Дональда Трампа арештували в суді у США

34 хвилин(и) тому

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Колишній президент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де йому офіційно висунуть звинувачення у фінансових махінаціях. Після прибуття до суду Трамп здався владі та був формально заарештований, після чого у нього мають взяти відбитки пальців та сфотографувати.

Після цього відбудеться перше слухання у справі.

Американські ЗМІ повідомляли, що Трамп має намір сам виступити в суді із заявою про свою невинуватість. Перед приїздом до суду він опублікував коротку заяву у своїй соцмережі Truth Social.

"Прямую до Нижнього Мангеттена, до будівлі суду. Це здається таким сюрреалістичним - ось так, вони збираються заарештувати мене. Не можу повірити, що це відбувається в Америці", - заявив він.

Трамп приїхав до суду в кортежі з десятка машин та з охороною, як належить колишньому президентові.

Кортеж Трампа прибув до суду з Трамп-тауера, куди експрезидент приїхав з Флориди напередодні. Біля суду зібралися численні прихильники та противники Трампа, а також журналісти; прилегла територія була оточена поліцією та співробітниками Секретної служби, яка охороняє Трампа.

Попри численні запити та інтерес з боку журналістів, суд не дозволив вести пряму трансляцію із зали засідань, дозволивши фотографам лише зробити кілька знімків перед початком слухань.

Трамп також не виступив перед тими, хто зібрався біля суду, як припускали деякі ЗМІ, але він може зробити це після виходу з будівлі або вже у Флориді, куди він планує повернутися у вівторок увечері.

Трамп став першим в історії експрезидентом США, проти якого порушать кримінальну справу.

Розслідування щодо Трампа стосується виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поліція розділила супротивників та прихильників Трампа, які зібралися біля суду

Згідно з матеріалами справи, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним.

Сама по собі ця виплата незаконною не була, але Трамп та його адвокат оформили її як плату за юридичні послуги, а це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається у кримінальному порядку.

Адвокат Майкл Коен у 2018 році отримав за це три роки в'язниці, але Трампу, який тоді обіймав посаду президента, офіційних звинувачень не висунули.