Під Бахмутом загинув "Моджахед" - білоруський доброволець та ексбоєць "Торнадо"

1 година тому

Автор фото, Телеграм-канал DENI VENDETTI ( МОДЖАХЕД )

На фронті загинув білоруський доброволець-мусульманин, колишній засуджений у справі батальйону "Торнадо" Данило Ляшук із позивним "Моджахед". Йому було 27 років.

Про це повідомив військовий капелан Хаджімурад Путілін, а також офіційний-телеграм канал бійця.

Військовий загинув на Бахмутському напрямку, повідомив голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Ти був народжений героєм, ти загинув як герой. Ми усі будемо пам'ятати тебе вічно", - йдеться в повідомленні в офіційному телеграм-каналі бійця.

Данило Ляшук народився у білоруському місті Брест.

У 14 років він переїхав до Криму, а після російської анексії півострова прийняв рішення воювати на боці України у складі добровольчого батальйону "Торнадо".

Автор фото, Facebook-сторінка "Іслам в Україні"

У 2015 році під час бойових дій в районі Станиці Луганської військовий отримав важке поранення.

Того ж року його затримали, а через два роки визнали винним у справі проти батальйону "Торнадо".

Справа "Торнадо"

Цей український добровольчий підрозділ зажив поганої слави.

Його розформували, а 12 бійців "Торнадо" потрапили під слідство за звинуваченнями у тяжких злочинах.

Серед них - пограбування цивільного населення, катування, викрадення і створення незаконного формування.

В квітні 2017 року суд визнав усіх "торнадівців" винними. Зокрема, командир роти Руслан Онищенко отримав 11 років тюрми.

Даниїла Ляшука засудили до 10 років тюрми, але у червні 2021 року він вийшов на свободу за "законом Савченко", згідно з яким один день попереднього ув'язнення враховується як 2 дні терміну відбування покарання.

Наразі усі "торнадівці" на свободі.

З судових ухвал відомо, що принаймні троє звільнених після початку повномасштабного вторгнення пішли воювати, серед них був і "Моджахед".

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Командир роти Руслан Онищенко та інші бійці "Торнадо" в залі суду, квітень 2017 року

Він воював під Києвом, на Харківщині, Миколаївщині, проводив диверсійні роботи на окупованій території Херсонської області.

Влітку 2022 року військовий вдруге отримав поранення, коли доставляв у свій підрозділ захопленого в полон російського військового.

"Моджахед" був засновником та командиром бойової групи "Vendetta" ("Помста").