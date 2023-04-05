Трампу висунули обвинувачення у фальсифікації звітності. Він не визнав провину

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Трамп та його адвокати у залі засідань кримінального суду Мангеттену

Колишній президент США Дональд Трамп у кримінальному суді Мангеттену в Нью-Йорку відкинув усі висунуті проти нього обвинувачення у фінансових махінаціях у справі про виплати порноактрисі Стормі Деніелс. Обвинувачення висунули за 34 пунктами - за кількістю фейкових записів, внесених до звітної документації.

Після прибуття до суду Трамп здався владі й був формально взятий під варту до висування обвинувачень. Це стандартна процедура у подібних випадках - у момент арешту зазвичай надягають наручники (і зачитують права), але для експрезидента зробили виняток. У Трампа також могли взяти відбитки пальців і сфотографувати для справи, але його адвокати відмовилися відповідати на запитання, чи були дотримані ці формальності.

За пів години після прибуття до суду Трамп піднявся до зали засідань на 15-му поверсі, де відбувалося слухання. Ще приблизно за годину він залишив будинок суду і вирушив у свій маєток Мар-а-Лаго у Флориді.

Там він виступив перед своїми прихильниками з 25-хвилинною промовою, заявивши, що повністю невинний і став жертвою підступів демократів, які прагнуть зруйнувати Америку.

"У мене суддя-ненависник Трампа з родини ненависників Трампа!" - зауважив експрезидент, наголосивши, що абсолютно всі коментатори та юристи переконані в безпідставності висунутих проти нього обвинувачень (це хибне твердження).

Автор фото, EPA

Трамп приїхав до суду в кортежі з десяти автівок та з охороною, як належить колишньому президенту.

Кортеж Трампа прибув до суду з Трамп-тауера, куди експрезидент приїхав з Флориди напередодні. Біля суду зібралися численні прихильники та противники Трампа, а також журналісти; прилеглу територію оточили поліція та працівники Секретної служби, що охороняє Трампа.

Попри численні запити та інтерес з боку журналістів, суд не дозволив вести пряму трансляцію із зали засідань, дозволивши п'ятьом фотографам лише зробити кілька знімків перед початком слухань.

Трамп став першим в історії експрезидентом США, проти якого відкрили кримінальну справу.

Розслідування щодо Трампа стосується виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поліція розділила супротивників і прихильників Трампа, які зібралися біля суду

Згідно з матеріалами справи, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним.

Сама по собі ця виплата незаконною не була, але Трамп та його адвокат оформили її як оплату юридичних послуг, а це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається у кримінальному порядку.

Адвокат Майкл Коен у 2018 році отримав за це три роки в'язниці, але Трампу, який тоді обіймав посаду президента, офіційних звинувачень не висунули.

Трамп категорично заперечує, що у нього був секс зі Стормі Деніелс. Він називає процес політичним і стверджує, що розгляд у суді Мангеттену не може бути справедливим.

Деталі обвинувачень

Як йдеться в документах, які оприлюднили після засідання, Дональд Трамп звинувачується у фальсифікації ділової документації з метою приховування ганебної інформації та незаконної діяльності від американських виборців до і після виборів 2016 року.

Під час виборів, на яких Трамп здобув перемогу, зафіксували спроби виявити, придбати та приховати негативну інформацію про нього та підвищити його електоральні перспективи. Потім експрезидент доклав чимало зусиль, щоб приховати ці дії, а також намагався порушити закони штату та федеральні закони про вибори.

Згідно з обвинувальним актом, окружний прокурор Мангеттену Елвін Брегг звинуватив Трампа за 34 пунктами у фальсифікації ділової документації першого ступеня. Окрім виплат порноакторці Стормі Деніелс, у справі йдеться ще про два епізоди.

В одному випадку компанія American Media Inc. (AMI) заплатила 30 тисяч доларів США колишньому швейцару Трамп-тауер, який стверджував, що йому відомо про позашлюбну дитину Трампа. В іншому випадку AMI заплатила 150 тисяч доларів жінці, яка стверджувала, що вона мала сексуальні стосунки з Трампом.

"У третьому випадку - за 12 днів до загальних президентських виборів - спеціальний радник (йдеться про Коена, який обіймав цю посаду в Trump Organization - Ред.) переказав 130 тисяч доларів адвокату акторки фільмів для дорослих. Радник, який після того визнав себе винним і відбув термін у в'язниці за незаконну участь у виборчій кампанії, здійснив платіж через підставну корпорацію, яка фінансується через банк на Мангеттені", - йдеться у документах.

Згодом Трамп відшкодував Коену витрати за допомогою чеків, замаскованих під оплату юридичних послуг за неіснуючим договором. Загалом було виписано 11 чеків, йдеться у висновку.

"До ділової документації Нью-Йорка внесли 34 фейкові записи, щоб приховати початковий таємний платіж у розмірі 130 тисяч доларів США. Крім того, учасники схеми робили кроки, що спотворюють у податкових цілях справжній характер відшкодування витрат", - йдеться у документах.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Окружний прокурор Мангеттену Елвін Брег став першим працівником органів прокуратури, який висунув кримінальні обвинувачення проти колишнього американського президента

Аргументи обвинувачення та захисту

Окружний прокурор Мангеттену Елвін Брегг, який висунув обвинувачення проти Трампа, на пресконференції кілька разів повторив, що точність фінансової документації дуже важлива, "тим більше у Мангеттені - світовому фінансовому центрі".

За його словами, саме тому прокуратура Мангеттену має великий досвід переслідування "білих комірців" за подібні злочини - саме так він неодноразово характеризував звинувачення проти Трампа та Коена.

Брегг наполягає на тому, що розслідування було ретельним та проведене за всіма правилами. Говорячи про вибір часу, прокурор сказав, що справу порушили зараз, тому що саме зараз вона була готова до порушення.

"Це кримінальні злочини в штаті Нью-Йорк, незалежно від того, хто ви. Ми не можемо і не нормалізуватимемо серйозну злочинну поведінку", - сказав він.

Адвокати Трампа назвали звинувачення сумними, а сам процес - політичним.

"Обвинувальний акт сам по собі є шаблонним, - сказав адвокат Тодд Бланш журналістам біля будівлі суду. - Ми боротимемося з ним, боротимемося з усіх сил".

Ще один адвокат експрезидента Джо Такопіна заявив, що оголошення обвинувального акту показало, що "верховенство права у цій країні померло".