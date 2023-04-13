Кого і як пропускають через кордон з Росії до України під час війни

26 хвилин(и) тому

Автор фото, ДПСУ

Попри те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну (у тому числі з території Білорусі) усі пункти пропуску між країнами офіційно закриті, українські громадяни продовжують перетинати кордон для повернення додому.

Про це в коментарі ВВС Україна повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, коментуючи інформацію політиків, що, попри війну, люди з Росії досі в'їжджають в Україну.

"Громадяни України не можуть бути обмежені в праві повернутись додому за будь-яких обставин. Але наголошую, перетнути кордон з Росії чи Білорусі зараз можуть тільки громадяни України", - пояснив пан Демченко.

Він нагадав, що пункти пропуску дійсно офіційно зачинені, проте для пропуску громадян України виключно для повернення додому робиться виняток і людей пропускають.

За словами Демченка, це переважно можуть бути і вивезені раніше до Росії діти, і ті українці, які змушені були добровільно чи примусово виїхати на територію Росії та Білорусі під час бойових дій.

Звісно, це залежить від фізичної можливості здійснити пропуск, зокрема і питань безпеки та обстрілів. У багатьох регіонах прикордонні території України постійно обстрілюються з боку Росії.

"Ми приймемо всіх і скрізь насправді, але ще питання, де випустять з того боку. Тому з Росії ми фіксуємо такі в'їзди у Сумській області", - повідомив Демченко.

За даними прикордонної служби, з моменту великого вторгнення з Росії та Білорусі до України, попри зачинені офіційно зачинені пункти пропуску, додому повернулись майже десять тисяч громадян України.