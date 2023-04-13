За "Гаррі Поттером" знімуть серіал. Що про нього відомо

Еліс Девіс

BBC News

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Чарівний світ Гаррі Поттера оживе в новому телесеріалі з абсолютно новим акторським складом.

Серіал буде заснований на книгах письменниці Джоан Роулінг і зніматиметься протягом десятиліття, і кожен сезон буде присвячений одній із семи книг.

Книги про Гаррі Поттера є одними з найбільш продаваних книг усіх часів - по всьому світу продали понад 600 мільйонів примірників.

Раніше за книгами вже зняли фільми, де в ролі Гаррі Поттера знявся Деніел Редкліфф, Герміону зіграла Емма Вотсон, а Рона Візлі - Руперт Грінт.

Серіал створюватиме новий стримінговий сервіс кінокомпанії Warner Bros під назвою Max.

"У серіалі буде новий акторський склад, який уособить нове покоління фанатів, буде багато фантастичних деталей, улюблених персонажів і драматичних локацій, які шанувальники Гаррі Поттера люблять більше двадцяти п'яти років", - йдеться у пресрелізі Warner Bros Discovery.

Також у кінокомпанії повідомили, що Роулінг стане виконавчою продюсеркою серіалу, і кожен сезон буде "достовірно відтворювати оригінальні книги".

"Відданість Мах збереженню цілісності моїх книг важлива для мене, і я з нетерпінням чекаю, що стану частиною цієї нової адаптації, яка забезпечить таку глибину й деталізацію, яку можуть створити лише довгострокові телевізійні серіали", - йдеться у заяві Роулінг.

Останніми роками Роулінг потрапляла у скандали через її позицію щодо гендерної ідентичності та твердження, що транс-жінки не мають відвідувати місця, призначені лише для жінок.

Її погляди викликали суперечки також і серед шанувальників "Гаррі Поттера".