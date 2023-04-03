Побиття військового в Хмельницькому: активісти проголосували за перехід храму до ПЦУ

24 хвилин(и) тому

Автор фото, скрін з відео зі сторінки мера Симчишина Підпис до фото, Активісти зайшли в храм та співають гімн України

Активісти в Хмельницькому проголосували за те, щоб Свято-Покровський кафедральний собор УПЦ (МП), де в неділю вранці священник побив військового, перейшов до ПЦУ.

Ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання, пише "Суспільне" з посиланням на голову ревізійної комісії Юрія Смаля.

Ввечері у неділю в соборі пройшла перша молитва українською мовою, повідомив мер Олександр Симчишин.

"Перша за десятки і десятки років!" - написав він у своєму телеграмі-каналі, подякувавши місцевим мешканцям, які в неділю ввечері зібралися біля собору на мітинг.

УПЦ МП заявило про штурм собору.

"Близько 50 прибічників ПЦУ та радикалів вже прорвалися на територію біля храму. Вони штовхають вірян та кричать "Геть московського попа!" , - йдеться в телеграм-каналі церкви.

Парафіяни собору молилися на паперті храму та стримували рейдерів, стверджували в УПЦ (МП).

Обійшлося без конфліктів. Як повідомляє "Суспільне Хмельницький", активісти біля собору провели збори, де зареєструвалися 1235 людей. Більшість проголосували за перехід храму до Православної церкви України.

Автор фото, Віктор Бурлик Підпис до фото, Ввечері під собором зібралося більше тисячі людей, яких обурило відео бійки

У неділю ввечері комісія почала у храмі ревізію, вранці до обласної військової адміністрації повинні принести документи на перереєстрацію, пише hromadske.

Військовий капелан ЗСУ архімандрит Даниїл (Тарнавський) сказав виданню, що в храмі "відбуваються офіційні перереєстраційні заходи".

"Ми описуємо майно, яке належить кафедральному собору, щоб завтра тут нічого не винесли і не сказали, що хтось щось украв", - сказав він.

Після цього собор опечатають, а згодом у церкві почне проводити богослужіння ПЦУ, каже Даниїл.

Богослужіння у ній до Великодня за східним обрядом не проводитимуть, пише "Суспільне".

Бійка між військовим та священником

У неділю місцевий депутат Віктор Бурлик виклав відео, де видно, як священник штовхав та декілька разів ногами вдарив військового, який прийшов до собору.

За його словами, військовий-доброволець 19-го стрілецького батальйону Артур Ананьєв, який отримав під час бойових дій контузію і черепно-мозкову травму, прийшов до церкви та запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?"

"Що було далі - видно на відео", - пише Бурлик, хоча сам запис починається вже з побиття і на ньому незрозуміло, чи спровокувало його лише запитання.

Автор фото, СКРІН З ВІДЕО ВІКТОРА БУРЛИКА

У єпархії заявляють, що чоловік у військовій формі нібито напав на священника, зірвав богослужіння, облив та пошкодив Євангеліє в присутності більше 100 прихожан.

Речниця патрульної поліція розповіла місцевому виданню vsim.ua, що 26-річний військовий почав конфлікт зі священником, а свідки викликали поліцію. Патрульні розв'язували питання про притягнення військового до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство, а обласна поліція заявила, що проти священника відкрили кримінальне провадження.

Події обурили місцевих мешканців і ввечері під собором зібралося більше тисячі активістів. Вони збирали підписи для переходу собору до ПЦУ.

"На позачерговій сесії ми припинимо користування усіма земельними ділянками на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад", - написав, реагуючи на події в храмі, мер Симчишин.

Ситуація навколо УПЦ (МП)

Відео з бійкою відбулося на наступний день після того, як СБУ в суботу вранці вручила повідомлення про підозру наміснику Києво-Печерської лаври, митрополиту Павлу (Лебедю), у його домі провели обшуки, а ввечері суд призначив йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Це відбувається на тлі спроб влади виселити Українську православну церкву з лаври.