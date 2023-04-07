Тримав дружину на ланцюгу та змусив народити 8 дітей. Справа, що шокувала Китай

Френсіс Мао

Сінгапур

1 година тому

Автор фото, DOUYIN Підпис до фото, На скріншоті з відео видно жінку з ланцюгом на шиї

Китайський суд ув'язнив шістьох осіб у гучній справі про торгівлю людьми, яку порушили після того, як минулого року у віддаленому селі знайшли жінку, прикуту ланцюгом у сараї.

Цей випадок шокував країну та спонукав до переслідування торгівлі нареченими.

Чоловіка постраждалої жінки ув'язнили на дев'ять років за тортури, знущання та утримання її в полоні. Ще п'ятеро людей отримали терміни від восьми до 13 років.

Але багато коментаторів зазначили, що вироки були занадто м'якими, а реформи в країні досі відсутні.

Трагедія Сяохуамей привернула увагу громадськості в січні 2022 року, коли китайський відеоблогер знайшов її в сараї з ґрунтовою підлогою біля її сімейного будинку у селі в провінції Сюйчжоу із залізним ланцюгом на шиї.

Відео блогера стало вірусним. У ньому він висловив занепокоєння щодо торгівлі людьми та зазначив, що Сяохуамей, якій було трохи 40 років, нібито народила вісім дітей і виглядала "ошелешеною" та психічно недієздатною.

Справа привернула увагу китайської громадськості, багато людей активно виступали в інтернеті за справедливість для жінки.

Спочатку місцева міська влада відкидала звинувачення у торгівлі людьми, стверджуючи, що у пари було законне свідоцтво про шлюб і вони просто мали сімейні проблеми.

Влада також посилалася на твердження її чоловіка Донг Чжіміня про те, що він прикував Сяохуамей через те, що вона хворіла на шизофренію та була схильна до насильницьких дій.

Однак такі заяви лише підігріли громадське обурення. Це посилило критику щодо того, що влада заплющила очі на поводження з жінкою та, можливо, на інших жертв торгівлі людьми.

Це призвело до відкриття кримінального провадження та зобов'язань поліції боротися з торгівлею жінками та дітьми.

Багато деталей справи вперше підтвердилися цього тижня, на суді.

Суд постановив, що Сяохуамей у підлітковому віці викрали з її рідної провінції Юньнань у 1998 році та продали фермеру в провінції Дунхай за 5000 юанів - приблизно 360 600 доларів на той час.

Через рік її знову продали іншим торговцям людьми, подружжю, яке організувало її продаж батькові Донг Чжіміня.

Коли вона вперше потрапила до дому Донга, Сяохуамей "могла піклуватися про себе та спілкуватися з іншими".

Суд визнав Донга винним у катуванні та жорстокому поводженні зі своєю дружиною. Він змусив Сяохуамей народити дітей - першого в 1999 році, а потім ще сімох з 2011 по 2020 рік.

Після третьої дитини шизофренія Сяохуамей загострилася. У відповідь Донг став іще більше знущатися з дружини.

У 2017 році він переселив її з родинного будинку до сараю на вулиці, де тримав її зв'язаною мотузками та ланцюгами. У сараї не було води, електрики та світла, і жінці часто не давали їсти.

Яо Хуей, головуючий суддя, сказав, що Донг ніколи не возив свою дружину до лікарів, коли вона хворіла, і неодноразово змушував її вагітніти, попри її стан.

У п'ятницю новина про вироки злетіла у топ соціальної медіаплатформи Weibo, де вона отримала понад 100 мільйонів переглядів протягом першої години після винесення вироку.

Більшість користувачів висловили гнів і розчарування щодо вироків. "Всього стільки за те, що зруйнував життя іншої людини?" - написав один користувач.

"Це все її життя, а йому лише дев'ять років", "Дев'ять років - це замало навіть для того, щоб вона народила вісім разів" - обурювалися інші.

Водночас інші коментатори зазначали, що вироки за злочини, пов'язані з торгівлею людьми, зазвичай не перевищують 10 років.

Минулого року активісти наполягали на проведенні правової реформи, стверджуючи, що такі легкі вироки не є стримувальним фактором для ринку торгівлі нареченими.

"Змініть закон, вирок занадто м'який", - написав один користувач у п'ятничній онлайн-дискусії.

Деякі також запитували про поточний стан Сяохуамей. Минулого року після того, як про її випадок стало відомо, її забрали з села та доставили до медичного закладу, де вона залишається й досі, повідомляють китайські ЗМІ.