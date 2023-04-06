Сі просять привести Путіна до тями. Перші результати візиту Макрона до Китаю

Тесса Вонг і Г'ю Шофілд

BBC News

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Французького лідера в Китаї зустріли парадом

Лідер Франції Еммануель Макрон закликав свого китайського колегу Сі Цзіньпіна допомогти зупинити війну Росії в Україні.

"Я знаю, що можу розраховувати на вас, щоб привести Росію до тями і повернути всіх за стіл переговорів", - сказав він Сі в Пекіні.

Сі своєю чергою зазначив, що їхні дві країни мають "здатність і відповідальність" захищати мир у всьому світі.

Водночас Кремль заявив, що наразі немає перспектив мирного врегулювання, його наступ в Україні продовжиться.

Макрон перебуває з державним візитом у Китаї, до якого прикута прискіплива увага після кількох років погіршення відносин між Заходом і Китаєм, який відмовився засудити вторгнення Росії в Україну.

Макрон також прагне зміцнити торгові зв'язки. Разом з ним до Китаю прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яку він запросив взяти участь у переговорах, а також велика бізнес-делегація.

У четвер після обіду для Макрона влаштували військовий парад у Пекіні, а потім він розпочав закриті переговори з Сі, які офіційні особи Китаю та Франції назвали "відвертими та дружніми".

Виступаючи після цього перед пресою, Сі сказав, що "Китай виступає за мирні переговори та прагне політичного вирішення" війни в Україні, й закликав міжнародну спільноту до "раціональної стриманості".

Він вчергове наголосив, що в конфлікті не можна використовувати ядерну зброю. Раніше цього тижня Росія заявила, що планує розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, поблизу кордону з НАТО.

Макрон сказав, що "не можна мати безпечну та стабільну Європу", доки частина України залишається окупованою, і що неприйнятно, щоб член Ради безпеки ООН порушував статут організації.

Французький лідер виголосив доволі теплу промову, часто повертався до Сі під час пресконференції та звертався до нього особисто. Це контрастувало з безпристрасним виступом Сі перед пресою.

Раніше під час своєї поїздки пан Макрон сказав журналістам, що є занепокоєння з приводу "зростання напруженості" між Заходом і Китаєм, викликаного війною.

Але тривала війна - не в інтересах Китаю, і Пекін може зіграти важливу роль у її припиненні, додав він.

Китай оприлюднив план із 12 пунктів щодо мирного врегулювання в Україні на тлі тиску, що змушує його відігравати більшу роль у міжнародній дипломатії. Сі відвідав Москву у річницю вторгнення в Україну. В очах багатьох людей ця поїздка підірвала претензії Китаю на нейтралітет.

"Китай виставляє себе миротворцем, але не особливо активно: Сі в Москві навіть не прикидався, що вірить у його реалістичність. Проте деякі європейські керівники вважають за корисне вдавати, що вони вірять у нього, і готові обговорювати. З тактичних міркувань", - зазначає Ендрю Смолл з американського Фонду Маршалла.

Західні країни загалом не сприйняли пропозицій Китаю, український лідер Володимир Зеленський закликав до прямих переговорів із Сі, який досі публічно не відповів на цей заклик.

У четвер Росія визнала, що Китай має "дуже ефективний і потужний потенціал для посередництва".

"Але ситуація з Україною складна, перспектив мирного врегулювання поки що немає", - сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, який додав, що у Росії "немає іншого вибору", окрім як продовжувати війну.

Автор фото, Reuters

Макрон продовжить тісний діалог із Сі. У четвер увечері його приймуть на державній вечері, а в п'ятницю вони поїдуть до південного міста Гуанчжоу, де знову вечерятимуть разом приватно.

Ця поїздка знаменує собою найбільш політично значущу взаємодію Сі із західним лідером після його зустрічі з президентом США Джо Байденом у листопаді на саміті G20 на Балі.

Після цього візиту Макрон, який прагнув підвищити свою репутацію як мирного посередника, уже мав особисті контакти з усіма основними гравцями.

Спостерігачі вважають, що він знає, що навряд чи повернеться з цієї поїздки до Китаю з великими дипломатичними досягненнями, якими можна похвалитися. Шанси на те, що Сі суттєво змінить свої погляди на Росію та Україну, м'яко кажучи, невеликі.

