Чоловік убив вагітну дружину, штовхнувши її зі скелі

Енджі Браун

BBC Scotland

1 година тому

Підпис до фото, Фавзія Джавед померла на 17 тижні вагітності

29-річний Кашіф Анвар убив 31-річну Фавзію Джавед, скинувши її зі скелястого виступу під назвою Трон Артура під час відпустки у вересні 2021 року. Тепер його засудили до щонайменше 20 років за ґратами.

Помираючи, Джавед розповіла поліції, що зі скелі її зіштовхнув саме її чоловік.

Анвар стверджував, що послизнувся і впав на свою дружину.

Суд присяжних у Високому суді в Единбурзі відхилив його версію і визнав його винним у вбивстві Джавед, яка була на 17 тижні вагітності, а також у заподіянні смерті ненародженої дитини.

Автор фото, Police Scotland

Анвара засудили до довічного ув'язнення з мінімальним терміном 20 років.

Суддя лорд Беккет сказав йому, що він мав захищати свою дружину і винний у "жорстокому злочині".

"Ви не виявили докорів сумління і не намагалися її врятувати", - зазначив суддя.

Під час тижневого судового розгляду у Високому суді Единбурга присяжні дізналися, що Анвар вперше зустрів Джавед, коли вона разом із матір'ю купувала їй нові окуляри.

Анвар, студент-оптик, і Джавед, юристка із трудового права, незабаром після цього почали зустрічатися.

Автор фото, Crown Office Підпис до фото, Запис камери відеоспостереження у день убивства

Її мати Ясмін Джавед розповіла суду, що Анвар і його батьки приїхали до них в листопаді 2019 року, щоб попросити руки їхньої дочки.

Вони одружилися на Різдво 2020 року.

Але невдовзі Джавед почала хвилювати поведінка Анвара.

Під час судового розгляду її мати заявила, що, на її думку, її донька перебувала в насильницькому, примусовому шлюбі.

Вона сказала, що була близька зі своєю єдиною дитиною і що її дочка говорила з нею про образливу поведінку чоловіка.

Мати Фавзії також сказала, що дочка казала їй, що планує розірвати стосунки через кілька місяців після одруження з Анваром.

Вона сказала матері, що планує піти після чотириденної подорожі до Единбурга, куди вони поїхали 1 вересня 2021 року.

Анвар, який не давав свідчень у суді, розповів поліцейським, що він із дружиною провели перший день у номері, а наступного дня о 10 ранку пара пішла на сніданок. Згодом вони відвідали кілька магазинів у місті.

Автор фото, Crown Office Підпис до фото, Фавзія Джавед померла після падіння з Трона Артура. Стрілки показують, звідки і куди вона впала

Анвар сказав, що після обіду вони вирішили відвідати Трон Артура, згаслий вулкан у парку Голіруд, у нижній частині знаменитої Единбурзької королівської милі.

Вони прибули на пагорб близько 19:30 і почали підійматися, щоб побачити захід сонця.

Але вони прийшли туди надто пізно і вирішили повернутися.

Саме тоді пара вирішила зробити селфі на скелястому виступі.

"Ми були під вершиною. Я втратив рівновагу і впав на неї", - розповів Анвар поліції.

"Я почув "ой, моя нога", вона впала і почала кричати. Далі глухий удар", - сказав він.

Джавед пролетіла 15 метрів вниз зі скелі.

Хоча у неї була видима травма голови, вона могла ще деякий час говорити, поки помирала на схилі пагорба.

Автор фото, Police Scotland Підпис до фото, Фавзія Джавед була одружена вісім місяців

Першою її побачила Данія Рафік, яка гуляла пагорбом. "Вона сказала мені не підпускати до неї її чоловіка, бо він її штовхнув", - розповіла вона.

Потім на місце події прибула офіцерка поліції Ріаннон Клаттон.

"Вона корчилася від болю, але могла говорити зі мною, коли я ставила їй запитання, - розповіла поліцейська.

Вона сказала, що запитала жінку, що сталося, і у відповідь почула: "Він мене штовхнув".

Поліцейська додала, що, за словами Джавед, чоловік штовхнув її, коли вона намагалася припинити з ним стосунки.

Потім у неї зупинилося серце, і вона померла від численних травм.

Пізніше тієї ночі Анвара заарештували за вбивство.

Детектив Стівен Кабальєро розповів, що Анвар запитав, скільки років він отримає, і сказав, що його життя тепер зруйноване.

Детектив сказав, що потім вбивця запитав про умови в единбурзьких в'язницях.

Під час судового засідання також пролунав запис телефонної розмови, під час якої Джавед називала Анвара жахливою людиною, яка не має поваги.