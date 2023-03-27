Історія з Давидом і порнографією в американській школі набирає обертів

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Флорентійський музей, де розміщена статуя Давида роботи Мікеланджело, запросив до себе вчителів та учнів школи Флориди після скандалу, внаслідок якого директорка закладу була змушена звільнитися.

У рамках уроку з історії мистецтв часів Ренесансу шестикласникам показали фото статуї Давида роботи Мікеланджело. Після цього кілька батьків поскаржилися на директорку, яка, на їхню думку, мала попередити батьків про те, що на уроці дітям покажуть оголене зображення, яке один з батьків назвав "порнографічним".

Інцидент здивував флорентійців та експертів з мистецтва епохи Відродження.

Мер міста Даріо Нарделла запросив колишню директорку відвідати місто та побачити його витвори мистецтва. "Плутати мистецтво з порнографією просто безглуздо, - написав він у твіттері. - Мистецтво - це цивілізація, і ті, хто вчить йому, заслуговують на повагу".

Своєю чергою, Сесілія Холлберг, директорка флорентійської Galleria dell'Accademia, де розміщена статуя Давида, розіслала учням американської школи запрошення на заняття і сказала, що директорка має бути "винагороджена, а не покарана".

За її словами: "Говорити про Відродження, не показуючи Давида, безперечну ікону мистецтва й культури того історичного періоду, було б безглуздо".

"Я не можу повірити, що це сталося, - сказала вона. - Спочатку я подумала, що це фейк, настільки це було неправдоподібно й абсурдно".

На її думку, потрібно розрізняти наготу і порнографію. В Давиді нема нічого порнографічного, це молодий хлопець, який, згідно з Біблією, не носив одягу.

"Думати, що статуя Давида може вважатися порнографічною, значить не тільки не розуміти Біблію, а й саму західну культуру", - переконана Сесілія Холлберг.

Автор фото, Getty Images

За словами флорентійського історика мистецтва та декана Університету для іноземців у Сієні Томазо Монтанарі, таке ставлення до мистецтва збиває з пантелику.

"Спочатку приходить тривога щодо відсутності свободи освіти, оскільки сім'я не повинна обмежувати її або маніпулювати нею, - сказав він. - З іншого боку, західний світ схильний асоціювати фундаменталізм і цензуру з іншими суспільствами, вважаючи, що сам він здатен поширювати демократичні ідеали. Але цей культурний відступ чітко підкреслює наявність фундаменталістських поглядів і на Заході".

З ним погоджується директорка флорентійської Galleria dell'Accademia Сесілія Холлберг.

"Від величних статуй до чарівних фонтанів і картин - Італія переповнена витворами мистецтва у музеях і містах, на площах і вулицях, деякі з яких демонструють оголену натуру", - каже вона.

"Хіба це порнографія? Чи тепер ми маємо закриті цілі міста через художні зображення людського тіла?"