Повістки в Україні вручатимуть по-новому. Що змінилося

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Військові у Львові на День Соборності України

Український уряд дозволив вручати військовозобов'язаним повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації.

Така постанова уряду від 7 квітня з'явилася на "Урядовому порталі" і вже викликала хвилю обговорень, як це змінить систему вручення повісток та мобілізації.

Кабмін вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати).

Згідно з документом, ці територіальні центри здійснюють оповіщення та призов громадян:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Раніше цього уточнення про місця перебування на військовому обліку не було.

Тож тепер центри комплектування не зважатимуть на те, де людина перебуває на обліку, і це не може слугувати підставою для подальшого оскарження при врученні повістки.

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Ще з початку року у більшості регіонів України почали активно роздавати повістки до військкоматів, щоб люди ставали на військових облік та оновлювали дані про себе, а багатьох одразу ж мобілізували на військову службу.

Склалася практика, що у багатьох регіонах повістки виписували на блокпостах, на дорогах чи у громадських місцях переважно тим, хто має постійну реєстрацію на території, де працює цей військкомат.

Тобто людину з іншої області чи міста, яку зупинила група з повістками, могли швидко відпустити після перевірки паспорта. А тим, хто має місцеву реєстрацію, видавали повістки.

При цьому, за законом, будь-яка людина призовного віку, яка приїхала на нове місце проживання, зобов'язана протягом семи днів стати на військовий облік до місцевого військкомату. Тим, хто не став, також мають вручати повістки. Проте довести постійне проживання, а не тимчасовий проїзд, також було непросто.

Тож постанова уряду, яка знімає територіальні обмеження, викликала низку питань, як надалі буде працювати система видачі повісток та мобілізації.

Ми поспілкувались з кількома юристами, які пояснили можливі наслідки урядових змін.

Що кажуть юристи

Експерти вказують, що варто чітко розрізняти оповіщення і призов. Призов - це наслідок, а оповіщення означає, що людину повідомили про те, що вона має стати на облік або уточнити свої облікові дані. Якщо вона підлягає цьому призову, то її можуть призвати.

"Насправді і зараз, коли людина показує паспорт реєстрації іншої області й не може аргументувати своє перебування тут - чи вона проїздом, чи ні, то їй так само можуть вручити повістку", - пояснив в коментарі для ВВС юрист Олександр Золотухін.

Він вказує, що і до цього не було підстави для того, щоб не вручити повістку, якщо є підозри, що людина тут проживає, але не стоїть на обліку.

Інша справа, що для того, щоб не перевантажувати роботу самого військкомату "чужими", їм переважно повістки не вручали. Адже це суттєво збільшувало обсяг роботи для самого центру комплектації.

За словами Золотухіна, особливо ситуація після рішення уряду не зміниться. Єдине, що раніше громадяни могли дійсно апелювати до того, що вони зареєстровані в іншій області. Але наводити це як аргумент того, чому вони не підлягають призову, вони і так не могли.

Він додає, що існує судова практика, коли люди намагалися скасовувати наказ про свою мобілізацію у зв'язку з тим, що були порушення - не та область чи ще щось.

"Але суди відмовляють в задоволенні таких позовів, оскільки наказ про мобілізацію вичерпує себе з моменту видання. Тобто людина може звільнитися тільки за загальними обставинами, передбаченими законом, а скасувати наказ про мобілізацію і просто звільнитися - такого не буває", - вважає юрист.

Тому, як раніше на блокпостах за бажання виписували повістки людям, які зареєстровані в інших областях, так буде і зараз, пояснює експерт.

Золотухін визнає, що сама процедура виписування повісток є дуже абстрактною, тому що, з одного боку, людина може показати військово-обліковий документ - от я стою на обліку і просто проїжджаю повз, і один офіцер може йому виписати повістку, а інший офіцер - ні.

При чому такі ж самі випадки з виписуванням чи не виписуванням повістки, як розповідають ВВС експерти, трапляються навіть з тими, в кого немає жодного військово-облікового документа.

"Тобто це тонка межа повноважень військкомату. З одного боку, вони можуть виписати, і це не буде порушенням, адже вони ще не призивають, вони намагаються з'ясувати обставини. І вони так робили і до внесених змін", - пояснює юрист.

Тому, хоча у роботі військкоматів, на його думку, нічого суттєво може і не змінитись, але все ж він допускає, що більшій кількості людей з інших регіонів виписуватимуть повістки.

"Можливо, більше стане людей, яким вручатимуть повістки у Львові на блокпості, а вони зареєстровані в Самборі. Але це потягне збільшення навантаження на юристів у військкоматах", - вважає експерт.

Адже, якщо вони захочуть притягнути таких осіб, які візьмуть повістку і не являться, до адміністративної відповідальності, то це радикально збільшить витрати на юридичну тяганину. А це військкоматам зараз не потрібно, тому що в них і так роботи вистачає, резюмує Золотухін.

Юрист мережі "Опора" Павло Романюк у розмові з ВВС Україна також вказує, що і до урядових змін практика щодо вручення повісток була різною. І навіть до нововведення центри комплектування фактично діяли на свій розсуд.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Військовослужбовці територіальної оборони Мелітополя, яка обороняє Запорізьку область

"Формальної заборони видавати повістки людям з інших регіонів не було. Але прив'язка до територіальних центрів комплектування існувала, це правда. Ситуація була в тому, що тільки ті центри комплектування, де людина стояла на військовому обліку, могли складати протокол про адміністративне правопорушення - порушення правил військового обліку", - вказує Романюк.

Зараз, на його думку, ситуація скоріше за все зміниться, і це зможуть робити усі "військкомати" незалежно від місця реєстрації.

"Підозрюю, що ці зміни спрямовані не тільки для легалізації того стану, що повістки можуть вручатись незалежно від місця проживання територіальними центрами комплектування, але це може призвести і до легалізації складання адмінпротоколів іншими центрами, крім тих, де ти перебуваєш на військовому обліку", - вважає Павло Романюк.

Масова роздача повісток

З початку року практично по всій Україні - у великих та малих містах і селах - почали активніше роздавати повістки на вулицях, у громадських місцях та на блокпостах.

Повістки зобов'язують чоловіків з'явитися до центрів комплектації та стати на облік або ж оновити дані про себе.

Працівники військкоматів, з якими спілкувалася ВВС Україна, наполягали, що йде планова мобілізація, а пожвавлення з роздачею повісток пов'язане з формування резерву і прагненням поставити на облік якомога більше чоловіків. Адже про багатьох з них у центрів комплектації просто немає інформації і вони виявляються необлікованими.

Хоча частина людей після такого оновлення інформації та встановлення на облік незабаром вже були мобілізовані.