Під Бахмутом загинув "Моджахед" - білоруський доброволець та ексбоєць "Торнадо"
На фронті загинув білоруський доброволець-мусульманин, колишній засуджений у справі батальйону "Торнадо" Данило Ляшук із позивним "Моджахед". Йому було 27 років.
Про це повідомив військовий капелан Хаджімурад Путілін, а також офіційний-телеграм канал бійця.
Військовий загинув на Бахмутському напрямку, повідомив голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Ти був народжений героєм, ти загинув як герой. Ми усі будемо пам'ятати тебе вічно", - йдеться в повідомленні в офіційному телеграм-каналі бійця.
Данило Ляшук народився у білоруському місті Брест.
У 14 років він переїхав до Криму, а після російської анексії півострова прийняв рішення воювати на боці України у складі добровольчого батальйону "Торнадо".
У 2015 році під час бойових дій в районі Станиці Луганської військовий отримав важке поранення.
Того ж року його затримали, а через два роки визнали винним у справі проти батальйону "Торнадо".
Справа "Торнадо"
Цей український добровольчий підрозділ зажив поганої слави.
Його розформували, а 12 бійців "Торнадо" потрапили під слідство за звинуваченнями у тяжких злочинах.
Серед них - пограбування цивільного населення, катування, викрадення і створення незаконного формування.
В квітні 2017 року суд визнав усіх "торнадівців" винними. Зокрема, командир роти Руслан Онищенко отримав 11 років тюрми.
Даниїла Ляшука засудили до 10 років тюрми, але у червні 2021 року він вийшов на свободу за "законом Савченко", згідно з яким один день попереднього ув'язнення враховується як 2 дні терміну відбування покарання.
Наразі усі "торнадівці" на свободі.
З судових ухвал відомо, що принаймні троє звільнених після початку повномасштабного вторгнення пішли воювати, серед них був і "Моджахед".
Він воював під Києвом, на Харківщині, Миколаївщині, проводив диверсійні роботи на окупованій території Херсонської області.
Влітку 2022 року військовий вдруге отримав поранення, коли доставляв у свій підрозділ захопленого в полон російського військового.
"Моджахед" був засновником та командиром бойової групи "Vendetta" ("Помста").
Побратими закликали владу посмертно надати військовому громадянство та звання героя України.
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