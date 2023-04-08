Війна через таблетки для аборту. У США судді за годину винесли два рішення, що суперечать одне одному.

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Призначений колишнім президентом США Дональдом Трампом федеральний суддя в Техасі у п'ятницю призупинив дію документа, що дозволяє використання в США препарату для медикаментозного аборту - міфепрістону.

Через годину призначений іншим експрезидентом Бараком Обамою федеральний суддя у Вашингтоні опублікував конкуруючу ухвалу, згідно з якою доступ до таблеток для абортів повинен зберегтися в 17 штатах (саме їхні представники звернулися до суду).

Міфепрістон був дозволений для використання в США протягом більш ніж 20 років, найчастіше його використовують для переривання вагітності.

Оскільки дві судові ухвали суперечать одна одній, ймовірно, у результаті справа вирішуватиметься у Верховному суді.

"Психологічні ефекти" препарату

У 67-сторінковому висновку суддя Метью Касмарик в Амарілло, штат Техас, припинив дію дозволу, виданого FDA (Управління контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів) на препарат міфепристон. Постанова набуде чинності лише через сім днів, щоб уряд мав можливість її оскаржити.

Міністерство юстиції США вже підтвердило, що має намір подати апеляцію на це рішення.

Рішення судді Касмарика може не лише обмежити доступ до препарату для мільйонів жінок у США, а й ставить під загрозу всю систему регулювання медикаментів.

Минулого року Верховний суд ліквідував конституційний захист права на аборт, що призвело до хвилі заборон на переривання вагітності, що вводяться владою окремих штатів.

У позові, який розглядав Касмарик, противники абортів стверджували, що безпека міфепрістону ніколи не вивчалася належним чином.

У своїй ухвалі суддя заявив, що схвалення препарату FDA порушило федеральні правила, що дозволяють прискорене схвалення деяких ліків (відомство витратило чотири роки на вивчення міфепрістону, перш ніж він був схвалений у 2000 році).

Суддя також заявив, що FDA не взяло до уваги "психологічні ефекти" від застосування міфепрістону та показники його безпеки.

"Нездатність FDA [врахувати ці фактори] не слід залишати без уваги або применшувати", - йдеться у висновку. (FDA, Американський коледж акушерів та гінекологів (ACOG) та інші медичні організації переконані, що міфепристон безпечний для використання).

Атака на права жінок та на ринок ліків

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Еллісон Вілан, доцент юридичного коледжу Університету штату Джорджія, яка подала юридичну довідку на користь рішення FDA про допуск препарату на ринок, зазначає, що в документі використовується термін "ненароджена людина", а не "плід".

"Він [Касмарик] спеціально вибирав дослідження для цитування, щоб обґрунтувати свої висновки про шкоду та небезпечність абортів, не цитуючи безліч досліджень, які спростовують ці висновки", - підкреслює вона.

Президент США Джо Байден назвав рішення судді в Техасі ідеологічною атакою на права та свободи жінок.

"Суд […] підмінив своїм висновком рішення FDA, експертного агентства, яке видає дозволи на ліки, - сказав він. - Якщо ця постанова залишиться чинною, то практично жоден медикамент, схвалений FDA, не буде захищений від таких політичних та ідеологічних атак".

Президент впливової Американської медичної асоціації Джек Резнек заявив, що "безрозсудно та небезпечно" дозволяти суддям втручатися у діяльність FDA.

Консервативна християнська правозахисна група Alliance Defending Freedom, яка представляла інтереси позивачів у судовому процесі, назвала рішення Техасу "значною перемогою" для жінок та лікарів.

Президент іншої групи противників абортів "Марш за життя" Жанна Манчіні назвала рішення "великим кроком уперед для жінок та дівчаток".

Однак через годину після рішення Техасу інший федеральний суддя, цього разу в штаті Вашингтон, видав конкурувальну 31-сторінкову судову ухвалу в іншій справі, вирішивши, що FDA повинен забезпечити доступ до препарату в штатах, де керують демократи, що подали зустрічний позов.

Суддя Томас О. Райс частково задовольнив позов представників 17 штатів та округу Колумбія, які вимагали розширення доступу до міфепрістону. Райс не став схвалювати додаткові заходи щодо збільшення доступності препарату, проте заборонив FDA вводити нові обмеження на доступ до препарату в штатах, які подали позов.

Генеральний прокурор Вашингтона Боб Фергюсон назвав це рішення "величезною перемогою".

Доцент школи права університету Піттсбурга Грір Донлі підтвердила агентству Reuters наявність "явного прямого конфлікту" між рішеннями судів у Техасі та Вашингтоні, який може вирішити Верховний суд.

Запас міфепрістону

Міфепристон, що є частиною двокомпонентної схеми медикаментозного аборту, перериває вагітність, тоді як другий препарат, мізопростол, випорожнює матку.

Спочатку він був схвалений для абортів у пацієнток із терміном вагітності до семи тижнів. У 2016 році цей термін було збільшено до 10 тижнів. Міфепристон також використовується для лікування жінок, які мали викидень.