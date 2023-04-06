Україна розгортає виробництво танкових снарядів у країнах НАТО. Чому це важливо

6 квітня 2023, 14:13 GMT Оновлено: 1 година тому

Автор фото, Reuters

Державний концерн "Укроборонпром" домовився з двома країнами НАТО виробляти на їхній території 125-мм снаряди для танків. Експерти кажуть, цих снарядів саме бракує на фронті.

Як повідомив концерн, одне з підприємств "Укроборонпрому" та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у виробництві снарядів. Це вже друга така угода. З якою країною НАТО українська сторона підписала першу угоду - не уточнюється.

На території НАТО мають розгорнути нові виробничі лінії для виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат.

За угодою з PGZ S.A, через ризики російських ракетних ударів по українських оборонних підприємствах для нового виробництва розглядаються саме польські міста.

У концерні уточнили, що Україна надасть свої технології та фахівців, а Польща - відповідні потужності.

Раніше "Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм боєприпаси для танкової гармати спільно з однією з країн Північноатлантичного альянсу. Таким чином, "Укроборонпром" вироблятиме снаряди для танків одразу з двома країнами-членами НАТО.

Це вперше за часи незалежності Україна розгорнула виробництво таких снарядів. З міркувань безпеки їх виготовляють за межами країни, однак у створенні снарядів беруть участь українські конструктори, технологи, токарі, ливарники.

Це вже другий тип снарядів, виробництво яких підприємства "Укроборонпрому" почали в партнерстві з країною НАТО за кордоном. В лютому стало відомо, що "Укроборонпром" та одна з країн НАТО почали спільно виробляти боєприпаси калібру 120 міліметрів. Вони також використовуються у бойових діях проти російських сил.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Україна отримає американські танки M1 Abrams, але не одразу. На знімку - вивантаження M1A2 Abrams у Польщі

Чому це важливо

"Україна матиме найближчим часом близько 1300-1400 танків з калібром гармати 125 мм. Радянські запаси боєприпасів, а саме осколково-фугасних снарядів, у нас вже закінчилися. А вік тих снарядів, що є в наявності, щонайменше 30 років і більше", - пояснив у коментарі для ВВС Україна військовий експерт Микола Саламаха.

Він сказав, що, згідно з правилами техніки безпеки, всі бойові заряди до 125-мм снарядів необхідно переспоряджати як мінімум через 15 років після випуску. Ці снаряди використовують для танків Т-64, Т-72 і Т-80, які ЗСУ має на фронті.

"Відповідно нам треба оновлювати в першу чергу бойові заряди, також і самі снаряди. Вік снарядів - 30 років і більше", - каже Саламаха.

Україна використала велику кількість пострілів до 125-мм танкових гармат протягом 14 місяців війни. Тому довелося закуповувати снаряди через союзників і самостійно - в тих країнах, які їх виготовляли.

"Зараз є можливість розгорнути спільне виробництво, треба діяти в цьому напрямку і розгортати виробництво, насамперед, осколково-фугасних снарядів, потім, певно, кумулятивних снарядів, а згодом бронебійно-підкаліберних снарядів", - резюмує експерт.

З ним погоджується інший військовий експерт Андрій Римарук.

"У нас є голод боєприпасів, він катастрофічний. Нам їх не вистачає в сотнях тисячах одиниць. Будь-яких: 120-мм, 80-мм, танкових 125-мм. Всієї номенклатури нам не вистачає. Чим більше ми будемо їх десь купувати, в колаборації з іншими міжнародними партнерами чи країнами виготовляти, тим це краще".

За словами експерта, сам факт укладання договору - вже добра новина, і скільки б боєприпасів не виготовлялось, для України це важливо, адже нині загальна потреба на добу - більш як 50-60 тисяч снарядів. Міжнародні партнери не можуть дати такої кількості.

"Розгорнути виробництво в Україні ми не можемо, тому що ворог про це дізнається, і туди моментально прилетить з десяток Калібрів, - зазначає Римарук. - Тому є надія, що чим більше ми будемо укладати таких договорів, тим легше нашим бійцям буде на фронті".