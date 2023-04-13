Справа Новинського. За що покарали "головного спонсора" УПЦ

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Вадим Новинський Підпис до фото, Митрополит Онуфрій та протодиякон Вадим Новинський

За матеріалами Служби безпеки України суд арештував частину майна українського олігарха Вадима Новинського, на якого ще у грудні 2022 року влада наклала санкції.

СБУ стверджує, що він нібито причетний до пособництва країні-агресору. Справу щодо нього розслідують за такою статтею - 111-2 КК (пособництво державі-агресору).

Сам Новинський всі обвинувачення заперечує.

У грудні на нього наклали санкції у так званому "церковному пакеті" - туди увійшли провідні ієрархи УПЦ (Московського патріархату), яких підозрюють у зв'язках з Росією, а також бізнесмен Вадим Новинський, якого вважають одним з головних спонсорів цієї церкви.

Сам Новинський ще минулого року виїхав до Німеччини, куди до нього в гості приїздило усе керівництво УПЦ на чолі з митрополитом Онуфрієм.

До війни Новинський був одним із найбагатших бізнесменів країни та депутатом Верховної Ради. Після початку великого вторгнення Росії він склав свій мандат.

Зараз у Західній Європі він також проводить церковні служби у храмах Російської православної церкви.

Як вказала СБУ, до списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн, вказують в СБУ.

Ще після накладання економічних санкцій у грудні 2022 року експерти вказували, що Вадим Новинський встиг вивести свої активи з-під удару. Проте в СБУ наполягають, що зуміли арештувати частину майна.

"Для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об'єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів", - заявили в СБУ.

У межах кримінальної справи щодо Новинського співробітники СБУ провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів.

На фотографіях, які ВВС отримала зі своїх джерел в СБУ, видно, що обшуки відбулись у головному активі бізнесмена - "Смарт-холдингу". А також у компанії Regal Petroleum.

Покарання спонсора УПЦ?

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський провів засідання ради нацбезпеки та оборони, яке запровадило санкції щодо "спонсора УПЦ МП" Вадима Новинського. Тоді ж санкціями покарали намісника Києво-Печерської лаври владику Павла.

Це була частина великої ініціативи президента щодо досягнення "духовної незалежності від Росії".

Сама УПЦ наполягає, що вона вже незалежна від РПЦ.

Тоді експерти вказували, що економічні санкції щодо Новинського вдарять по УПЦ, адже він є одним із головних спонсорів цієї структури.

Автор фото, Вадим Новинський Підпис до фото, Провід УПЦ в гостях у Новинського в Німеччині на початку листопада

Бізнесмен Вадим Новинський ще з часів президентства Віктора Януковича (коли отримав паспорт громадянина України) серйозно допомагає церкві фінансово. Він вже навіть має церковний сан протодиякона та прислужував за вівтарем митрополиту Онуфрію.

Новинський до війни вважався одним із найбагатших людей країни та партнером Ріната Ахметова у низці бізнесів.

Його вплив на церкву допомагає оцінити той факт, що на початку листопада 2022 року керівництво УПЦ спеціально їздило до нього на зустріч.

Вадим Новинський отримав український паспорт тільки 10 років тому, а до того мав російський. Наразі інформації про можливе позбавлення його українського громадянства немає.

Реакція Новинського

Вадим Новинський назвав запровадження санкцій проти нього та подальші справи переслідуванням за релігійні переконання.

"Вже багато років я відчуваю тиск через свою принципову підтримку канонічного православ'я в Україні та благодійну допомогу Українській православній церкві", - повідомив Новинський у фейсбук.

Автор фото, Новинський

Він вказав, що бізнеси, акціонером яких він є, вносять суттєвий вклад в економіку та обороноздатність України.

"Конституція України гарантує свободу віросповідання, і я реалізую це право як вірянин та протодиякон УПЦ - Церкви, що об'єднує мільйони громадян України та діє на законних підставах".

Вважаючи санкції незаконним переслідуванням через релігійні переконання та послідовну підтримку УПЦ, Новинський пообіцяв оскаржувати їхнє застосування в українських та міжнародних судах.