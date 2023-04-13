Чому Байден виступив у пабі в Ірландії

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден розповів про своє ірландське коріння під час виступу в пабі у Дандолці

Віддаючи шану своїм ірландським предкам, президент США Джо Байден відвідав їхнє рідне графство в Ірландії, де його вітали тисячі людей.

Президент виступив із промовою у пабі в графстві Лауд, в якій сказав, що поїздка до місць, звідки його прапрадід поїхав до Америки, "схожа на повернення додому".

Байден прибув із триденним візитом до Ірландської Республіки. Напередодні він відвідав і Північну Ірландію (яка є складовою частиною Великої Британії), щоб відзначити 25 років з дня підписання Угоди Страсної п'ятниці, яка значною мірою поклала край багаторічному громадянському конфлікту в регіоні.

В аеропорту Дубліна президента зустрів прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

Потім Байден вирушив на зустріч із далекими родичами на півострові Кулі та у селі Карлінгфорд у графстві Лауд на східному узбережжі Ірландії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Президент Байден зробив селфі з деякими з присутніх

До прибуття президентського кортежу на набережній у Карлінгфорді зібрався чималий натовп.

У місті Дандолк президента зустрічали понад 5 тисяч людей, Байдена вітали криками "Ласкаво просимо додому, Джо".

Байден сказав, що ірландці - "єдині, на мій погляд, люди у світі, які з ностальгією дивляться у майбутнє".

"Це тому, що, як показує мій досвід, надія - це те, що б'ється в серці всіх людей і особливо в серцях ірландців", - додав він.

Президент відвідав магазинчик у Дандолці, що належить Джерому Макатиру, де придбав трохи солодощів - лимонні безе та шоколадні еклери.

Байден також відвідав кафе, де зустрівся з персоналом, а потім виступив у місцевому пабі "Віндзор".

"Коли ви в Ірландії, то дивуєтесь, чому хтось хоче виїхати", - сказав він.

Паби в Ірландії - це здавна був цілий культурний феномен, місце соціального життя громади.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Джо Байден потиснув руки молодим працівникам продовольчого магазину в Дандолці

Раніше Байден відвідав Белфаст, де закликав політиків відновити роботу місцевого уряду у Стормонті, який перестав функціонувати понад рік тому.

Виступаючи в університеті Ольстера, він високо оцінив "величезний прогрес", досягнутий з моменту підписання Угоди Страсної п'ятниці в 1998 році.

Президент Байден часто згадує про своє ірландське коріння. Він обіцяв відвідати країну під час свого президентського терміну.

Американський генеалог, який досліджував родовід президента, підрахував, що він "приблизно на п'ять восьмих" ірландець.

Його прапрадід по материнській лінії Оуен Фіннеган залишив Карлінгфорд у графстві Лауд наприкінці 1840-х років і вирушив до Америки.

Серед його прадідів був і Едвард Бльюїтт, який, рятуючись від голоду, що лютував в Ірландії, викликаного неврожаєм картоплі, в 1850 році емігрував до США з міста Балліна на західному узбережжі графства Мейо. Він оселився у Скрентоні у штаті Пенсільванія. Там згодом народився сам Джо Байден.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Погода у Дандолці в день візиту не радувала, але людей це не зупинило

У своїй промові в Дандолці Байден сказав, що його предки залишили Ірландію приблизно в той самий час, що і прапрапрадід колишнього президента США Барака Обами Фалмут Кірні, який був родом з Манігалла в графстві Оффалі.

"Вони й мріяти не могли, що їхні правнуки стануть президентами Сполучених Штатів", - сказав він.

Байдену організували екскурсію замком Карлінгфорд, його супроводжував віцепрем'єр Ірландії Майкл Мартін.

На запитання про свої відчуття від візиту президент відповів: "Чудово. Таке відчуття, ніби я повернувся додому".Коментуючи вологу погоду, він додав: "Все гаразд — це ж Ірландія".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Джо Байден знав, куди їде - і прихопив із собою парасольку