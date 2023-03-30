Павло зайняв оборону. Як УПЦ не пішла з Лаври і не пускає комісію мінкульту

Віталій Червоненко

BBC Україна

1 година тому

Підпис до фото, Храм Анапіта за пів години до приходу комісії мінкульту

Під крики та прокльони розлючені вірянки УПЦ Московського патріархату фактично прогнали комісію мінкульту з монастиря в Києво-Печерській лаврі. При цьому поліція спокійно спостерігала і не втручалась у події.

Поки що все закінчилось без бійок, проте очевидно, що наразі стратегія держави з виселення УПЦ з лаври зазнає фіаско. Хоча напередодні президент Зеленський у зверненні й похвалився "кроком на зміцнення духовної незалежності нашої держави і на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією".

Формально сьогодні УПЦ вже не мало бути на території лаври - 29 березня вони мали з'їхати. А 30 березня мала запрацювати спільна комісія мінкульту, до якої увійшли представники заповідника Києво-Печерська лавра та й самої Української православної церкви.

Ця комісія мала почати процедуру приймання майна від монастиря, складати акти та опечатувати приміщення. Почати мали з храму святого Агапіта біля самого в'їзду до лаври.

Підпис до фото, Намісник лаври митрополит Павло просить вірян не пускати комісію мінкульту у храми

Проте УПЦ та настоятель монастиря митрополит Павло (Лебідь) з таким планом не погодився. Під час проповіді на ранковій службі він сказав кільком сотням вірян, що о 10 ранку має запрацювати комісія. Але її роботу він не визнає. Адже УПЦ у Господарському суді оскаржила рішення мінкульту про припинення оренди монастирем Нижньої лаври.

А тому, як каже Павло, до рішення суду він не визнає ні комісію, ні рішення влади про припинення оренди. Таку ж позицію напередодні озвучив митрополит Климент - речник УПЦ.

Перше засідання суду заплановане аж на 26 квітня, тож, як видається, УПЦ до того часу на жодні поступки чи співпрацю з мінкультом йти наміру не має. Це і показали події під храмом святому Агапіту.

Підпис до фото, Натовп вірян на чолі з активісткою Вікторією Коханівською, яка була серед лідерів блокування

20-30 жінок (чоловіків серед них меншість) старшого віку зібрались після поклику Павла біля воріт і почали співати церковні молитви. Коли ж побачили, що комісія мінкульту зайшла з іншого боку і прямує до храму - увірвались через ворота на територію і просто заблокували комісії вхід.

Голова комісії - директорка департаменту культурної спадщини Мар'яна Томин - після нетривалого діалогу з вірянами змушена була ретируватись з місця подій. Силою заходити чи ламати двері вона наміру не має.

Спочатку віряни поводилися спокійно, але потім мало не накинулись на представницю мінкульту з кулаками, але обмежились прокльонами. Серед найактивніших ВВС помітила тих самих людей, які й учора були присутні на молебні, тобто людей сюди могли звезти спеціально для протестів. Але на питання ВВС вони відповідали, що просто приїхали помолитись.

Сама Томин визнала, що навіть не люди її не пустили, а храм просто їм не відчинили представники монастиря.

За її словами, вони відсьогодні мали почати складати акти приймання приміщень, і почати саме з храму Агапіта.

"Якщо нас не будуть пускати всюди, то будемо просто зовні обстежувати приміщення, складати якось акти так, як це дозволяє ситуація", - каже Мар'яна Томин.

Після складання комісією актів у конкретному приміщенні його мали опечатати і закрити туди доступ. Ця робота мала тривати понад місяць, адже таких об'єктів у лаврі близько 80, а на день комісія мала опрацьовувати по кілька з них.

Вже після того, як комісію мінкульту прогнали, на місце прийшов митрополит Павло і благословив людей на ці дії. Він попросив і далі діяти так само аж до рішення суду.

Підпис до фото, Заблокований вхід до храму

Такі "групи захисту" храмів і приміщень організувались ще біля кількох хамів, які в цей день по плану мала "приймати" комісія. Чи вийде у ревізорів дістатись хоч кудись - сумнівно, принаймні віряни зроблять усе можливе, щоб цього не сталось.

Поки що виглядає, що УПЦ частково перехопила ініціативу у влади. Як у таких умовах мінкульт збирається і далі втілювати стратегію виселення монастиря і структур УПЦ - незрозуміло. Без допомоги поліції, яка могла б розблоковувати і відтісняти протестувальників, справа з мертвої точки не зрушить. А поліція наразі не втручається, та й для влади кадри бійок поліції та літніх, хоч і енергійних, жінок явно не підуть на користь.

Відео бійок та вигнання УПЦ з храму в Івано-Франківську 28 березня вже облетіли весь світ. І, за даними ВВС, навіть західні посольства почали тиснути на владу уникнути насильства у лаврі.