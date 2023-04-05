Зеленський не виключив відступ з Бахмута. Що ще він заявив під час візиту в Польщу

1 година тому

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

Президент України Володимир Зеленський приїхав з офіційним візитом до Польщі, де провів переговори зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

Вони обговорювали політичну, військову та економічну співпрацю між двома країнами, а також підтримку Польщею курсу України до ЄС та НАТО.

Відповідаючи на питання журналістів про ситуацію в Бахмуті, Зеленський не виключив можливість виводу українських військ з міста, якщо ситуація там буде погіршуватися.

"Братні народи"

Дуда нагородив Зеленського найвищою державною нагородою Польщі - Орденом Білого Орла - і назвав його "винятковою людиною" та "взірцем очільника держави".

Зеленський, своєю чергою, подякував особисто Дуді та всьому польському народу за допомогу Україні та зазначив, що ніколи в історії між українцями і поляками, яких він назвав братськими народами, не було таких близьких стосунків.

На пресконференції за підсумками переговорів обидва президенти говорили про міцні й дружні відносини між двома країнами, про підтримку Польщею України на її шляху до ЄС, а також до НАТО.

Також наголосили на важливості економічної співпраці країн, зокрема залучення польського бізнесу до роботи в Україні.

Зеленський закликав представників бізнесу не чекати завершення війни і починати працювати в Україні вже сьогодні - бо, за його словами, Польща не має сумнівів у кінцевій перемозі України.

"Хто раніше зайде (працювати в Україну. - Ред.) - той більше буде заробляти", - зазначив український президент.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Обидва президенти відзначили, що стосунки між їхніми країнами ніколи не були такими близькими

Дуда підтвердив, що Польща не сумнівається в перемозі України, і зазначив, що його країна є найбільшим економічним партнером України, і в майбутньому сподівається розвивати ці відносини.

Також він додав, що на саміті НАТО, який має відбутися і Вільнюсі, Польща закликатиме надати Україні додаткові гарантії безпеки і в майбутньому буде підтримувати повноцінне членство України в НАТО.

Ситуація в Бахмуті

На запитання журналістів про Бахмут Зеленський відповів, що ситуація там - найскладніша в усій Україні.

Він зазначив, що, попри твердження російської пропаганди, росіяни не контролюють місто.

"Ми в Бахмуті, й ворог не контролює Бахмут", - сказав Зеленський.

Напередодні засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин сказав, що російські сили "юридично захопили" Бахмут й заявив про встановлення їхнього прапора на будівлі міської адміністрації.

Своєю чергою, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що Пригожин приніс прапор на будівлю міської адміністрації Бахмута, яка вже давно була зруйнована в ході боїв у місті.

Зеленський під час пресконференції додав, що головне як для генерала Сирського, який керує обороною Бахмута, так і для нього самого - це зберегти життя людей і "не втратити наших військових".

Тому, за його словами, якщо ситуація погіршуватиметься і буде небезпека оточення - "будуть правильні рішення генерала на місці".

При цьому він додав, що чим швидше західні партнери надаватимуть Україні амуніцію, тим швидше українці будуть відвойовувати свою територію.

Також Зеленський вкотре зазначив, що Українці воюють не лише за свою свободу й незалежність, а й за всю Європу і увесь світ.

"Українці ризикують своїм життям заради майбутнього ваших дітей, дітей Європи", - зазначив він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові в Бахмуті

Літаки для України

Президента Дуду українські журналісти запитали про надання Україні літаків - зокрема про те, скільки Польща готова надати "МіГ-29" та чи підтримає вона, у складі широкої коаліції, надання досконаліших літаків, зокрема F-16.

Дуда відповів, що в першій партії Польща надала Україні чотири "МіГи", і зараз надає ще чотири. Іще шість літаків, за його словами, готують до відправки.

Також він додав, що Польща має інші "МіГи", модернізовані відповідно до стандартів НАТО. Наразі вони потрібні самій країні, але мірою того, як Польща отримуватиме новіші літаки, зокрема з Південної Кореї, вона може згодом також відправити їх Україні.