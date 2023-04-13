NYT назвала ім'я підозрюваного у зливі секретних документів Пентагону

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Газета The New York Times назвала ім'я керівника невеликого ігрового онлайн-чату, де спливли секретні документи американської розвідки.

За даними NYT, це 21-річний член Національної гвардії американських ВПС у штаті Массачусетс Джек Тейшейра.

Згодом американська агенція CBS News повідомила, що американські чиновники підтвердили їй, що підозрюють у витоку саме Тейшейру.

Як пише NYT, він курував невелику онлайн-групу, що складалася з 20-30 осіб, під назвою Thug Shaker Central, члени якої - переважно молоді люди та підлітки, які об'єдналися на ґрунті спільної любові до зброї, расистських онлайн-мемів та відеоігор.

Два американські чиновники підтвердили газеті, що слідчі хочуть поговорити з Тейшейрою про витік урядових документів до приватної онлайн-групи. Один чиновник сказав, що Тейшейра може мати інформацію, яка має відношення до розслідування.

Федеральні слідчі вже кілька днів розшукують людину, яка злила в мережу абсолютно секретні документи, але поки що так і не назвали ані Тейшейру, ані когось іншого як підозрюваних.

Кілька місяців тому один із користувачів завантажив у цю невелику чат-групу сотні сторінок документів американської розвідки.

NYT поговорила з чотирма членами чат-групи Thug Shaker Central, один з яких сказав, що знає людину, яка зливала інформацію, не менше трьох років. Він заявив, що зустрічався з ним особисто та називав його OG.

Друзі описали цю людину як старшу, ніж більшість підлітків-членів групи, і як безперечного лідера. Один з них стверджував, що OG по своїй роботі мав доступ до документів розвідки.

Хоча учасники групи не назвали її лідера на ім'я, цифровий слід, як стверджує New York Times, веде до Тейшейри.

Що у документах

З кінця минулого тижня в соцмережах з'явилися секретні звіти, підготовлені, судячи за формою, для Об'єднаного комітету начальників штабів США. Більшість з них (є щонайменше один виняток) не містять очевидних ознак підробки, а джерела в Пентагоні неофіційно визнають, що документи найімовірніше справжні.

Це найбільший витік секретної інформації про війну, яку мають США, за всі 14 місяців, що минули з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Деяким з цих документів - цілих півтора місяця, але наслідки витоку все одно колосальні, пише дипломатичний оглядач ВВС Пол Адамс.

У документах зокрема йдеться про втрати обох сторін у війні, про їхні слабкі сторони і, що важливо, про співвідношення сил у можливому весняному наступі України, про який так багато й давно говорять.

Також вони розповіли про те, що американські спецслужби стежать за керівництвом союзників, а в Україні перебувають невеликі загони спецназу західних країн.

В одному з документів ідеться про те, що Сербія, традиційна союзниця Росії, погодилася постачати Україні зброю або навіть уже це зробила. У відповідь Белград заявив, що не продає зброю жодній зі сторін конфлікту.