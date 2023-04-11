На кордоні Азербайджану та Вірменії - нові зіткнення. Є загиблі й поранені

1 година тому

Автор фото, AZERTAG

Вірменія та Азербайджан заявляють про нові зіткнення на кордоні поблизу Лачинського коридору, який контролюють російські миротворці.

Міноборони Вірменії повідомляє, що близько 4 години дня за місцевим часом вірменських військових обстріляли в районі села Тех на вірменській території неподалік азербайджанського міста Лачин, повз яке проходить дорога, що сполучає Вірменію з тією частиною Карабаху, де продовжують жити вірмени. Російські миротворці контролюють цю дорогу та вірменський анклав.

Міністерство оборони Азербайджану заявляє, що позиції азербайджанських військ поблизу самого Лачина обстріляли з боку Вірменії.

І Вірменія, і Азербайджан повідомляють, що є загиблі й поранені з обох сторін.

Де це?

Село Тех лежить за дев'ять кілометрів від Лачина по прямій. Приблизно на половині цього шляху починається зона відповідальності російських миротворців.

Миротворців ввели туди згідно з угодою від листопада 2020 року, яку підписали Росія, Азербайджан та Вірменія. Вони контролюють ту частину території Карабаху, де мешкають вірмени. Раніше місто Лачин, що розташоване на шляху до Карабаху, було окуповане вірменською стороною, але повернуте за згаданою угодою, коли Азербайджан переміг у 44-денній війні восени 2020 року.

Відтоді сторони намагаються домовитися про те, де проходить між ними кордон, використовуючи радянські карти різних років.

За 30 з лишком років воєнного конфлікту сторони не змогли розпочати демаркацію цих територій.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зіткнення сталися неподалік зони відповідальності російських миротворців

Не перше зіткнення на кордоні

Азербайджанську сторону, яка має військову перевагу, неодноразово звинувачували у спробі захоплення вже території Вірменії. Так, у травні 2021 року азербайджанські військові просунулися на кілька кілометрів углиб Вірменії. А у вересні минулого року на кордоні сталися найбільші з часів останньої війни зіткнення, що забрали десятки життів з обох боків.

Служба національної безпеки (СНБ) Вірменії заявила наприкінці березня, що, за її розрахунками, в районі Корнідзора (сусіднього з Техом села) азербайджанська сторона щонайменше у п'яти точках просунулась у глиб території Вірменії на відстань від 100 до 300 метрів. Жителі села Тех розповіли, що азербайджанці вже два тижні продовжують перебувати на території, що належить селу, і проводять там інженерні роботи.

Ця територія виявилась проблемною для прикордонників з двох сторін.