Люди вживали галюциногени ще 3000 років тому
- Джордж Райт
- BBC News
Згідно з новими дослідженнями, люди в Іспанії вживали галюциногенні наркотики близько 3000 років тому.
Вчені кажуть, що волосся з поховання на Менорці показує, що представники стародавніх цивілізацій використовували наркотики, отримані з кущів.
Вважають, що це найстаріший в Європі прямий доказ того, що люди вживали галюциногенні речовини.
Дослідники виявили, що вони викликали марення та галюцинації.
Результати дослідження, опубліковані в журналі Scientific Reports, продемонстрували ознаки людської діяльності в печері Es Càrritx, що розташована у південно-західній частині острова Менорка.
Печера містить понад 200 людських могил, вважають, що вона служила ритуальним і поховальним місцем протягом приблизно 600 років, до 800 року до нашої ери.
Дослідники виявили, що речовини, які були досить сильними, могли використовувати під час ритуалів, які проводили в печері. Можливо, це були шамани, "які були здатні контролювати побічні ефекти рослинних наркотиків".
Аналіз волосся, що було пофарбовано в червоний колір під щечас ритуалів, виявив три психоактивні речовини.
Поряд з атропіном і скополаміном, які викликають галюцинації, вчені знайшли ефедрин, який підвищує бадьорість.
Дослідники також відзначили, що в печері були контейнери з вирізаними на кришках спіральними мотивами. Деякі вчені, як йдеться у звіті, вважають, що це означає "змінений стан свідомості" людини під впливом галюциногенів.
Попередні докази доісторичного вживання наркотиків у Європі базувалися на непрямих доказах, таких як поява наркотичних рослин у художніх зображеннях.