Україна знову продаватиме електроенергію в Європу. Чому це свідчить про провал планів Кремля

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Україна відновлює експорт електроенергії до країн Європи, який припинили в жовтні минулого року через ракетні удари Росії по українській енергетичній системі. Документи, що дозволяють відновити експорт, підписав міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено", - заявив міністр.

Зважаючи на профіцит в українській енергетичній системі, відновлення експорту, на його думку, "дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс", щоб відбудувати знищену та пошкоджену інфраструктуру.

Він підкреслив, що пріоритет - забезпечення українських споживачів, тож Україна продаватиме лише надлишки.

У міністерстві нагадали, що відколи Україна приєдналася до європейської енергетичної системи, вона експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС. З червня до жовтня 2022 року на захід продали 2,6 млрд кіловат/годин.

Тоді Україна заробила на цьому майже 5 млрд грн.

Провал планів Кремля

Автор фото, Getty Images

З вересня Росія вела системну кампанію зі знищення української енергетичної системи. Вона регулярно завдавала масованих ракетних ударів по інфраструктурі по всій території України.

У жовтні Україні довелося припинити експорт електроенергії в Європу, восени перебої з електропостачанням для українського населення стали регулярними, а в листопаді Україна пережила перший в історії блекаут.

Як стверджували експерти, розрахунок росіян полягав в тому, що взимку через нестерпні умови життя українське суспільство погодиться піти на поступки заради завершення війни.

У відповідь Захід погодився надати Україні потужні системи ППО та надавав комплектуючі для відновлення енергосистеми України.

У квітні, як стверджує британська розвідка у своєму останньому зведенні, можна стверджувати, що цей план Росії провалився.

"Російська кампанія, мета якої була завдати серйозної шкоди об'єднаній енергосистемі України взимку 2022-23 років, найімовірніше, провалилася", - вважають аналітики.

З початком весни Росія все рідше завдає ударів та, як виглядає, вони мають набагато менший вплив на енергосистему, ніж раніше.

На початку квітня український Forbes підрахував, що для свого ракетного терору Росія випустила по Україні майже 5 тис. ракет загальною вартістю 16 млрд доларів.

Для порівняння, для бомбардування Іраку в 2003 році США використали ракет приблизно на $1 млрд та приблизно стільки в 1991 році під час проведення операції "Буря в пустелі".

На боротьбу проти "Ісламської держави" в Сирії та Іраку США витрачали близько $10 млн на день для ракетних та авіаційних ударів. Це в чотири рази менше, ніж середні витрати РФ, йдеться в підрахунках видання.