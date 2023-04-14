Загинули одразу 18 тисяч корів. Як сталась наймасовіша смерть великих тварин у США

Бернд Дебюсман

BBC News, Вашингтон

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Castro County Sheriff's Office Підпис до фото, Дим над молочною фермою South Fork, штат Техас

Близько 18 тисяч молочних корів загинули і одна людина отримала тяжкі поранення під час вибуху й пожежі у Техасі, повідомила місцева влада.

Інцидент стався на молочній фермі Southfork Dairy Farms, у селищі Діміті, йдеться у заяві офісу шерифа округу Кастро. За словами чиновників, причиною пожежі міг стати спалах метану.

На фото, що оприлюднив офіс шерифа, видно, як величезний стовп чорного диму здіймається над землею.

Коли на місце прибули поліція і "швидка", вони виявили, що усередині опинилась людина.

"Пожежники змогли винести її з будівлі, - повідомило управління шерифа округу Кастро. - Людину доправили до лікарні на гелікоптері".

Хоча точна кількість загиблих корів поки що залишається невідомою, офіс шерифа заявив ВВС, що втрачено "приблизно 18 тисяч голів великої рогатої худоби".

Більша частина загинула після того, як полум'я охопило майданчик, де корів тримали перед доїнням, а потім перекинулося на загін для їх утримання, сказав шериф Сал Рівера у коментарі місцевому агентству новин KFDA.

"Деякі вижили, - додав він. - Деякі, ймовірно, отримали настільки важкі поранення, що їх доведеться знищити".

На думку слідчих, пожежа могла спалахнути через машину для відкачування гною і води.

"Можливо, [вона] перегрілася, і, ймовірно, сталося займання і вибух метану", - пояснив шериф.

Вашингтонський Інститут захисту тварин вважає: якщо кількість загиблих корів підтвердиться, це стане найбільш смертоносною пожежею за участю великої рогатої худоби за всю історію спостережень, яку почали вести у 2013 році.

"Ми сподіваємось, що галузь зосередиться на цьому питанні та наполегливо рекомендуватиме фермам вживати розумних заходів пожежної безпеки, - сказала Еллі Грейнджер, що займається програмою сільськогосподарських тварин. - Важко уявити щось гірше, ніж бути спаленим живцем".

За даними інституту, з 2013 року внаслідок пожеж у корівниках загинуло близько 6,5 млн сільськогосподарських тварин, з яких близько 6 млн курей та близько 7300 корів.