї з київських шкіл підлила отруту в гречаний суп у шкільній їдальні. Тоді двоє дітей та двоє вчителів померли майже відразу, ще 9 людей потрапили у реанімацію.