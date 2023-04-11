У Чернівцях побили єпископа УПЦ МП. Як це сталось і чим він відомий

Віталій Червоненко

ВВС Україна

28 хвилин(и) тому

Автор фото, УПЦ

Ввечері 10 квітня у Чернівцях чоловік побив єпископа Івано-Франківського та Коломийського Никиту (Сторожука) УПЦ (донедавна Московського патріархату).

Нападів на єпископів та побиття просто у центрі міст в Україні за останні роки не траплялось.

На відео, які опублікували місцеві ЗМІ, видно, як чоловік зупиняється, виходить з машини та кілька разів б'є в обличчя єпископа, а також хлопців, які намагаються за нього заступитись. Нападник спілкувався російською мовою.

Нападник на камеру розповідає, що причиною нападу був скандал наприкінці 2022 року.

Тоді низка видань з посиланням на джерела в СБУ оприлюднили фото після обшуку в Чернівецькій єпархії УПЦ. На них був 17-літній хлопець у приміщенні єпархії у спідній білизні. Також у тому ж приміщенні, за даними ЗМІ, які посилались на джерела в СБУ, був і тоді ще секретар єпархії Никита.

Фотографій Никити та хлопця разом не було, проте ЗМІ, вказували, що вони могли бути разом.

Сам Никита тоді заперечив будь-які звинувачення і натяки на те, що між ним та хлопцем були якісь стосунки.

Він також подав до суду на видання "Лівий берег", яке першим оприлюднило інформацію щодо нього після обшуків та виклало фотографії з обшуку. Він назвав цю публікацію наклепом.

Никита стверджує, що оперативники СБУ увірвались в приміщення, вивели всіх з кімнат, приставили до стіни, роздягнули й фотографували.

"О 7-й ранку представники СБУ виламали двері, криками і погрозами вивели кожного співробітника єпархії зі своїх кімнат, примусили роздягнутись і покласти руки на стіну. Я очікував, що мають застрелити. А вони лишень нас фоткали зі спини", - повідомив він.

Сама Служба безпеки офіційно жодної інформації про Никиту не оприлюднювала

Жодних скарг на Никиту від батьків чи інших осіб щодо тієї ситуації не було, архімандриту Никиті не висунули жодних звинувачень, а наприкінці року його висвятили у єпископи - він очолив Івано-Франківську кафедру.

Автор фото, ЧЕРНІВЕЦЬКО-БУКОВИНСЬКА ЕПАРХІЯ Підпис до фото, Єпископ Никита

Що сталось

Речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева у розмові з ВВС Україна розповіла про хід інциденту з побиттям, який розслідує поліція.

За її словами, ввечері 10 квітня до поліції надійшло звернення від 42-річного чоловіка (єпископа Никити) щодо нападу на нього. Це сталось на вулиці Сагайдачній у Чернівцях близько 22:35. Водій вийшов з автомобіля, почав ображати єпископа, та бити його по обличчю.

Слідчі почали розслідування справи за частиною першою статті 296 КК - "хуліганство". Поліція ще з'ясовує усі обставини конфлікту, але "мови про розпалювання релігійної ворожнечі наразі немає".

За даними поліції, нападнику 28 років, він мешканець Чернівців.

Інформації щодо постраждалих людей, які супроводжували єпископа, поліція не має.

Також поліція офіційно повідомила, що не має інформації щодо стану алкогольного сп'яніння учасників конфлікту. Адже і нападник, і жертва від проходження медичного обстеження відмовились. Змусити їх це зробити поліція не могла.

Сам єпископ Никита не зміг пояснити ситуацію у розмові з ВВС Україна, хоча кілька разів пообіцяв "поспілкуватись пізніше". Сам він, за його словами, 11 квітня перебував у поліції для надання пояснень.

Свою версію подій вже опублікувала Чернівецька єпархія УПЦ. За їхніми даними, напад стався на вулиці Сагайдачній біля входу до Миколаївського храму УПЦ.

"Червона мазда 2013 року (номера зафіксовані) спочатку повільно проїхала повз єпископа Никиту, який повертався до єпархіального управління з двома іподияконами, а потім повернулася назад. Зловмисник впізнав єпископа. Машина зупинилася, з неї вийшов чоловік спортивної статури, який завдав спочатку удар кулаком по обличчю єпископа Никити", - вказують в УПЦ.

За їхньою версією, потім чоловік завдав удару іподиякону, чий батько - воїн ЗСУ та служить на передовій. У поліції кажуть, що ніхто, крім єпископа, заяву про побиття не надавав.

Бійки за храми

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Храм у Івано-Франківську, з якого вигнали громаду УПЦ МП на чолі з єпископом Никитою

Наприкінці березня у Івано-Франківську стались сутички, внаслідок яких останній храм міста, який підпорядковувався УПЦ МП, перейшов до Православної церкви України.

Саме там перебував новопризначений єпископ Івано-Франківський Никита. Місцеві активісти та представники громади ПЦУ після протистояння опинились у храмі. При цьому обидві сторони кажуть про застосування сили та сльозогінного газу іншою стороною. Внаслідок бійки секретар єпархії УПЦ отримав тілесні ушкодження.

Місцеві активісти та громада ПЦУ стверджувала, що мали всі документи для користування храмом і навіть пропонувала представникам УПЦ спільне користування. Натомість в УПЦ МП заявили про силове захоплення храму людьми, які не мали до цієї парафії жодного стосунку.

Події у Івано-Франківську були одними з перших у цілій низці подібних ситуації навколо протистояння громад УПЦ, активістів та громад ПЦУ.

Гучним став випадок у Хмельницькому, де колишній військових спричинив скандал у кафедральному соборі міста УПЦ, після чого його побив священник. Це викликало хвилю обурення, тисячі місцевих мешканців зібрались та проголосували за перехід храму до ПЦУ.

Схожі події стались і у Львові, де активісти прийшли до храму і провели збори громади. Вони вирішили, що храм святого Георгія переходить до Православної церкви України. Парафіяни УПЦ МП, які постійно ходили до нього, протестували проти таких дій.

По всій Україні десятки храмів УПЦ зараз переходять під юрисдикції Православної церкви України після зборів місцевих мешканців, які голосують за перехід громади. Десь це проходить мирно, а десь супроводжується протестами та навіть штовханиною.

В УПЦ наполягає, що частина таких переходів відбувається незаконно, адже рішення щодо зміни юрисдикції ухвалює не релігійна громада храму (а це віряни, які регулярно ходять до нього), а просто збори мешканців.

При цьому місцева влада, яка часто сприяє переходам, твердить, що все відбувається законно. І міста України таким чином позбуваються впливу Московського патріархату.

Сама УПЦ наполягає, що вже не підпорядковується Московському патріархату. Ще на соборі 27 травня 2022 року церква оголосила курс на незалежність і вирішила припинити поминати своїм патріархом Кирила.

Проте наприкінці 2022 року спеціальна експертна комісія державної служби з етнополітики та свободи совісті встановила, що УПЦ досі має церковно-канонічний зв'язок із Російською православною церквою.