Останній день УПЦ в Києво-Печерській лаврі. Як він пройшов і чи виїде "московська церква"

Віталій Червоненко

BBC News Україна

1 година тому

"Ми залишаємось в лаврі", - звернувся під час проповіді до сотень вірян намісник монастиря Києво-Печерської лаври УПЦ митрополит Павло (Лебідь) 29 березня.

Попри побоювання щодо сутичок чи протистоянь, противників УПЦ в лаврі помітно не було. Сперечались з вірянами хіба що журналісти.

Формально це мала бути остання служба УПЦ в храмах лаври, адже це останній день дозволеної владою оренди. Ще 10 березня лаврський державний заповідник повідомив УПЦ про розірвання договору безстрокового користування - церква мала 20 днів на виїзд. Тобто 30 березня їх там вже не має бути.

Проте ні у монахів, ні у духовенства, ні у вірян (серед яких був боксер Олександр Усик) сьогодні не було жодного бажання і настрою покидати лавру. Вони цього поки що і не зроблять.

Хоча церковники дуже активно вивозили своє майно, речі і техніку в останні тижні, 29 березня верхівка УПЦ МП чітко сказала - вони тут залишаються. Принаймні до рішення суду.

Ще з самого ранку до служби владика Павло оприлюднив скандальне відео, в якому чітко сказав - ніхто лавру не покине - тільки за рішенням суду, до якого УПЦ звернулась ще 23 березня. Навіть додав, що вже троє суддів взяли відвід.

Павло був настільки емоційним, що розповідь про подальші плани він дуже щедро приправив особистими образами у бік президента та міністра культури.

До Володимира Зеленського він звернувся словами "пане президенте і вся ваша свора". Він жорстко звинуватив його у гоніннях церкви, а далі ще й пригрозив божою карою.

"Що сльози наші не впадуть на землю, вони всім вам впадуть на голову. Ви думаєте, що, увійшовши до влади на наших спинах, з нами можна так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок", - звернувся він до Зеленського.

А про міністра культури Олександра Ткаченка взагалі перейшов на непристойні натяки щодо здоров'я його близьких родичів.

"Міністр культури сказав, що нам це за гріхи УПЦ. А може йому нагадати щодо його дружини і доньки? Може це за його гріхи хворіють його рідні та близькі? Рано, Олександр Ткаченко, судите", - заявив Павло.

Ці випади якнайяскравіше показують нинішній градус напруги у спілкуванні влади та УПЦ МП, яку команда президента намагається вижити з лаври. І, судячи з усього, якихось точок дотику для компромісу знайти наразі неможливо.

Ранкова служба завершилась і владика Павло у проповіді ще раз повторив, що йти вони не збираються і чекають рішення суду. Він анонсував, що експертна комісія заповідника вже 30 березня почне переоформлення першого храму Нижньої лаври від монастиря заповідника.

Говорив Павло і про певні компроміси, які йому нібито пропонувала влада для того, щоб ченці лишились у лаврі. Головний з них - він сам має її залишити. Звісно, на таку умову він не погодився.

Митрополит Павло, на якого президент наклав санкції за його нібито російські зв'язки, пройшов через натовп вірян, сів у свій легендарний "Мерседес" і через цей же натовп поїхав геть. Тут його люблять так сильно, що хрестились і кланялись йому навіть у машині із повністю затонованими вікнами.

Павло закликав приходити на молитву і завтра, і післязавтра. Саме тоді, на думку Павла, тут можливі певні провокації.

"Ні, вирішили не виїжджати сьогодні, тепер чекаємо рішення суду", - ділився останніми новинами один з монахів колезі. З чого можна зробити висновок, що сценарій виїзду тут таки допускають.

Автор фото, Reuters

Віряни УПЦ, які у лавру зійшлися з Києва та приїхали з регіонів понад пів тисячі, розходились у піднесеному настрої. Налаштовані приходити сюди щодня.

У розмовах вони всі як один доводили, що УПЦ вже ніяка не Московський патріархат, і російського тут вже нічого немає. Хтось погоджувався, що треба буде виконати рішення суду й вже тоді йти, хтось обіцяв захищати "московську церкву" у лаврі навіть у протистоянні з поліцією.

Чи може таке бути? Наразі це виглядає сумнівно, хоча найближчі дні будуть показові.

Представники держави казали ВВС, що сили не застосовуватимуть, а якщо УПЦ МП не піде добровільно - будуть позиватись до суду щодо примусового виселення.

Сама церква також обіцяє захищати себе у законному судовому порядку, але все ж вірян тихенько про всяк випадок у Київ звозять.

Як розповів ВВС один з представників УПЦ, багато цінних і важливих речей вже вивезли, особливо з приміщень Київської митрополії - з синодальних управлінь. Тобто до виїзду готуються. Так само багато цінного вивезли і з духовної академії, вивозили речі і самі монахи.

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Цінне майно вивезли, але вірян таки благословляють у своїх єпархіях їхати в лавру на захист. Проте намовляють - жодного насильства.

Вже 30 березня ми побачимо, чи хоч хтось покине лавру, поки що це сумнівно. Речник УПЦ митрополит Климент каже - не поїдуть до рішення суду. Без рішення суду він не визнає і припис заповідника покинути лавру.

Чи призведе до зіткнень початок приймання майна і перших храмів спеціальною комісією 30 березня? Наразі сказати важко. Раніше робота оціночної комісії відбувалась мирно. Проте митрополит Климент вже заявив, що УПЦ не визнаватиме повноважень нової комісії щодо передачі майна - тільки після рішення суду.

У розкладі монастиря УПЦ в лаврі у четвер і далі кожного дня заплановані богослужіння. І віряни, судячи з настрою, завтра прийдуть так само масово, як і днем раніше.