В кабіну пілота пробралася кобра. Йому довелося екстрено садити літак

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Rudolph Erasmus

Південноафриканський пілот здійснив успішну аварійну посадку після того, як помітив у себе під сидінням капську кобру.

Рудольф Еразмус летів з чотирма пасажирами з Блумфонтейну до Преторії у понеділок вранці, але був змушений скоротити політ після того, як відчув щось холодне на своєму тілі.

"Я подумав, що, можливо, щільно не закрив пляшку з водою, і тепер вона капає мені на сорочку, - розповів він ВВС. - Коли я повернувся ліворуч і подивився вниз, то побачив кобру, яка засовувала голову назад під моє сидіння".

"Це був момент [...] жаху. Мозок просто не сприймав те, що відбувається", - додав пілот.

Укус капської кобри смертельний і може вбити лише за 30 хвилин, тому, не бажаючи викликати паніку, Еразмус зібрався з силами й спокійно повідомив, що на борту з'явився ще один небажаний пасажир.

Пілот також боявся, що змія "могла повернутися до салону й викликати масову паніку".

"Я просто сказав: Послухайте, є проблема. На борту змія. У мене таке відчуття, що вона у мене під сидінням, тому нам потрібно якнайшвидше посадити літак на землю".

Реакцією на слова Еразмуса була абсолютна тиша: "Можна було почути, як падає голка. Гадаю, що всі завмерли на мить чи дві".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Укус капської кобри може вбити людину за 30 хвилин

Льотчиків готують до безлічі сценаріїв, але точно не до боротьби зі зміями в кабіні пілотів, сказав він, пояснивши ВВС, що паніка лише погіршила б ситуацію.

Йому вдалося здійснити аварійну посадку у місті Велком.

За словами Еразмуса, інженери, які розібрали літак, не знайшли рептилію.

Рудольфа Еразмуса проголосили героєм, а комісар цивільної авіації Південної Африки Поппі Хоса похвалила його "видатну льотну майстерність, яка врятувала життя людей", повідомляє сайт News24.

Однак скромний пілот каже, що не почувається особливим через те, що зробив.