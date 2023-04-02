"Я не впізнаю місцевість". У США загинуло 25 людей через нову хвилю торнадо

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Щонайменше 26 людей стали жертвами серії торнадо, що пронісся по південних районах та Середньому Заходу США. У декількох штатах зруйновані будинки, тисячі людей залишилися без електрики.

За даними Washington Post, зареєстровано приблизно 60 повідомлень про торнадо. ABC News пише, що стихійне лихо зачепило 9 штатів.

Відомо про жертв в Арканзасі, Теннессі, Іллінойсі, Індіані, Алабамі та Міссісіпі.

Торнадо пронісся по містечку Вінн в Арканзасі - це поселення за 170 кілометрів на схід від столиці штату Літл-Рок.

Місцева жителька Ешлі Макміллан розповіла, що вона разом із чоловіком, дітьми та своїми собаками сховалася у маленькій ванній. Коли пройшов торнадо, ми сиділи там "молячись та прощаючись одне з одним, тому що думали, що помремо".

На їхній будинок впало дерево, серейозно пошкодивши його, але люди не постраждали. Макміллан розповіла інформаційному агентству AP: "Відчувалось, як трясеться дім, було чути гучні звуки, гуркіт посуду. А потім все стихло".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У місті Вінн загинуло щонайменше чотири людини

За попередніми даними, в Арканзасі загинуло щонайменше 5 людей, з яких четверо - у Вінні, та один у столиці Літл-Рок.

"Я живу тут з 1985 року і доводі добре знаю весь округ, - розповів Washington Post житель Літл-Рока. - А зараз я не впізнаю місцевість, я шокований. Складське приміщення лежить за три милі вниз по дорозі від того місця, де воно було".

"Сумно, що моє місто так сильно постраждало, - сказала інформаційному агентству AP Хайді Дженкінс, власниця місцевого салону. - Нашої школи більше немає, моєї церкви більше немає. Мені боляче за всіх людей, які втратили свої будинки".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Серед зруйнованих будівель у Вінні - місцева школа

Ще щонайменше 7 людей загинуло в штаті Теннессі, четверо в Іллійнойсі та троє - в Індіані. Повідомляється також про жертв в Алабамі та Міссісіпі.

Губернатор Арканзансу Сара Сандерс оголосила в штаті надзвичайний стан, у відновлювальних роботах задіяна національна гвардія.

За словами Сандерс, президент США Джо Байден пообіцяв федеральну допомогу.

Автор фото, EPA Підпис до фото, В Іллінойсі в результаті торнадо також загинуло чотири людини

Попередження про екстремальні погодні умови, в тому числі можливість грози, сильного вітру та граду, залишаються в силі в східній частині країни, повідомила Національна метереологічна служба.

За даними американського вебсайту PowerOutage, без електрики залишилося майже 600 тисяч людей, найбільше постраждали штати Огайо, Пенсильванія і Теннессі.