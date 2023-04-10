Пропонував хлопчику посмоктати його язик. Далай-лама вибачився за конфуз

Tibetan spiritual leader his Holiness The Dalai Lama gestures on his arrival at JAKO Arena on May 18, 2008 in Bamberg, Germany.

Автор фото, Getty Images

Далай-лама вибачився після появи відео, на якому він запитує хлопчика, чи не хоче той посмоктати його язик.

Про це повідомляє офіс далай-лами у твіттері.

У повідомленні йдеться, що духовний лідер Тибету хоче вибачитись перед дитиною та її сім'єю "за біль, який могли завдати його слова".

На відео також видно, як далай-лама цілує дитину в губи.

"Його святість часто дражнить людей, яких він зустрічає, у безневинній та грайливій формі, навіть на публіці й перед камерами. Він шкодує про цей інцидент", - заявили його представники.

Кадри викликали широку критику, і багато користувачів соцмереж назвали їх недоречними й тривожними.

Інцидент стався 28 лютого у храмі далай-лами у Дхарамсалі.

Духовний лідер поспілкувався тоді приблизно зі 120 учнями, що пройшли програму навчання, організовану благодійним фондом M3M Group, індійської компанії у сфері нерухомості.

У березні компанія виклала фото й відео із заходу у соціальні мережі.

На одному з відео хлопчик запитує, чи може він обійняти далай-ламу. У відповідь лідер вказує на свою щоку і каже: "Спочатку сюди". І хлопчик цілує його в щоку та обіймає.

Потім, тримаючи хлопчика за руку, далай-лама торкається його губ і каже: "І сюди, я думаю", - і цілує хлопчика в губи.

Потім лідер притискається лобом до лоба хлопчика, висуває язик і каже: "І посмокчи мій язик". Деякі з присутніх засміялися, а хлопчик висунув язика, а потім трохи відхилився, як і далай-лама.

Після цього знову були обійми. Духовний лідер ще деякий час розмовляв з дитиною, порадивши йому звертатися до "добрих людей, які створюють мир і щастя".

Варто зазначити, що показати язика є одним зі способів привітатися у Тибеті. Це походить від місцевого вірування у реінкарнацію. Щоб довести, що у вас не чорний язик (такий був у тибетського царя-гонителя), потрібно показати його під час зустрічі.

Духовний лідер Тибету далай-лама живе в еміграції в Індії з 1959 року після невдалого антикитайського повстання в Тибеті.

Це не перший випадок, коли поведінка далай-лами призвела до конфузу.

У 2019 році офіс духовного лідера вибачався після того, як він сказав в інтерв'ю ВВС, що будь-яка майбутня жінка-далай-лама має бути "привабливою".

Хочете отримувати цікаві історії в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!