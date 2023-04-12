Як союзниця Росії Сербія могла постачати Україні зброю. Деталі нових секретних документів

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, 2019 року, до пандемії та війни, Олександр Вучич отримав орден від Путіна

Журналісти виявили в масиві документів, витік яких, імовірно, стався з Пентагону, згадку про те, що Сербія, традиційна союзниця Росії, погодилася поставити зброю Україні або навіть уже поставила її. Белград запевняє, що не постачає зброю ні тій, ні іншій стороні.

Як повідомила в середу агенція Reuters, серед десятків секретних документів, що потрапили в інтернет, її журналісти знайшли таблицю, в якій 38 країн Європи, зокрема й Сербія, розподілені за категоріями залежно від їхнього ставлення до питання військової допомоги Україні.

Сербія, згідно з документом, відмовилася тренувати українських солдатів, проте зобов'язалася відправити допомогу у вигляді зброї чи боєприпасів або вже відправила її.

Крім того, Сербія поміщена в категорію країн, які мають політичну волю та ресурси для того, щоб постачати зброю Україні в майбутньому. Документ датовано 2 березня.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич у середу заявив, що в документі зазначена неправда, і що хтось намагається таким чином втягнути Сербію у цей конфлікт.

"Понад десяток разів ми спростовували цю брехню, і зробимо це знову. Сербія не продавала і не продаватиме зброю ані українській, ані російській стороні, а також державам, що розташовані по сусідству із зоною конфлікту", - сказав міністр оборони сербському агентству "Танюг".

Голова міноборони Сербії при цьому не виключив, що сербська зброя могла потрапити в зону конфлікту, як він висловився, "якимось чарівним способом", проте, за його словами, це ніяк не пов'язано з Сербією.

Мілош Вучевич ужив слово "продавати" - але в документі з витоку не йдеться, що Сербія саме продала Україні зброю. Там сказано, що Сербія зобов'язалася відправити "летальну допомогу" Україні або вже надала її, але чи був це продаж, безоплатна передача або будь-який інший формат угоди, в ньому не уточнюють. Про яку зброю чи боєприпаси йдеться, теж не сказано.

Reuters нагадує, що трохи більше місяця тому в проросійському телеграм-каналі з'явилися документи, з яких випливало, що Сербія відправила Україні ракети для реактивної системи залпового вогню "Град".

Сербська державна військово-промислова компанія "Крушик", яка фігурувала в документах, заявила, що не постачала Україні ані ракети, ані якусь іншу зброю, а президент Сербії Олександр Вучич назвав повідомлення про постачання ракет "нахабною брехнею" і заявив, що Сербія не постачає зброю обом країнам.

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Сербія намагається підтримувати традиційно дружні відносини з Росією і, зокрема, на відміну від решти європейських країн, не вводить проти неї санкції за розв'язання війни проти України.

"Якщо інформація в цьому документі є вірною, то це показує або те, що Вучич лицемірить у своїх відносинах з Росією, або що Вашингтон дуже сильно тисне на нього, домагаючись поставок зброї Україні", - сказав агенції Reuters експерт з політики у Східній Європі, співробітник Джеймстаунської фундації Януш Бугайський.

З документа, про який пише агенція, випливає, що, за оцінкою Пентагону, майже всі включені до таблиці країни Європи надають Україні військову допомогу або готові її надавати. Не надають і не готові лише Австрія та Мальта.

Проросійські настрої та найманці на війні

Відмова від санкцій проти Росії, сербські бойовики, які приїжджають в Україну вбивати, графіті на підтримку Путіна та ПВК "Вагнер" на вулицях Белграда, засилля російської пропаганди - усі ці явища існують у сербському суспільстві, і за рік повномасштабної війни в Україні вони не тільки не зникли, але й закріпилися.

Згідно з даними одного опитування, лише 12% сербів покладають відповідальність за війну в Україні на Росію, натомість 60% звинувачують США або НАТО. Водночас 66% опитаних вважають Росію другом Сербії.

"Російське вторгнення в Україну не похитнуло позиції Москви в сербській громадській думці, демонструючи розчарування Заходом і проросійський наратив, який протягом останніх восьми років пропагували проурядові ЗМІ та таблоїди, які сильно сформували сприйняття громадськості", - роблять висновок дослідники Belgrade Centre for Security Policy.

Ставлення, яке сформувалося у Сербії до війни, було б неможливим без присутності в країні російських ЗМІ та домінування проросійських поглядів у сербських медіа.

Саме засилля проросійської пропаганди є причиною неприєднання Сербії до санкцій проти Росії, вважає посол України в Сербії Володимир Толкач.

Таку ж думку поділяє і дослідник Дарко Обрадович - він каже, що з 2014 року сербська громадська думка отримувала лише російське бачення історії та подій. Серед російських ЗМІ в регіоні провідну роль відіграють Sputnik Srbija та RT Balkan.

Проросійські ЗМІ використовують настрої історичних образ та антизахідного реваншизму, які існують в сербському суспільстві після бомбардувань НАТО у 1999 році, поразки ідеї створення Великої Сербії внаслідок війн у Хорватії (1991-1995) та Косово (1998-1999), й часткової поразки сербських націоналістів у війні в Боснії (1992-1995).

Тим часом в України мало можливостей протидіяти російському інформаційному впливу в Сербії, зазначають політики та експерти.

Ще одна проблема, яка псує відносини України та Сербії, - участь сербів у війні на боці Росії. Сербські громадяни беруть участь у війні проти України з самого її початку - захоплення Криму у лютому-березні 2014 року.