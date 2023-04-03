Motorola проти Bell. Історія першого дзвінка з мобільного

23 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Марті Купер з телефоном, за допомогою якого він здійснив історичний дзвінок

Рівно 50 років тому, 3 квітня 1973 року, здійснили перший в історії дзвінок мобільним телефоном. Це зробив інженер фірми Motorola Марті Купер - і дзвонив він не просто першому-ліпшому, а своєму головному конкуренту - Джоелу Енгелю, співробітнику компанії Bell Laboratories, який вів розробки у тому ж напрямку.

Купер, якому зараз 94 роки, розповів ВВС, що того дня він вийшов на ріг Шостої авеню в Нью-Йорку й дістав із кишені свою записну книжку. У ній він знайшов потрібний номер телефону і почав натискати кнопки на великому пристрої кремового кольору, який він приклав до вуха.

"Я сказав йому: "Джоеле, я тобі дзвоню мобільним телефоном, справжнім мобільником - персональним портативним пристроєм. На тому кінці лінії була тиша. Думаю, він тільки й міг, що зубами заскрипіти", - зі сміхом згадує Купер.

Річ у тім, що компанія Bell Laboratories тоді розробляла мобільний телефон, який мав працювати лише в автомобілі. "Уявляєте? Через якийсь мідний дріт ми понад 100 років не могли вийти з будинків та офісів. А тепер вони хочуть, щоб ми не могли вийти з наших машин!" - каже про це інженер.

Motorola вирішила піти іншим шляхом - й історія показала, що цей шлях виявився правильним.

Проте нинішні мобільні телефони, ясна річ, дуже відрізняються від пристрою, яким скористався 1973 року Купер. Версію цього телефону для споживачів, Motorola Dynatac 8000X, випустили на ринок лише через 11 років, у 1984.

Дорогий та важкий

У нинішньому еквіваленті цей апарат коштував, як каже голова Музею мобільних телефонів Бен Вуд, 11,7 тис. доларів.

Підпис до фото, Версія першого мобільного Motorola для споживачів зараз у колекції Музею мобільних телефонів

Ясна річ, функцій він мав набагато менше, ніж будь-який сучасний телефон.

"Фактично можна було тільки набрати номер і зателефонувати, - каже Вуд. - Ані меседжів не було, ані камери. Час розмов на одному заряді складав 30 хвилин, для підзарядки потрібно було 10 годин, батареї вистачало на 12 годин очікування, а на апараті була 15 -сантиметрова антена".

Вага такого телефону складала 790 грамів - майже вчетверо важче, ніж, скажімо, iPhone 14 з його вагою 172 грами.

Втім, Марті Куперу не дуже подобається дизайн мобільних телефонів 2023 року. Хоча він і визнає, що не міг припустити, наскільки далеко зайде ця технологія, яка перетворила телефони на суперкомп'ютери з камерами та доступом до інтернету.

"Думаю, сьогоднішній телефон не оптимальний. У багатьох сенсах це просто не дуже хороший апарат, - вважає інженер. - Ну подумайте. Ви берете абсолютно плоский шматок пластмаси та скла й прикладаєте його до вашої нерівної голови. Руку тримати вам незручно. І щоб зробити всі ці чудові речі, на які він здатний, вам потрібно спочатку знайти додаток".

На думку Купера, у майбутньому штучний інтелект зможе знаходити чи навіть розробляти додатки залежно від потреб власника. Інженер також вважає, що телефони зможуть точніше стежити за здоров'ям людей, збільшувати працездатність і загалом значно покращити якість нашого життя.