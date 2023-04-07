Люди вживали галюциногени ще 3000 років тому

Джордж Райт

BBC News

1 година тому

Автор фото, P Witte Підпис до фото, Проаналізовані пасма волосся були пофарбовані в червоний під час стародавніх ритуалів

Згідно з новими дослідженнями, люди в Іспанії вживали галюциногенні наркотики близько 3000 років тому.

Вчені кажуть, що волосся з поховання на Менорці показує, що представники стародавніх цивілізацій використовували наркотики, отримані з кущів.

Вважають, що це найстаріший в Європі прямий доказ того, що люди вживали галюциногенні речовини.

Дослідники виявили, що вони викликали марення та галюцинації.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Scientific Reports, продемонстрували ознаки людської діяльності в печері Es Càrritx, що розташована у південно-західній частині острова Менорка.

Печера містить понад 200 людських могил, вважають, що вона служила ритуальним і поховальним місцем протягом приблизно 600 років, до 800 року до нашої ери.

Дослідники виявили, що речовини, які були досить сильними, могли використовувати під час ритуалів, які проводили в печері. Можливо, це були шамани, "які були здатні контролювати побічні ефекти рослинних наркотиків".

Аналіз волосся, що було пофарбовано в червоний колір під щечас ритуалів, виявив три психоактивні речовини.

Поряд з атропіном і скополаміном, які викликають галюцинації, вчені знайшли ефедрин, який підвищує бадьорість.

Автор фото, Consell Insular de Menorca Підпис до фото, На кришці контейнера, який містив людське волосся, були спіральні різьблення

Дослідники також відзначили, що в печері були контейнери з вирізаними на кришках спіральними мотивами. Деякі вчені, як йдеться у звіті, вважають, що це означає "змінений стан свідомості" людини під впливом галюциногенів.

Попередні докази доісторичного вживання наркотиків у Європі базувалися на непрямих доказах, таких як поява наркотичних рослин у художніх зображеннях.