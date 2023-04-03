NASA назвала астронавтів, які полетять до Місяця. Серед них - перша жінка

49 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA

Космічна агенція США NASA назвала чотирьох астронавтів, які повернуть людство на Місяць після 50-річної перерви.

Крістіна Кох стане першою жінкою-астронавткою, яка коли-небудь брала участь у місії на Місяць, а Віктор Гловер стане першим темношкірим астронавтом у такій місії.

Разом з ними наприкінці наступного або на початку 2025 року до Місяця мають полетіти Рейд Вайзман та Джеремі Гансен.

Астронавти не висадяться на Місяць, але їхня місія прокладе шлях для приземлення наступного екіпажу.

Трьох громадян США і одного канадця представили публіці на церемонії в Г'юстоні, штат Техас.

Тепер вони розпочнуть період інтенсивних тренувань.

Такий склад екіпажу демонструє, що NASA дотримується обіцянки зробити свої місії більш різноманітними. Усі попередні місії на Місяць здійснювали білі чоловіки.

Автор фото, NASA/JSC/ASU/Andy Saunders Підпис до фото, Місія "Аполлон-8" зробила культовий знімок сходу Землі

Рейд Вайзман (47 років): пілот ВМС США, який деякий час працював головою офісу астронавтів NASA. У 2015 році він був учасником місії на Міжнародну космічну станцію.

Віктор Гловер (46 років): льотчик-випробувач ВМС США. Він приєднався до NASA у 2013 році та здійснив свій перший політ у космос у 2020 році. Він був першим афроамериканцем, який пробув на космічній станції протягом тривалого періоду в шість місяців.

Крістіна Кох (44 роки): інженерка-електрикиня. Їй належить рекорд найдовшого безперервного перебування жінки в космосі - 328 днів. Разом з астронавткою NASA Джесікою Меїр вона брала участь у першому виключно жіночому виході у відкритий космос у жовтні 2019 року.

Джеремі Гансен (47): до того, як приєднатися до Канадського космічного агентства, він був пілотом винищувача Королівських ВПС Канади. Він ще не літав у космос.

"Екіпаж "Артеміди-2" представляє тисячі людей, які невтомно працюють, щоб ми дістались до зірок. Це їхня команда, це наша команда, це команда людства", - сказав керівник NASA Білл Нельсон.

"У кожного з астронавтів NASA - Рейда Вайзмана, Віктора Гловера, Крістіни Геммок Кох - і астронавта CSA Джеремі Гансена своя історія, але разом вони представляють наше кредо: E pluribus unum - з багатьох один. Разом ми відкриваємо у нову еру досліджень для нового покоління зіркових мореплавців і мрійників - покоління Артеміди".

Автор фото, NASA/Andy Saunders Підпис до фото, The Orion capsule looks past the Moon towards Earth on its uncrewed test flight last year

Вайзмен буде командиром екіпажу, Гловер - його пілотом; Кох і Гансен виконуватимуть роль допоміжних "фахівців місії".

Квартет по суті має повторити місію 1968 року, яку здійснив "Аполлон-8" - це був першим політ людини в космос, який досяг Місяця.

Його екіпаж зробив знаменитий знімок "Схід Землі", на якому наша рідна планета виходить із-за місячного горизонту.

Головною відмінністю цього разу буде використання технологій 21-го століття, які NASA розробила в рамках своєї програми "Артеміда". У грецькій міфології Артеміда була сестрою-близнючкою Аполлона.

Минулого року в рамках місії "Артеміда-1" агенція випробувала свою ракету наступного покоління під назвою Space Launch System і капсулу для екіпажу "Оріон". Під час неї на борту не було людей, і це дозволило інженерам оцінити готовність обладнання.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Місія NASA "Артеміда-1" стартує з Космічного центру Кеннеді

Тепер в рамках місії "Артеміда-2" астронавти піднімуться на борт "Оріона" та здійснять подорож до Місяця й назад, яка має тривати близько 10 днів.

Останній космічний політ людини на Місяць був здійснений у рамках місії "Аполлон-17" у грудні 1972 року. Перша висадка людей на Місяць з місією "Аполлон-11" відбулася в 1969 році.

Очікується, що місія "Артеміда-3", в рамках якою люди знову висадяться на Місяць, відбудеться принаймні через 12 місяців після "Артеміди-2".

NASA поки що не має системи, здатної доставити астронавтів з космічного корабля на поверхню Місяця. Її розробляє компанія SpaceX підприємця Ілона Маска.

Транспортний засіб під назвою Starship має розпочати льотні випробування протягом наступних кількох тижнів.

"Серед екіпажу "Артеміди-2" є перша жінка, перша темношкіра людина та перший канадець, які братимуть участь у місячній місії, і всі четверо астронавтів представлятимуть найкраще, що має людство, та проводитимуть дослідження для загального блага", - сказала Ванесса Вайче, директорка Центру космічних польотів Джонсона NASA.