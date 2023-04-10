Вчені сподіваються отримати ліки проти хвороби Альцгеймера до 2040 року

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Welsh government Підпис до фото, Професорка Джулі Вільямс каже, що дослідження щодо лікування хвороби Альцгеймера прискорюються

Одна з провідних британських експертів з хвороби Альцгеймера вважає, що протягом 20 років вчені винайдуть лікування від найпоширеніших форм хвороби.

Команда професорки Джулі Вільямс з Університету Кардіффа виявила 92 гени, які значно підвищують ризик розвитку цього прогресуючого захворювання.

Коли вони розпочали дослідження у 2009 році, то знали лише про три гени.

"Усе це постійно пришвидшується і покращується", - каже професорка Вільямс, який вивчала хворобу Альцгеймера протягом 30 років.

"За останні сім років я дізналася більше, ніж за попередні 20", - додає вона.

Хвороба Альцгеймера вражає мозок і є найпоширенішою причиною деменції - однієї з головних причин смерті людей після 50 років у Британії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На хворобу Альцгеймера найчастіше страждають люди після 65 років

Професорка Вільямс, директорка центру Інституту дослідження деменції Великої Британії при Кардіффському університеті, каже, що генна терапія разом із кращим розумінням хвороби, яке стало можливим завдяки міжнародним дослідженням, щодня допомагає дослідникам рухатися вперед.

"Коли ви знаєте, з чого почати пошук, то зможете вивчати вплив генів на певну мозкову діяльність", - каже вона.

"Тести, які в 90-х роках коштували мільйони, тепер можна провести приблизно за 30 фунтів", - додає дослідниця.

"Наприклад, тепер ми знаємо, що дефектні гени змінюють роботу імунних клітин, які мають назву мікроглія", - каже вона.

"Це "сміттєвози" мозку, які прибирають усе, що вважають сміттям. Вони можуть бути менш ефективними в прибиранні справжнього сміття та помилково вбивати здорові клітини мозку, зокрема синапси", - каже професор Вільямс.

"Синапси - це зв'язки між нейронами, тож якщо вони руйнуються, коли цього не має бути, ви втрачаєте зв'язки, втрачаєте думки, втрачаєте спогади", - пояснює науковиця.

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За її словами, завдяки вивченню тисяч випадків захворювання вона зрозуміла, що ніколи не буде якогось універсального рішення, натомість цю хворобу слід розглядати більше як хвороби серця чи інсульт, де грають роль багато факторів і можуть існувати кілька різних методів лікування.

"Я думаю, що до 2040 року ми зможемо запропонувати широкий спектр лікування, і один з методів зможе діяти на величезну кількість причин", - сказала вона.