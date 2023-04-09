Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя. Загинули тато і донька
У ніч на неділю 9 квітня Росія знову обстрілювала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу міста загинули двоє людей - 50-річний чоловік і його 11-річна донька, повідомив голова обласної адміністрації Юрій Малашко.
Дві ракети влучили у приватний сектор міста.
Внаслідок обстрілу житловий будинок, де спала родина, зруйнувався і почалась пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки.
Рятувальники, які приїхали на місце обстрілу, змогли дістати з-під завалів 46-річну жінку - матір загиблої дитини. Вони знайшли тіла дівчинки і батька.
ДСНС опублікували відео, як з каміння дістають вкриту пилом жінку у піжами. Її на ношах забирають до швидкої.
Старша донька родини була в гостях. Вона - жива, розповіли у ДСНС.
Рятувальники працювали всю ніч. Зранку розбір завалів завершили.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, з початку вторгнення Росії загинуло 468 дітей, понад 947 отримали поранення.
Представник російської окупаційної влади, яка контролює частину Запорізької області, Володимир Рогов підтвердив про удари по Запоріжжю.
"У Запоріжжі голосно! [...] [Вибухи] були чутні в різних районах міста, але найгучніше - у Заводському та Шевченківському", - написав він у своєму телеграм-каналі.
Росіяни контролюють близько 70% Запорізької області. Вони окупували Енергодар та Запорізьку АЕС поруч, Мелітополь та Бердянськ. Російські війська постійно обстрілюють Запоріжжя. Влучають у багатоповерхівки та приватні житлові будинки.
За минулу добу, за даними Міноборони, російські війська обстріляли 9 областей України, обстріл 144 населених пункти. Влучили у 64 об'єктів інфраструктури.
Минулої доби на Донеччині через російські обстріли загинули двоє людей - жителі у Торецьку та у Бахмуті.