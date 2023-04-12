Спартак Суббота. Хто це такий і чому всі про нього говорять

Ілона Громлюк

ВВС Україна

1 година тому

Автор фото, Facebook Спартак Суббота

Резонансне розслідування про Спартака Субботу, який називає себе психологом і психотерапевтом, сколихнуло суспільство. Його колега-опонент Ілля Полудьонний витратив сім місяців, щоб довести, що більшість того, що каже Спартак про свою освіту, навички і досвід роботи на СБУ, може бути вигадкою.

У соцмережах багато українців обурювалися ймовірним обманом, та були і ті, кого здивував сам масштаб обговорення цієї теми. Вони питають, а хто такий цей Спартак, і чому ми так багато про нього говоримо під час війни?

Спартак Суббота, якого насправді звати Олександр (що він раніше приховував), за останні роки здобув славу в соцмережах як психолог. Його ютуб-канал із проєктом "Подкаст терапія" дивляться пів мільйона людей, інстаграм - понад 300 тисяч людей, ще 127 тисяч читають чоловіка в телеграмі, а ті, хто сидить у популярному зараз серед молоді тіктоці, розповідають, що відео зі Спартаком майже "не вилізають" із їхніх рекомендацій.

Вперше я дізналася про Спартака Субботу кілька років тому, ненадовго приєднавшись до телеграм-спільноти, де збиралися молоді любителі поговорити на психологічні теми. Вони зголошувалися, що саме їм цікаво, а Спартак читав для них платні лекції в Києві.

Спартак - харизматичний, і своїм яскравим пірсингом і накачаними руками, вкритими татуюваннями, він надовго запам'ятовується. У клубі в телеграмі Спартака помітно обожнювали і вловлювали кожне його слово, намагаючись копіювати холодну і злегка зверхню манеру психолога доносити думки. Комусь, мабуть, це здавалося ознакою професіоналізму.

Автор фото, Facebook Спартак Суббота

Під час пандемії ковіду зі Спартаком почало співпрацювати МОЗ, де він числився радником міністра Максима Степанова, а потім ненадовго і Віктора Ляшка. Спільно з МОЗ під час карантину Спартак запустив портал "Розкажи мені", де консультував людей як психолог.

Весь цей час Спартак писав колонки, роздавав інтерв'ю найбільшим українським ЗМІ, видав книжку про протидію насильству в видавництві "Віхола", а незадовго до 24 лютого у київському метро з'явилися білборди із накачаним психологом. Він почав активно з'являтися в ефірах 24-го каналу, де говорив про все - війну, ненависть українців до росіян, прийняття горя, комплекс біженця та багато інших актуальних тем.

Медійного психолога не раз критикували у вузьких колах, сумніваючись у його експертності. Тепер же у розслідуванні, яке опублікували "Свідомі", Полудьонний стверджує, що Спартак начебто видавав себе за кандидата наук ще задовго до захисту дисертації, брехав про свою медичну освіту, а також про свої наукові статті - їх опублікували в журналі, зареєстрованому за адресою української церкви у Нью-Йорку.

Спартак казав, що вчився у Національному медичному університеті імені Богомольця, але викладачі та студенти не бачили його там у 2006-2014 роках, коли він мав би там вчитися.

Натомість він закінчив бакалаврат в педуніверситеті Драгоманова за спеціальністю "психологія", а потім, з його слів, вчився в магістратурі у Франції. Якщо цей французький диплом існує, він все одно не дає підстав для приватної практики, бо не проходив процедуру визнання Україною, йдеться в розслідуванні. Якщо в Спартака немає медичної освіти, його психотерапевтична практика вважається злочином, вважає Полудьонний.

Автор фото, скрін з відео 24 каналу Підпис до фото, Cпартак Суббота та його співведуча на 24-му каналі Катерина Соляр

Спартак також не був психологом групи швидкого реагування СБУ, хоч працював на охоронну фірму ТОВ "Спілка безпеки України", або "СБУ". Він маніпулював схожістю абревіатур, каже Полудьонний, і в цьому статусі проводив лекцію для українських поліцейських.

Ще одна претензія до Субботи - він працював у аналітичному дослідницькому центрі Seetarget та Інституті когнітивного моделювання, яких у розслідуванні звинувачують у зв'язках з ОПЗЖ, а Seetarget - у прихованому піарі цієї проросійської партії.

Також у розслідуванні є свідчення про те, що Суббота дивно і часом непрофесійно поводився під час сеансів.

Автор фото, Facebook Спартак Суббота Підпис до фото, Суббота на одному із випусків шоу "Говорить Україна". У них колись брала участь і юристка-кримінологиня, а нині заступниця міністра оборони Анна Маляр

Cпартак називав себе психотерапевтом Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії, але насправді не є членом асоціації з 2019 року, пише Полудьонний. Артем Осипян, колись однокурсник Субботи, а зараз один із його критиків, каже, що в кожній професійній асоціації є етичний комітет, куди можна поскаржитися. Субботи в асоціації немає, тому на нього не поскаржаться. Інших важелів впливу немає, бо в Україні немає закону про психотерапевтичну допомогу.

"Людина самозайнята, людина не є членом асоціації, вона працює, їй ніхто не може це заборонити, бо у нас нема закону", - каже в розслідуванні Осипян.

Що каже на це сам Спартак?

У середу він підтвердив, що не належить до Української асоціації терапевтів (нібито сам вирішив припинити членство), але натомість є членом "багатьох європейських та американських асоціацій".

Інші обвинувачення він вважає слабо аргументованими чи наклепом, і вже заявляє про суд, хоча тисячі людей у коментарях пишуть, що досить буде просто показати диплом, щоб відновити довіру до себе.

"Ця історія кидає виклик українському суспільству, - вважає автор розслідування, - і порушує багато важливих питань: відсутність культури фактчекінгу, протоколи перевірки інформації в ЗМІ, реформи науки і освіти, закон про психотерапевтичну допомогу".

Автор фото, Facebook Спартак Суббота Підпис до фото, Спартак на одній із своїй лекцій в бібліотеці

Це вже друга частково схожа історія за останній час. У грудні український блогер, а нині військовий ЗСУ Віктор Трегубов написав, що письменник Дорж Бату, який писав блог і роками давав інтерв'ю про свою роботу оператором корекції траєкторії для НАСА, насправді не працював у самому НАСА. Та це не завадило йому написати бестселери про своїх нібито колег і заслужити славу експерта в космічній тематиці. Бату був визнаним лідером думок.