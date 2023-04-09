Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя. Загинули тато і донька

1 година тому

Автор фото, t.me/kurtievofficial

У ніч на неділю 9 квітня Росія знову обстрілювала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу міста загинули двоє людей - 50-річний чоловік і його 11-річна донька, повідомив голова обласної адміністрації Юрій Малашко.

Дві ракети влучили у приватний сектор міста.

Внаслідок обстрілу житловий будинок, де спала родина, зруйнувався і почалась пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Від будинку, меблів, люстри залишилось лише згарище

Рятувальники, які приїхали на місце обстрілу, змогли дістати з-під завалів 46-річну жінку - матір загиблої дитини. Вони знайшли тіла дівчинки і батька.

ДСНС опублікували відео, як з каміння дістають вкриту пилом жінку у піжами. Її на ношах забирають до швидкої.

Старша донька родини була в гостях. Вона - жива, розповіли у ДСНС.

Автор фото, ДСНС

Рятувальники працювали всю ніч. Зранку розбір завалів завершили.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, з початку вторгнення Росії загинуло 468 дітей, понад 947 отримали поранення.

Представник російської окупаційної влади, яка контролює частину Запорізької області, Володимир Рогов підтвердив про удари по Запоріжжю.

"У Запоріжжі голосно! [...] [Вибухи] були чутні в різних районах міста, але найгучніше - у Заводському та Шевченківському", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Автор фото, t.me/zoda_gov_u

Росіяни контролюють близько 70% Запорізької області. Вони окупували Енергодар та Запорізьку АЕС поруч, Мелітополь та Бердянськ. Російські війська постійно обстрілюють Запоріжжя. Влучають у багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

За минулу добу, за даними Міноборони, російські війська обстріляли 9 областей України, обстріл 144 населених пункти. Влучили у 64 об'єктів інфраструктури.

Минулої доби на Донеччині через російські обстріли загинули двоє людей - жителі у Торецьку та у Бахмуті.