"Нехай виступає в Гаазі". Британія заблокувала трансляцію виступу Львової-Бєлової в ООН

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Британські дипломати заявили, що Марії Львовій-Бєловій не можна надавати трибуну в ООН

Британські дипломати заблокували відеотрансляцію засідання Ради безпеки ООН, на якому на запрошення Росії мала виступити уповноважена з прав дитини при російському президенті Марія Львова-Бєлова, яка разом з Володимиром Путіним має ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Неформальне засідання на тему "евакуації дітей із зони конфлікту" має відбутися в середу, воно організоване Росією, яка цього місяця головує у Раді безпеки ООН.

Проте Велика Британія наполягла на тому, щоб жодної відеотрансляції цього засідання не було, повідомила британська делегація у своєму твітер-акаунті. Британський посол Барбара Вудворд також відмовилася відвідати це засідання особисто.

"Якщо пані Львова-Бєлова хоче розповісти про свої дії, вона може зробити це у Гаазі", - заявила британська місія.

"Не можна надавати їй трибуну ООН для поширення дезінформації", - наголосили британські дипломати.

Як пише New York Times, блокування трансляції означає, що жоден відеозапис не буде збережений на сайті ООН та постфактум. Для трансляції потрібна згода всіх 15 членів Ради безпеки, постійних або тимчасових, і заперечення бувають рідко.

Втім, за даними газети, минулого місяця Китай схожим чином заблокував трансляцію засідання, присвяченого порушенням прав людини в Північній Кореї, вказавши, що Рада безпеки не повинна займатися питаннями прав людини.

Засідання було націлене на те, щоб "надати об'єктивну інформацію про становище дітей у зоні конфлікту на Донбасі та про заходи, вжиті російською владою для евакуації дітей, що перебувають у небезпеці", цитує AFP російську місію. За словами російських дипломатів, західні країни спотворюють картину, називаючи те, що відбувається, викраденням й насильницьким переміщенням.

Постійний представник Росії Василь Небензя раніше говорив, що засідання узгодили задовго до оголошення про ордер МКС на арешт Путіна та Львової-Бєлової.

Його заступник Дмитро Полянський написав у твіттері, що Росія організує альтернативну трансляцію виступу Львової-Бєлової.

Також він пригрозив, що Росія розглядатиме цей випадок як прецедент, щоб блокувати трансляції обговорень, ініційованих західними країнами.

Західні країни останні місяці неодноразово організовували засідання, присвячені звірствам російських військ в Україні.

Кожна країна, представлена у Раді безпеки, головує там протягом місяця. Головування передається від країни до країни за абеткою, і з 1 квітня воно перейшло до Росії вперше від початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

Країна, що головує, не має додаткових повноважень, але вона формує порядок денний засідань та отримує додаткові можливості для донесення своєї позиції публіці, що особливо непокоїло Україну та її західних союзників.