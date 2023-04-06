Росіяни везуть ще більше військ та зброї в Бахмут. Яка ситуація на найгарячішій ділянці фронту

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російська реактивна система залпового вогню з термобаричними ракетами

Інститут вивчення війни (ISW) каже, що росіяни привезли в Бахмут термобаричні артилерійські системи "Сонцепек", а на підсилення до вагнерівців приїхали регулярні російські війська.

Бахмут і далі залишається найгарячішою ділянкою фронту.

Російські ЗМІ знову пишуть, що ЗСУ виходять з міста, аби уникнути оточення. Але українська сторона запевняє, що військові досі в місті тримають оборону і Бахмут не під контролем росіян.

Підсилення росіян

За даними ISW, в районі Бахмута російські сили використовують термобаричні артилерійські системи ТОС-1А ("Сонцепек"). У своєму щоденному бюлетені експерти багато уваги приділили аналізу ситуації в цьому місті на сході України.

На думку ISW, термобаричні артилерійські системи ТОС-1А могли отримати російські повітряно-десантні війська, зокрема, 76 і 106 гвардійські повітряно-десантні дивізії.

В ЗСУ не змогли підтвердити цю інформацію, але уточнили, що такі дані могли отримати розвідники через додаткові засоби спостереження, зокрема, космічні знімки. Разом з тим посилення російських військ у Бахмуті десантниками справді відбувається.

"Росіяни підсилюють свої сили у Бахмуті своїми силами. ПВК "Вагнер" намагалися бути монопольною силою на цьому напрямку, навіть пробували створити свої авіа та артилерійські частини. Проте в силу потужних втрат ми помічаємо останніми тижнями, що вони посилюють свої сили підрозділами регулярної російської армії, в тому числі десантними військами", - розповів ВВС Україна речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Росіяни просуваються

Як пише ISW, геолоковані відео підтверджують, що російські війська просунулися на північ від Бахмута — на північ від селища Хромове за 2 км від міста та на північний схід від Оріхово-Василівки за 11 км.

Інші кадри показують, що українські сили висунулися на позиції на захід від Новобахмутівки на північ від Авдіївки. Однак залишається незрозумілим, чи ЗСУ зберігають позиції в цих районах.

Російські ЗМІ навіть пишуть, що українські війська виходять з міста, аби уникнути оточення. Вони повідомляють, що найманці ПВК "Вагнер" захопили будівлю школи на захід від стадіону "Металург" у центрі Бахмута.

Українська сторона ситуацію в Бахмуті коментує стисло, без деталей. Коментарі міноборони зводяться до кількох ключових тез - ситуація в міста складна, ЗСУ утримує позиції, Україні треба ще більше західної зброї.

Під час візиту до Варшави 5 квітня Володимир Зеленський припустив можливість виходу з Бахмута, щоб уникнути оточення. Однак поки що українське командування вважає, що можливість відходу зберігається.

"Безумовно, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, безумовно, будуть відповідні правильні рішення генерала (командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського. - Ред.) на місці. Я в цьому впевнений", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста про можливість виведення українських військ з Бахмута у разі погіршення ситуації.

Зеленський підкреслив, що для нього і Сирського, який займається обороною Бахмута, головне - зберегти українських військових.

Як працює термобарична зброя

Українські військові вже не раз повідомляли про знищення важких вогнеметних систем росіян. У лютому Генштаб звітував, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 9 систем ТОС-1 "Буратіно" та ТОС-1А "Сонцепек".

Російське міноборони не приховує, що використовує ці системи у війні проти України. Там не раз вихвалялися потужністю та ефективністю вогнеметних систем та наголошували, що ЗСУ через це влаштували на цю зброю "справжнє полювання".

"Сонцепек" — система рівня військового округу, але її застосування, на думку ISW, не дасть російським військам вирішальної переваги.

Термобарична зброя, також відома як вакуумна бомба або паливно-повітряна вибухівка, складається з контейнера з двома окремими зарядами вибухової речовини.

Його можна запустити як ракету чи скинути з літака як бомбу. При потраплянні в ціль перший заряд вибухової речовини розкриває контейнер і розкидає горючу суміш у вигляді хмари.

Ця хмара може проникнути у будь-які отвори будівель або укріплень, що неповністю закриті. Потім другий заряд підриває хмару, внаслідок чого утворюється величезна вогненна куля, потужна вибухова хвиля та вакуум, який поглинає весь навколишній кисень.

Вони можуть вражати різні цілі й бувають різних розмірів, як-от ручні гранати та ручні ракетні установки, які можуть використовувати солдати.

Росія використала їх у війні в Чечні в 1999 році і була засуджена Human Rights Watch за це.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Збройні сили США застосували термобаричні бомби проти Аль-Каїди в Афганістані