Мультфільм "Брати Супер Маріо" б'є рекорди

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Nintendo/Universal

Новий анімаційний фільм "Брати Супер Маріо в кіно" може стати найуспішнішим глобальним проєктом анімаційного кіно всіх часів.

Екранізація популярної гри лише за перші п'ять днів прокату зібрала 377 мільйонів доларів.

З такими зборами "Брати Супер Маріо" зможуть побити рекорд "Холодного серця 2" та показати найкращий старт серед анімаційних фільмів. Свого часу "Холодне серце 2" стартувало з 358 мільйонів доларів.

"Цифри сенсаційні", - зазначив аналітик Девід А. Гросс. На його думку, стрічка "легко стане №1 у 2023 році".

У мультфільмі вусатого італійського сантехніка озвучує Кріс Пратт, а лиходія Боузера - Джек Блек.

При цьому проєкт залишив байдужими багатьох критиків. Джонні Олексинскі з New York Post назвав його "черговим бездушним прийомом щось нам продати", а Пітер Бредшоу з The Guardian - "втомливим і пласким у всіх сенсах".

Однак глядачі, здається, не погоджуються з тим, що на агрегаторі Rotten Tomatoes оцінка критиків 56%. Глядачі оцінили стрічку на рівні 96%.

Навіть Ілон Маск написав у твіттері, що "критики відірвані від реальності!"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Акторка Аня Тейлор-Джой, продюсер Кріс Меледандрі (у центрі) та Кріс Пратт відвідали прем'єру фільму на початку цього місяця

"Глядачам байдуже на негативні огляди критиків", написала Памела МакКлінток з Hollywood Report

За її словами, фільм побив інші рекорди, зокрема, найкращий проєкт, заснований на відеогрі, та найкраще відкриття 2023 року.

З нею погоджується аналітик Comscore Пол Дергарабедян: "Це один з найбільших касових зборів за останній час, який повністю руйнує всі попередні прогнози".

Розмірковуючи про прибутки "Братів Супер Маріо", New York Times запитала: "Чи означає це, що в глядачів знову спалахнув інтерес до сімейних фільмів, й що Голлівуд може на них розраховувати?"