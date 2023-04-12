Табло для "пращура футболу". Знайшли 1200-річний артефакт древньої гри з м'ячем

Ванесса Бушшлютер

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Діаметр каменю - 32,5 см

Археологи в Мексиці знайшли камінь з вишуканим різбленням, який, як вважають, використовувався як табло для пелоти - гри з м'ячем, у яку грали мая сотні років тому.

Круглий камінь віком щонайменше 1200 років знайшли на археологічному майданчику Чичен-Іца.

У центрі зображені двоє гравців у головних уборах, оточених ієрогліфічним письмом.

Зараз експерти аналізують напис, щоб розшифрувати його можливе значення.

40-кілограмовий камінь знайшла археологиня Лізбет Беатріс Мендікут Перес в архітектурному комплексі, відомому як Каса Колорада (дослівно з іспанської - Кольоровий будинок, англійською - Red House, або Червоний будинок).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Комплекс Casa Colorada

Casa Colorada - найкраще збережена будівля з тих, що оточують головну площу доколумбового міста Чичен-Іца.

Експерти вважають, що камінь міг прикрашати арку біля входу до комплексу в кінці 800-х або на початку 900-х років.

Його знайшли лицьовим боком униз на глибині пів метра під землею, куди, як вважають, він впав під час обвалу арки.

Автор фото, Inah

Національний інститут антропології та історії Мексики заявив, що камінь вагою 40 кг є дорогоцінною та незвичайною знахідкою.

"На цьому майданчику мая рідко можна знайти ієрогліфічне письмо, а повний текст — ще рідше. Такого не траплялося 11 років", - пояснив археолог Франциско Перес Руїс.

Команда експертів з іконографії на чолі з Сантьяго Собріно Фернандесом ідентифікувала дві центральні фігури як гравців пелоти, один з яких носить головний убір з пір'я, а інший - імовірно, його супротивник - так званий "зміїний тюрбан".

Чоловік із зміями навколо голови також, як виглядає, одягнений у захисне спорядження, типове для гравців у пелоту.