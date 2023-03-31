"Ми з Путіним ні перед чим не зупинимося": Лукашенко про ядерну зброю та війну

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Олександр Лукашенко, який утримує посаду президента Білорусі, виступив зі щорічним зверненням до народу та парламенту через кілька днів після заяви російського президента про плани розмістити в цій країні тактичну ядерну збрю.

Лукашенко багато говорив про війну, в якій його режим допомагає російській агресії проти України. З виступу, що тривав понад чотири години (за підрахунками білоруських пропагандистських телеграм-каналів), ми вибрали кілька найважливіших цитат, і деякі з них перевірили.

Російська ядерна зброя: санкції Заходу та тиск Путіна

Повернення до Білорусі російської ядерної зброї, вивезеної до Росії в 1996 році, означатиме серйозні зміни і для Білорусі, і для Росії. Для РФ це перше з часу розпаду СРСР розміщення такої зброї на території іншої держави, а в Білорусі без'ядерний статус був до лютого минулого року записаний у конституції.

Тема російської ЯЗ була у зверненні Лукашенка першою та центральною. Повернення ядерного статусу країни він пов'язав із західними санкціями і наголосив, що це була його ідея, а не Володимира Путіна.

"У складних обставинах мною були активізовані, настійно, переговори з президентом Росії Путіним щодо повернення в Білорусь ядерної зброї. Саме щодо повернення ядерної зброї, яка була виведена в 90-х роках під гарантії - жодних санкцій проти тих, хто вивів, жодного тиску, ніякого планування наступів та революцій. Усе розтоптано, все порушено", - заявив Лукашенко.

Він обмовився, що і Володимир Путін чинив на нього "жорсткий тиск".

"Я як зараз пам'ятаю, він каже: ти зрозумій, роздавлять, знищать. І обслуговувати ти не зможеш стратегічних боєголовок... Тоді був неймовірний тиск, і я змушений був відступити під гарантії", - сказав він.

Референдум щодо вилучення з білоруської конституції пункту про без'ядерний статус відбувся 27 лютого 2022 року. За нову конституцію Білорусі проголосувало 82% учасників, що викликало підозри в опозиції та в Європі.

Пізніше, у відповідь на запитання тих, кого білоруські державні ЗМІ називають "запрошеними" (провладних журналістів та спеціально відібраних людей, які представляють якісь важливі для режиму категорії населення - наприклад, "багатодітний батько"), Лукашенко висловився ще різкіше: "Треба буде - ми з Путіним вирішимо та введемо сюди, якщо треба, і стратегічну зброю".

"Вони це повинні розуміти, мерзотники, там, за кордоном, які намагаються нас сьогодні підірвати зсередини та ззовні. Ми ні перед чим не зупинимося, захищаючи свої країни, свої держави та свої народи", - наголосив Лукашенко.

Чіткого визначення, що відрізняє тактичну ядерну зброю від стратегічної, не існує, але стратегічна має більшу потужність і більший радіус дії.

Про війну та ескалацію

Говорити про війну в Україні Лукашенко почав із заклику до миру і навіть сказав, що має намір запропонувати зупинити бойові дії.

"Зупинитися треба зараз, поки не почалася ескалація. Спробую ризикнути запропонувати зупинити бойові дії. Оголосити перемир'я без права переміщення угруповань військ та перекидання зброї та техніки. Все, мертве. Завмерли!", - заявив Лукашенко.

Про деталі свого "мирного плану", якщо він є, білоруський президент не розповів. Українська влада розглядає Білорусь як посібника агресії, а не нейтрального посередника.

"Повідомлю вам інсайдерську інформацію: сьогодні люди з обох боків фронту в Україні вже самі домовляються, командири рот, взводів", - додав Лукашенко. Про такі переговори раніше не згадували ані російські, ані українські джерела.

Втім, досить швидко білоруський лідер перейшов до звичайної риторики про неважливість війни в Україні та західну зброю.

"Якщо завтра у якійсь частині планети спалахне найменший конфлікт, про Україну забудуть. Ніхто їм не привезе і не дасть зброї, - запевнив Лукашенко. - Люди не хочуть воювати".

І європейські країни, і США при цьому неодноразово запевняли, що допомагатимуть Україні й фінансово, й у військовому плані, й після війни стільки, скільки буде потрібно.

У якийсь момент Лукашенко заговорив про припинення вогню як про факт, що відбувся.

"Якщо Захід вкотре спробує використати паузу у бойових діях для посилення своїх дій обманом, Росія зобов'язана задіяти всю міць ВПК та армії для запобігання ескалації конфлікту: і фосфорні боєприпаси, і збіднений уран, і збагачений уран, якщо в черговий раз буде обман", - сказав він.

На постачання Україні протитанкових снарядів із осердям зі збідненого урану з Британії посилався Путін, називаючи це підставою для розміщення ядерної зброї у Білорусі. Боєприпаси зі збідненим ураном не є ядерною зброєю, а плани нуклеаризації Білорусі, очевидно, мали почати реалізовувати задовго до висловлювань Путіна.

Варто зазначити, що Росію вже давно звинувачують у застосуванні фосфорних боєприпасів під час війни в Україні.

Про "польську загрозу"

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Лукашенко звернув увагу на посилення польської армії, яке активізувалося після анексії Росією Криму у 2014 році, і ще сильніше - після 24 лютого минулого року та повномасштабного вторгнення.

"Тільки відповідно до останніх контрактів Польща найближчим часом отримає 366 танків "Абрамс" і 1000 південнокорейських "Чорних пантер", а також 900 самохідних гаубиць К9А1, 38 пускових установок РCЗВ HIMARS і 50 ПТРК Javelin, 1500 БМП "Барсук" власного виробництва", - заявив Лукашенко.

"Ухвалене рішення про збільшення чисельності збройних сил до 300 тисяч осіб до 2035 року. Тобто практично вдвічі більше, ніж Польща має в своєму розпорядженні сьогодні", - додав він.

Лукашенко витлумачив це як ознаку того, що Польща має намір напасти на Білорусь.

"Вони готуються вторгнутися на територію Білорусі для знищення нашої країни. Роблять із наших утікачів бойовиків, а по-простому - бандитів, яких не шкода. Їм їх не шкода. Ми теж маємо цю інформацію. Перший досвід вони сьогодні отримують в Україні. Щоправда, більше як гарматне м'ясо", - сказав він.

Ані у Польщі, ані в керівництві НАТО, ані в США не говорили про плани нападу на Білорусь.