Поїздка до Пекіна, через чотири роки після останнього візиту Макрона до Сі, відбувається під час страйків і заворушень у Франції через непопулярні реформи пенсійної системи.

Китай і Путін

На початку війни Макрон постійно телефонував Путіну, однак за рік контакти між ЄС, США і Кремлем зійшли нанівець, а позиції настільки непримиренні, що в Європі все більше говорять про те, що ситуацію з мертвої точки здатен зрушити саме Китай, а єдиний лідер, що має вплив на Путіна, - це Сі.

"Очевидно, що Китай - одна з небагатьох країн на планеті, а можливо, і єдина країна у світі, здатна зламати перебіг цього конфлікту, причому в обидві сторони", - описав позицію Франції чиновник з адміністрації Макрона перед візитом.

"Ми хочемо уникнути найгіршого, і тому нам потрібно поспілкуватися з ними (китайцями), викласти нашу позицію та визначити простір для маневру, щоб спробувати визначити варіанти пошуку шляхів завершення цієї війни у середньостроковій перспективі", - сказав він.

Ключова роль Китаю пояснюється тим, що у Сі з'явилися нові важелі тиску на Кремль, оскільки Путін поставив ізольовану від Заходу російську економіку в залежність від Китаю. Будь-який результат війни, включно з поразкою Росії, не змінить цього факту, оскільки Захід не збирається знімати санкції та рішуче намагається злізти з російської нафтогазової голки.

З іншого боку, Сі може схилити шальки терезів і на користь Кремля, якщо надасть йому військову підтримку і допоможе обходити західні санкції. Поки що ні того, ні іншого не сталося.

Тепер Макрон намагається переконати Сі не робити цього й надалі.

"Ми скажемо прямо: хоч би якою була спокуса піти на зближення з Росією, цю межу перетинати не треба", - цитує Reuters високопоставленого французького дипломата.

Фон дер Ляєн наглядає за Макроном

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фон дер Ляєн і Макрон їдуть до Китаю демонструвати Сі єдність, самостійність та рішучість ЄС. Це буде непросто

Макрон вважає себе головним європейським лідером-візіонером і схильний до гнучкості задля досягнення результату.

"Макрон вірить у свою здатність впливати на світових лідерів, він намагався переконати і Путіна, і Дональда Трампа. Сумнівні результати не відбили у нього бажання спробувати ще раз, тепер уже з Сі Цзіньпіном", - каже Янка Ортель, керівниця азійських досліджень у центрі European Council on Foreign Relations (ECFR).

Щоб у процесі Макрон не відступив від загальноєвропейської лінії й не дозволив Сі розколоти єдність ЄС, що ледь намітилася, у поїздці його супроводжує фон дер Ляєн.

"Вона виступила з виключно різкою та доволі похмурою оцінкою пріоритетів китайської компартії, - сказала Ортель. - Навіть якщо Макрон не поділяє таку чітку позицію, його простір для маневру на переговорах у Пекіні буде обмежений її присутністю".

"Фон дер Ляєн зможе продемонструвати Сі Цзіньпіну, що йому не вдасться ні про що домовитися з Макроном за спиною Євросоюзу, - погоджується Ендрю Смолл з Фонду Маршалла. - До того ж її присутність заспокоїть владу тих країн ЄС, які скептично ставляться до реверансів Макрона на адресу Путіна та Сі".

Експерти поки що сумніваються в тому, що європейські лідери переконають Сі змінити позицію щодо війни Росії проти України, адже їм ще доведеться переконати його в тому, що ЄС діє згуртовано і самостійно, а не в тіні США.

"Візити демонструють бажання ЄС координувати позицію, однак досі незрозуміло, що Європа вважає власною червоною лінією для Китаю у підтримці Росії, і якими будуть наслідки, якщо Китай її перетне", - сказала Янка Ортель з ECFR.

Успіх візиту Макрона та фон дер Ляєн не гарантований, каже вона.

"У найгіршому випадку Китай побачить не загрозу подальшого розриву з Європою, а шанс використати свої відносини з Росією як важіль тиску на ЄС".