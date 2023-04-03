Герой війни чи воєнний злочинець? У Гаазі почався суд над експрезидентом Косова

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хашим Тачі в суді

В Міжнародному кримінальному суді в Гаазі розпочинається процес у справі колишнього президента Косова Хашима Тачі. Його обвинувачують у воєнних злочинах.

У 1997-1999 роках він очолював Армію визволення Косова (АВК), яка боролася за незалежність від Сербії. Обвинувачення стосуються цього періоду.

Разом із Тачі на лаві підсудних ще троє високопосадових членів АВК, які також обіймали важливі політичні посади в мирний час - Кадрі Веселі, Якуп Краснічі та Реджеп Селімі.

Всі вони заперечують обвинувачення. Тачі заявив у суді: "Я розумію (суть висунутих обвинувачень - Ред.) і повністю невинний".

У своєму вступному слові прокурор Алекс Вайтінг заявив, що керівництво АВК було в центрі подій, які розглядаються на суді.

"Тачі, Веселі та Селімі були членами-засновниками Армії визволення Косова та генерального штабу АВК, - сказав він. - Ці чотири людини, без сумніву, були головними лідерами АВК, і за це їх прославляли та вшановували, але у їхнього керівництва була і темніша сторона, і це буде предметом судового розгляду, який починається сьогодні".

Справу слухають в Спеціальній палаті суду по Косову. Створена в 2015 році за підтримки ЄС, Спеціальна палата працює за законами республіки, але укомплектована міжнародним персоналом і перебуває в Гаазі, щоб захистити свідків від тиску в країні, де багато польових командирів 1990-х років займають високі посади.

Спеціалізована палата та Спеціалізована прокуратура Косова є унікальними установами - частиною косівської судової системи, але штаб-квартира перенесена в Гаагу і фінансується ЄС та іншими країнами.

Як і Міжнародний кримінальний суд для колишньої Югославії, цей інститут є тимчасовим і має конкретний мандат - його закриють після завершення судового розгляду.

У чому обвинувачують Тачі та інших підсудних?

У відредагованому обвинувальному висновку йдеться, що Тачі, Веселі, Салімі та Краснічі несуть індивідуальну відповідальність за злочинні діяння, здійснені під час озброєного конфлікту в Косово.

Їх обвинувачують в тому, що вони спільно займалися злочинною діяльністю з метою отримати контроль над усім Косовом, залякаючи та усуваючи своїх противників у період з березня 1998 року по вересень 1999 року в самому краї та на півночі Албанії.

Шість пунктів обвинувального акту відносяться до злочинів проти людяності - це переслідування, тюремні ув'язнення, катування, вбивства та насильницькі зникнення, ще чотири пункти - до воєнних злочинів: незаконним арештам, жорстокому ставленні, катуванні та вбивств.

За версією обвинувачення, жертвами цих дій стали сотні мирних жителів і людей, які не брали участі в бойових діях.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Члени АОК вели війну проти сербських військ у 1998 та 1999 роках

Тоді Хашім Тачі був одним із лідерів Армії визволення Косова і відповідав за політичні питання.

У липні 1997 року суд в Приштині під керівництвом сербської влади заочно засудив його до 10 років в'язниці за обвинуваченням у тероризмі.

У 1999 році Тачі став президентом паралельного уряду Косова, так званого Тимчасового правління, і верховним головнокомандувачем АВК. На початку 2008 року Тачі обрали прем'єр-міністром Косова, а через місяць в односторонньому порядку край проголосив незалежність.

У 2016 році Тачі став президентом, але пішов з цієї посади в листопаді 2020 року, коли суд висунув йому обвинувачення у воєнних злочинах, і відтоді він перебуває під вартою в Гаазі.

Як пояснює Тім Жуда, балканський кореспондент журнала Economist, "Хашим Тачі не був військовим начальником, він задавав АВК політичний напрям".

За його словами, в той час АВК швидко розросталася, у неї не було чіткої структури командування, і тому складно сказати, чи були деякі злочини скоєні за наказом вищого керівництва чи за особистої ініціативи.

Герой війни чи воєнний злочинець?

Багато косоварів вважають Тачі героєм війни. Більшість косівських албанців називають війну проти "сербського гніту" справедливою самообороною.

У неділю в Приштині пройшов великий мітинг на підтримку Тачі та інших підсудних, який підтримали всі політичні партії Косова, а також знаменитості та деякі неурядові організації.

Демонстранти несли плакати "У свободи є ім'я" та "Історію не можна змінити".

Протести пройшли також і біля будівлі суду в Гаазі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Колишній прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай був двічі судимий за військові злочини в Гаазі і двічі виправданий

Натомість у Сербії АВК вважають терористичною організацією. Сербія, як і багато інших країн (Росія, Індія, Китай і навіть деякі члени ЄС - Греція, Іспанія, Кіпр, Румунія і Словакія) не визнають незалежності Косова.

За словами Вайтінга, вкрай важливо, щоб судовий процес відбувся, хоч потенційні злочини, які там розглядатимуть, і сталися багато років тому.