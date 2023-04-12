Злив документів Пентагону: в Україні діють спецсили НАТО

Пол Адамс і Джордж Райт

BBC News

1 година тому

Автор фото, WPA/Getty Images Підпис до фото, Український військовослужбовець на навчаннях у Британії

Один з документів Пентагону, що потрапили в соцмережі за нез'ясованих обставин, містить інформацію про те, що в Україні діють сили спеціального призначення кількох країн НАТО, зокрема Великої Британії.

Присутність західних спецсил в Україні понад рік була предметом спекуляцій, але жодного разу не підтверджувалася.

З кінця минулого тижня в соцмережах з'явилися секретні звіти, підготовлені, судячи за формою, для Об'єднаного комітету начальників штабів США. Більшість з них (є щонайменше один виняток) не містять очевидних ознак підробки, а джерела в Пентагоні неофіційно визнають, що документи найімовірніше справжні.

Офіційно зміст документів Пентагон не коментує. За фактом їхнього витоку ведуться розслідування міністерств оборони та юстиції.

В одному з документів з маркуванням "цілком таємно" згадується, що в Україні діють сили спеціального призначення кількох країн, які формально не беруть участі у війні. У документі датованому 23 березня, зазначено, що найбільший контингент має Британія (50 осіб), за нею йдуть Латвія (17), Франція (15), США (14) та Нідерланди (1).

Де саме вони та що роблять, у документі не вказано.

Ці цифри можуть бути невисокими й, безсумнівно, можуть коливатися, але спецпідрозділи за своєю природою високоефективні. Їхня присутність в Україні, ймовірно, буде використана Москвою, яка останніми місяцями стверджувала, що протистоїть не лише Україні, а й НАТО.

Британське міністерство оборони відповідно до своєї політики не коментує твердження про присутність спецпідрозділів в Україні. Однак у твіттері у вівторок заявило, що документи, які нібито злили, містять "серйозні неточності".

"Читачам варто бути обережними, сприймаючи за чисту монету звинувачення, які потенційно можуть поширювати дезінформацію", — йдеться в повідомленні.

Які саме документи і в чомусь неточності, у відомстві не уточнили.

Це найбільший витік секретної інформації про війну, яку мають США, за всі 14 місяців, що минули з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Деяким з цих документів - цілих півтора місяця, але наслідки витоку все одно колосальні.

Анонімні чиновники Пентагону зізналися пресі, що документи - справжні.

Однак щонайменше один документ, у якому детально описується кількість втрат з обох сторін, дійсно був сфальсифікований.

Спецсили Великої Британії складаються з кількох елітних військових підрозділів з різними сферами знань і вважається одним з найбоєздатніших у світі.

Британський уряд дотримується політики не коментувати свої спецсили, на відміну від інших країн, включно з США.

Велика Британія активно підтримує Україну та є другим після США донором військової допомоги Києву.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Міністерство юстиції розпочало кримінальне розслідування і має на меті знайти джерело витоку.